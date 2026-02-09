Сын Королевой покинул Россию Тесты Как Решетова встретила жениха-миллионера Игры Сонник

Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестойПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей ПетросянуНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другогоБрошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Понедельник 9 февраля

Понедельник 9 февраля
Не дворец: Лариса Долина выбрала неожиданный адрес после потери элитного жилья

Не дворец: Лариса Долина выбрала неожиданный адрес после потери элитного жилья
225

Новые подробности жизни народной артистки после громкого скандала с недвижимостью удивили даже ее преданных поклонников.

После затянувшихся судебных разбирательств Лариса Долина официально рассталась со своей роскошной пятикомнатной квартирой в Хамовниках. Согласно решению Верховного суда, которое признало законной владелицей объекта Полину Лурье, певица была обязана освободить помещение. По данным телеграм-канала Shot, артистка выписалась из элитного жилья всего через четыре дня после вердикта.

Почему не подмосковный дворец?

Многие ожидали, что после потери апартаментов в центре Москвы Лариса Александровна переберется в свой знаменитый загородный дом в Подмосковье, который в прессе часто называют "дворцом". Однако звезда приняла другое решение.

Вместо элитного коттеджного поселка в документах певицы теперь значится гораздо более скромный адрес. Как выяснили журналисты, 25 декабря народная артистка оформила регистрацию в обычном районе Лефортово. Новым местом прописки стала квартира в пятиэтажке, построенной еще в 1961 году.

Жизнь на 50 квадратных метрах

Новое официальное жилье певицы — это типовая двухкомнатная квартира площадью всего 50 квадратных метров. Эксперты оценивают стоимость такой недвижимости примерно в 18 миллионов рублей, что несопоставимо с ее прежними владениями в Хамовниках.

Эту "двушку" Долина приобрела еще 20 лет назад, вероятно, не предполагая, что когда-то она станет ее основным адресом. Сама Лариса Александровна не скрывает, что в этой квартире "никогда в ней не жила и не собирается".

Текущее положение артистки

Сейчас звезда эстрады находится в статусе арендатора. Она открыто заявляет, что снимает жилье в столице, которое больше подходит ей по статусу и комфорту, и параллельно копит средства на покупку новой собственности.

Юридический переезд в Лефортово стал для нее лишь необходимой формальностью. Несмотря на штамп в паспорте со скромным адресом, артистка продолжает вести привычный образ жизни и надеется в ближайшем будущем окончательно решить свой квартирный вопрос.

Шоу-бизнес в Telegram

9 февраля 2026, 11:54
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
