В жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет

Четверг 4 декабря

11:11В жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет 09:56Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями 09:03Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 06:51Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование 03:07Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт 00:15Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте
Лолита впервые за десять лет спустилась в московское метро. Это поворотное событие вызвало бурю эмоций как у нее самой, так и у ее поклонников.

В своем личном блоге артистка поделилась своими переживаниями, объяснив, что вынуждена была выбрать подземный транспорт из-за пробок на дорогах. Она выразила беспокойство по поводу того, что может не успеть на самолёт до Бишкека, и решила не рисковать, предпочтя метро аэроэкспрессу.

"Чтобы быть до конца честной, дорога в Бишкек у меня уже тяжелая. Такие пробки! Ребят, я не была в метро лет десять! Поехала на аэроэкспрессе, надеюсь, доеду", — написала Лолита, делясь своими мыслями с подписчиками.

Лолита всегда была известна своей искренностью и открытостью. Она не боится делиться своими переживаниями и трудностями, что делает ее ближе к поклонникам.

Однако поездка в метро не обошлась без дополнительных комментариев. Артистка также затронула недавние обвинения в мошенничестве, связанные с продажей недвижимости на Бали. Она уверенно заявила, что не имеет никакого отношения к скандальным схемам риелтора, который стал причиной негативных отзывов и хейта не только в ее адрес, но и в адрес других известных личностей, таких как Лариса Гузеева.

По ее словам, она и Гузеева работали над совершенно другим проектом — помогали нуждающейся семье получить жилье. Лолита подчеркнула, что их намерения были благими и направлены на помощь тем, кто оказался в трудной ситуации.

4 декабря 2025, 11:11
Лолита Милявская. Кадр: YouTube-канал "Без воды"
Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Вопрос шумных соседей становится все более актуальным для россиян, особенно в условиях многоквартирных домов, где звукоизоляция зачастую оставляет желать лучшего. Адвокат Станислав Рыбчинский отметил, что в России нет единого законодательного акта, который бы регулировал уровень шума.

Оксана Самойлова решилась поделиться своей историей развода с рэпером Джиганом в новом реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной". Публика сначала сопереживала Оксане, когда предпринимательница объявила о своем намерении разорвать брак, предполагая, что она устала от выходок мужа.

Кофе давно стал неотъемлемой частью жизни миллионов людей по всему миру. Однако его влияние на здоровье выходит далеко за пределы привычного бодрствования. Недавние исследования, освещенные в журнале Food Function (FF), указывают на то, что кофе может быть защитником от заболеваний печени и почек.

В последние годы аренда загородных домов на новогодние праздники стала особенно популярной среди россиян. Однако в этом году рынок аренды показал заметные изменения, и эксперты отмечают значительное подорожание коттеджей. Главный аналитик компании "Циан" Алексей Попов сообщил, что наибольший рост цен наблюдается в Ивановской, Владимирской и Рязанской областях.

Россиянам, отправляющимся отдыхать в Египет, настоятельно рекомендуют быть особенно внимательными к новой мошеннической схеме, которая затрагивает путешественников, особенно тех, кто путешествует в одиночку. Известно, мошенники представляются фотографами и предлагают сделать фотографии отдыхающим на их мобильные устройства.

