Вторник 2 декабря

Эксперты выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе партнера

Эксперты выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе партнера
57

В современном мире, где технологии стремительно развиваются, а социальные сети становятся неотъемлемой частью нашей жизни, поиск партнера также претерпевает изменения.

Соцсеть "Одноклассники" совместно с дейтинг-сервисом "ОК Знакомства" провели исследование, в котором выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе спутника жизни. Результаты опроса показали, что у этой возрастной группы есть свои уникальные критерии и ожидания.

По данным исследования, более трети респондентов (37%) ищут серьезные и долгосрочные отношения, стремясь создать семью или совместную жизнь. Это подтверждает тенденцию, что зрелые люди все чаще хотят не просто общения, а стабильности и взаимопонимания. Около 35% участников опроса заявили, что они открыты для дружбы и общения, что также подчеркивает желание находить единомышленников и поддерживать социальные связи.

Интересно, что 14% респондентов ищут единомышленников для обсуждения общих интересов, а 10% — романтические встречи. Это говорит о том, что для многих людей старшего возраста важна не только физическая привлекательность, но и интеллектуальная совместимость.

Когда речь заходит о способах знакомства, 42% опрошенных предпочитают использовать дейтинг-сервисы, что указывает на растущую популярность онлайн-знакомств среди старшего поколения. 36% респондентов ищут партнеров через социальные сети, а оставшаяся часть находит друзей и потенциальных спутников через знакомых или на работе. Это подчеркивает важность традиционных методов общения наряду с современными технологиями.

При выборе партнера пользователи в первую очередь обращают внимание на такие качества, как честность и надежность — эти характеристики назвали 63% и 59% респондентов соответственно. Это свидетельствует о том, что для людей старшего возраста важны доверие и стабильность в отношениях. Также значимыми факторами стали доброта, отсутствие вредных привычек и общие увлечения, что подтверждает стремление к гармонии в отношениях.

Что касается географического аспекта отношений, более половины опрошенных предпочли бы жить рядом со своим партнером. Однако 36% отметили, что готовы рассматривать отношения на расстоянии. Это открывает новые горизонты для общения и знакомства, позволяя людям находить партнеров не только в своем городе, но и за его пределами.

Кроме того, в исследовании также рассматривался вопрос о вере в гороскопы. Около половины респондентов признали, что верят во влияние звезд и планет на свою жизнь, что может оказывать влияние на их выбор партнера.

Шоу-бизнес в Telegram

2 декабря 2025, 06:46
Фото: Freepik
Лента.ру✓ Надежный источник

По теме

Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их

Для зумеров важно наличие на работе кофемашин и зон отдыха – исследование

Для зумеров важно наличие на работе кофемашин и зон отдыха – исследование
Зумеры все более активно входят в рынок труда. Их требования к рабочему месту становятся важным аспектом для работодателей. Согласно результатам опроса, проведенного девелоперской компанией "Сумма Элементов" совместно с hh.

Названы самые востребованные у россиян страны для отдыха в декабре

Названы самые востребованные у россиян страны для отдыха в декабре
В декабре 2025 года россияне активно выбирают для отдыха три главные страны: Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Эти направления вновь стали самыми популярными среди российских туристов, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Что повесить на елку в 2026 году, чтобы Новый год подарил изобилие

Что повесить на елку в 2026 году, чтобы Новый год подарил изобилие
В 2026 году дизайнерские решения для новогодней елки склоняются к сочетанию экологичности, технологичности и индивидуальности. В этом году особенно ценятся предметы, которые напоминают об устойчивости, заботе о планете и уникальности каждого дома.

Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг

Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг
Концертный директор певицы выразил свою позицию по данному поводу. Народный гнев обрушился на певицу Ларису Долину после громкого дела о недвижимости.

Борющаяся с онкологией Симоньян впервые появилась на публике: "Волосы выпали"

Борющаяся с онкологией Симоньян впервые появилась на публике: "Волосы выпали"
Недавно Маргарита Симоньян сообщила о своем диагнозе. В начале сентября Маргарита Симоньян ошарашила поклонников новостью о своем диагнозе: главный редактор телеканала RT борется с раком груди.

