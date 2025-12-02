"Давайте оставаться людьми": Хабенский раскрыл тайну симфонического чуда в Большом театре

В этот вечер музыка, литература и кинематограф объединились, чтобы поставить вопросы смысла и эмпатии.



На днях в Бетховенском зале Большого театра прошел необычный творческий вечер — симфонический спектакль "Авиатор", приуроченный к выходу одноименного фильма Егора Кончаловского. Закрытая премьера объединила музыку, литературу и кинематограф: выступили автор бестселлера Евгений Водолазкин и народный артист России Константин Хабенский, который в вечер прочитал отрывки из романа и сыграл одну из ролей в фильме. Такое сочетание формата чтения, оркестрового сопровождения и кинематографических фрагментов создало редкое — почти магическое — сценическое явление.

Хабенский объяснил, почему проект показался ему близким: прежде всего, потому что он искренне любит роман "Авиатор" и творчество Водолазкина в целом. Об этом сообщает Клео.ру. В формате художественного чтения актер представил публике фрагменты книги, позволив слушателям не только услышать музыку, но и глубже прочувствовать повествование. По словам Хабенского, фильм передает лишь часть мыслей, содержавшихся в романе, тогда как чтение позволило подчеркнуть дополнительные грани и установить "внутренний диалог со зрителем". Главная мысль, которую он вынес из работы и хотел донести до аудитории, — непреходящая важность человечности.

"Давайте оставаться людьми", — повторил артист, подчеркнув универсальность этой идеи.

На сцене Хабенский выступил в образе авиатора Иннокентия Платонова — героя романа, в фильме воплощенного Александром Горбатовым. Актер также рассказал о своем ином киноперсонаже — профессоре Гейгере, одержимом идеей крионики. По мнению Хабенского, главная трагедия Гейгера заключается в том, что он не прочитал книгу Водолазкина: будучи поглощенным стремлением к бессмертию, он сам становится пленником своего эксперимента. Это поднимает моральный вопрос о той "красной черте", которую нельзя пересекать: реализовать мечту любой ценой и потерять человечность или отказаться ради сохранения простых, но важных вещей. Хабенский признался, что не завидует тем, кому приходится выбирать между делом всей жизни и элементарным счастьем — сделать такой выбор удается не всем.

В спектакле прозвучала и мысль о пробуждении человека из прошлого — о том, как изменения века отражаются на личности. Хабенский отметил, что, по сути, русский человек за столетие изменился не так радикально; важнее другое различие — скорость восприятия информации. Современный темп лишил людей простого, внимательного отношения к тем, кто рядом, в то время как по-прежнему объединяют нас язык и территория.

На вопрос, каким бы мир через сто лет увидел Платонов, актёр ответил с осторожным оптимизмом: время летит быстро, и, возможно, люди будущего будут счастливы. Но это счастье может оказаться непонятным нам: вместе с техническим прогрессом всплывает риск утраты жизненного смысла. Именно поэтому, подытожил Хабенский, важно не терять человечности — сохранять способность слышать друг друга, ценить простые вещи и принимать трудные, но человеческие решения.

Формат симфонического спектакля "Авиатор" в Большом театре стал наглядным подтверждением того, как органично могут сосуществовать разные искусства: музыка усилила эмоциональную палитру чтения, литература дала контекст, а кинематограф привнес визуальную глубину. Вечер показал, что такие межжанровые эксперименты способны не только удивлять, но и возвращать слушателя к важнейшим нравственным вопросам — тем самым сохраняя самое человеческое в нас.