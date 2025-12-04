В жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет

Лолита впервые за десять лет спустилась в московское метро. Это поворотное событие вызвало бурю эмоций как у нее самой, так и у ее поклонников.

В своем личном блоге артистка поделилась своими переживаниями, объяснив, что вынуждена была выбрать подземный транспорт из-за пробок на дорогах. Она выразила беспокойство по поводу того, что может не успеть на самолёт до Бишкека, и решила не рисковать, предпочтя метро аэроэкспрессу.

"Чтобы быть до конца честной, дорога в Бишкек у меня уже тяжелая. Такие пробки! Ребят, я не была в метро лет десять! Поехала на аэроэкспрессе, надеюсь, доеду", — написала Лолита, делясь своими мыслями с подписчиками.

Лолита всегда была известна своей искренностью и открытостью. Она не боится делиться своими переживаниями и трудностями, что делает ее ближе к поклонникам.

Однако поездка в метро не обошлась без дополнительных комментариев. Артистка также затронула недавние обвинения в мошенничестве, связанные с продажей недвижимости на Бали. Она уверенно заявила, что не имеет никакого отношения к скандальным схемам риелтора, который стал причиной негативных отзывов и хейта не только в ее адрес, но и в адрес других известных личностей, таких как Лариса Гузеева.

По ее словам, она и Гузеева работали над совершенно другим проектом — помогали нуждающейся семье получить жилье. Лолита подчеркнула, что их намерения были благими и направлены на помощь тем, кто оказался в трудной ситуации.