Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого

Лиза Арзамасова решилась на смелый шаг, оставив семейный очаг ради сцены, и этот риск оправдался на все сто процентов.



Поклонники привыкли видеть Лизу Арзамасову в роли преданной жены и заботливой мамы, но недавняя поездка актрисы в Самару заставила всех взглянуть на нее по-новому. Она отправилась на гастроли в одиночестве, оставив Илью Авербуха дома с детьми.

Это короткое расставание с мужем было исключительно творческой необходимостью. В Самаре Лиза блистала на сцене в авантюрной комедии "Ночь ее откровений". Она буквально расцвела в сценических объятиях своего харизматичного партнера, которым стал актер Игорь Лифанов. Их яркий и убедительный дуэт произвел на зрителей настоящий фурор.

Актриса и сама чувствовала творческий подъем. Перед спектаклем она поделилась в соцсетях снимком из гримерки, представ в новом, дерзком образе с пышной копной кудрей. Поклонники немедленно отреагировали на преображение: "Невероятная красавица!", "Какой талант!", "Спектакль — просто огонь!".

Лиза в очередной раз доказала, что может успешно совмещать роль любящей жены и мамы с яркой карьерой, а временная разлука с семьей лишь помогает ей раскрывать новые грани своего таланта на радость преданной публике.