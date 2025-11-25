Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие
Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза
"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?
Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Вторник 25 ноября

09:10Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 08:43Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками 06:04Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему 03:54Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 00:41Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год 20:57Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 19:52Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ 18:48Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W 18:00Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь 16:33Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 16:16Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона 14:03Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе 13:52От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине 12:39Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить" 11:25"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 10:16Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"? 09:23Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть 08:09Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве 04:46Почему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету 00:23Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу 21:09Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду? 18:23Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 15:14Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом 12:06Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади 09:28Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое 06:39Астрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 03:18Секретная формула завтрака, который заставляет тело сжигать жир: 4 простых элемента 00:24Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 21:19Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет 18:11Ключ на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей 15:23"Синдром Плюшкина" или просто усталость? 3 научные причины, почему вам так сложно избавиться от хлама 12:30Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства? 09:01Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо 06:46Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог 03:28Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты 00:11Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год 21:24Штурвал вместо барабана: Якубович рассказал о своей новой работе 20:09Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой 19:32Как сократить прогрев авто зимой до 5 минут: 4 простых совета, о которых не все знают 18:21"Для меня это позор": солистка "Тату" назвала истинную причину распада группы 17:14Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда 16:26Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота 15:26Тест: Какой вы герой из советских фильмов? 14:40Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности 14:10Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта 13:49Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде 12:46Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе 11:35Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников 10:13Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян 09:04Оскандалившийся Дибров хочет сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине
Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого

141

Лиза Арзамасова решилась на смелый шаг, оставив семейный очаг ради сцены, и этот риск оправдался на все сто процентов.

Поклонники привыкли видеть Лизу Арзамасову в роли преданной жены и заботливой мамы, но недавняя поездка актрисы в Самару заставила всех взглянуть на нее по-новому. Она отправилась на гастроли в одиночестве, оставив Илью Авербуха дома с детьми.

Это короткое расставание с мужем было исключительно творческой необходимостью. В Самаре Лиза блистала на сцене в авантюрной комедии "Ночь ее откровений". Она буквально расцвела в сценических объятиях своего харизматичного партнера, которым стал актер Игорь Лифанов. Их яркий и убедительный дуэт произвел на зрителей настоящий фурор.

Актриса и сама чувствовала творческий подъем. Перед спектаклем она поделилась в соцсетях снимком из гримерки, представ в новом, дерзком образе с пышной копной кудрей. Поклонники немедленно отреагировали на преображение: "Невероятная красавица!", "Какой талант!", "Спектакль — просто огонь!".

Лиза в очередной раз доказала, что может успешно совмещать роль любящей жены и мамы с яркой карьерой, а временная разлука с семьей лишь помогает ей раскрывать новые грани своего таланта на радость преданной публике.

Шоу-бизнес в Telegram

25 ноября 2025, 09:10
Елизавета Арзамасова. Фото: Youtube / @HEATshowbiz
ТВ Центр✓ Надежный источник

Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками

Так ли страшен бытовой пластик, как его описывают нам? Тема микропластика стала одной из самых обсуждаемых в контексте здорового образа жизни.

Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему

Жена актера приняла самое мучительное решение, которое только может выпасть на долю любящей супруги. Семья легендарного голливудского актера столкнулась с трагической реальностью и вынуждена проживать то, чего боится каждый, — готовиться к уходу близкого человека.

Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году

Забудьте о сложных рецептах – Лошадь ценит простоту, качество и хороший размах. Три главных правила для стола-2026Щедрость и изобилие.

Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год

В это время в силу вступает энергия святителя Иоанна Милостивого, покровителя всех, кто нуждается в помощи, и мастера щедрости. Вся Вселенная 25 ноября будто бы настраивается на волну добра.

Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей

Мир театра и кино понес тяжелую утрату: на 96-м году жизни ушла из жизни народная артистка РСФСР Лилия Юдина. Эта новость стала шоком для поклонников и коллег актрисы. Долгий и яркий путьЛилия Юдина начала свою карьеру в 1953 году, когда впервые вышла на сцену Малого театра.

