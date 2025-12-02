Эксперты выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе партнера

В современном мире, где технологии стремительно развиваются, а социальные сети становятся неотъемлемой частью нашей жизни, поиск партнера также претерпевает изменения.

Соцсеть "Одноклассники" совместно с дейтинг-сервисом "ОК Знакомства" провели исследование, в котором выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе спутника жизни. Результаты опроса показали, что у этой возрастной группы есть свои уникальные критерии и ожидания.

По данным исследования, более трети респондентов (37%) ищут серьезные и долгосрочные отношения, стремясь создать семью или совместную жизнь. Это подтверждает тенденцию, что зрелые люди все чаще хотят не просто общения, а стабильности и взаимопонимания. Около 35% участников опроса заявили, что они открыты для дружбы и общения, что также подчеркивает желание находить единомышленников и поддерживать социальные связи.

Интересно, что 14% респондентов ищут единомышленников для обсуждения общих интересов, а 10% — романтические встречи. Это говорит о том, что для многих людей старшего возраста важна не только физическая привлекательность, но и интеллектуальная совместимость.

Когда речь заходит о способах знакомства, 42% опрошенных предпочитают использовать дейтинг-сервисы, что указывает на растущую популярность онлайн-знакомств среди старшего поколения. 36% респондентов ищут партнеров через социальные сети, а оставшаяся часть находит друзей и потенциальных спутников через знакомых или на работе. Это подчеркивает важность традиционных методов общения наряду с современными технологиями.

При выборе партнера пользователи в первую очередь обращают внимание на такие качества, как честность и надежность — эти характеристики назвали 63% и 59% респондентов соответственно. Это свидетельствует о том, что для людей старшего возраста важны доверие и стабильность в отношениях. Также значимыми факторами стали доброта, отсутствие вредных привычек и общие увлечения, что подтверждает стремление к гармонии в отношениях.

Что касается географического аспекта отношений, более половины опрошенных предпочли бы жить рядом со своим партнером. Однако 36% отметили, что готовы рассматривать отношения на расстоянии. Это открывает новые горизонты для общения и знакомства, позволяя людям находить партнеров не только в своем городе, но и за его пределами.

Кроме того, в исследовании также рассматривался вопрос о вере в гороскопы. Около половины респондентов признали, что верят во влияние звезд и планет на свою жизнь, что может оказывать влияние на их выбор партнера.