Четверг 4 декабря

Доктор Мясников назвал самые эффективные и безопасные лекарства от высокого давления

Доктор Мясников назвал самые эффективные и безопасные лекарства от высокого давления
36

Выяснилось, какие препараты наиболее эффективно справляются с гипертонией.

По словам известного врача и телеведущего Александра Мясникова, одно из лидирующих мест в этом списке занимают мочегонные препараты, или диуретики.

Многие пациенты боятся этого слова, представляя себе постоянные неудобства в течение дня. Однако, как подчеркивает доктор, этот страх в большинстве случаев абсолютно не оправдан и мешает использовать действительно действенное лечение.

Как "мочегонные" на самом деле снижают давление?

Главная задача диуретиков — помочь организму избавиться от излишков натрия (соли) и воды. Это, в свою очередь, уменьшает общий объем циркулирующей крови, и давление на стенки сосудов снижается.

Но вот главный секрет, который снимает все страхи: при регулярном приеме в небольших дозах, назначенных для лечения гипертонии, увеличение объема мочи происходит для человека практически незаметно. Эффект не такой, как от экстренной дозы фуросемида.

По словам доктора Мясникова, при длительном лечении эти препараты действуют скорее как сосудорасширяющие. Выводя натрий из стенок сосудов, они как бы "снимают с них отек". А мы помним, что именно избыток натрия — один из главных виновников высокого давления.

Какие бывают диуретики? Краткий гид

Не все мочегонные одинаковы. Врач подбирает препарат в зависимости от состояния пациента. Вот основные группы:

1. Тиазидные диуретики (Гидрохлоротиазид, Индапамид)

  • Для кого: это "рабочие лошадки" в борьбе с легкой и умеренной гипертонией. Их очень часто используют как самостоятельное лекарство или включают в состав комбинированных таблеток "от давления".
  • Особенности: действуют долго (от 12 часов до почти двух суток), что обеспечивает плавный контроль давления.
  • Важно знать: могут немного снижать уровень калия в крови. Пациентам с диабетом или подагрой чаще назначают Индапамид, так как он не влияет на уровень сахара и мочевой кислоты.

2. Петлевые диуретики (Фуросемид, Торасемид)

  • Для кого: это препараты "тяжелой артиллерии". Их применяют в более серьезных случаях: при выраженных отеках или у пациентов с почечной недостаточностью.
  • Особенности: действуют очень мощно и быстро, но недолго. Риск нарушения баланса электролитов (того же калия) у них выше. Для стандартного лечения гипертонии их практически не используют.

3. Калийсберегающие диуретики (Спиронолактон/Верошпирон, Эплеренон)

  • Для кого: часто их назначают в паре с тиазидными диуретиками, чтобы компенсировать потерю калия.
  • Особенности: их главная "суперсила" — не столько мочегонный эффект, сколько блокировка гормона альдостерона. Это делает их незаменимыми при лечении сердечной недостаточности, стенокардии, цирроза печени и даже синдрома поликистозных яичников.

Мочегонные препараты — это проверенный, эффективный и безопасный инструмент для контроля артериального давления. Главное — не бояться их и не назначать себе самостоятельно. Доверьтесь врачу: он подберет нужный препарат и дозировку, при которой вы будете чувствовать себя комфортно, а ваше давление будет под контролем.

Шоу-бизнес в Telegram

4 декабря 2025, 20:13
Фото: freepik.com
Telegram / @drmyasnikov✓ Надежный источник

