Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками

Вторник 25 ноября

09:10Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 08:43Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками 06:04Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему 03:54Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 00:41Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год 20:57Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 19:52Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ 18:48Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W 18:00Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь 16:33Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 16:16Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона 14:03Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе 13:52От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине 12:39Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить" 11:25"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 10:16Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"? 09:23Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть 08:09Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве 04:46Почему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету 00:23Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу 21:09Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду? 18:23Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 15:14Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом 12:06Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади 09:28Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое 06:39Астрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 03:18Секретная формула завтрака, который заставляет тело сжигать жир: 4 простых элемента 00:24Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 21:19Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет 18:11Ключ на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей 15:23"Синдром Плюшкина" или просто усталость? 3 научные причины, почему вам так сложно избавиться от хлама 12:30Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства? 09:01Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо 06:46Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог 03:28Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты 00:11Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год 21:24Штурвал вместо барабана: Якубович рассказал о своей новой работе 20:09Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой 19:32Как сократить прогрев авто зимой до 5 минут: 4 простых совета, о которых не все знают 18:21"Для меня это позор": солистка "Тату" назвала истинную причину распада группы 17:14Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда 16:26Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота 15:26Тест: Какой вы герой из советских фильмов? 14:40Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности 14:10Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта 13:49Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде 12:46Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе 11:35Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников 10:13Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян 09:04Оскандалившийся Дибров хочет сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине
Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками

Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками
116

Так ли страшен бытовой пластик, как его описывают нам?

Тема микропластика стала одной из самых обсуждаемых в контексте здорового образа жизни. Многие обеспокоены тем, что пластиковая посуда, контейнеры для еды и разделочные доски могут быть источником вредных частиц. Однако известный врач Александр Мясников предлагает взглянуть на эту проблему под другим углом, считая опасения по поводу бытового пластика преувеличенными.

Источник №1: окружающая среда, а не ваша кухня

Основной тезис врача заключается в том, что микропластик уже является неотъемлемой частью нашей среды обитания. Эти частицы присутствуют в воздухе, которым мы дышим, в воде, которую пьем, и в пище, которую едим.

Доктор Мясников акцентирует внимание на глобальных источниках загрязнения, которые несравнимы по масштабу с предметами нашего быта:

  • Износ автомобильных шин: в процессе трения о дорожное покрытие от шин отделяются мельчайшие частицы пластика, которые попадают в воздух и почву.
  • Стирка синтетической одежды: ткани из синтетических волокон (например, флис или полиэстер) при каждой стирке теряют микроскопические волокна. Они не улавливаются фильтрами и попадают в мировой океан, становясь частью круговорота воды.

По мнению врача, на фоне этих масштабных процессов вклад отдельной пластиковой доски в общее количество микропластика, попадающего в организм, крайне незначителен.

Масштаб проблемы

Доктор Мясников считает, что индивидуальные попытки полностью исключить контакт с пластиком в быту не приносят ожидаемого результата. Поскольку микропластик уже широко распространен в окружающей среде, он неизбежно попадает в пищевую цепочку.

Другими словами, частицы пластика могут содержаться не только в воде из пластиковой бутылки, но и в продуктах, купленных в магазине — будь то рыба, соль или даже овощи. Поэтому замена одного бытового предмета на другой не решает проблему системного загрязнения и оказывает незначительное влияние на общее количество микропластика, потребляемого человеком.

Безопасность пищевого пластика

Врач также напоминает, что пластик, предназначенный для контакта с пищевыми продуктами, проходит строгий контроль и соответствует нормам безопасности. Проблема заключается не в самом материале кухонной утвари, а в глобальном загрязнении, из-за которого частицы пластика проникают повсюду.

Основной вывод из позиции доктора Мясникова таков: не стоит чрезмерно беспокоиться о каждом пластиковом предмете на своей кухне. Потенциальные риски микропластика для здоровья еще изучаются, но защититься от него путем отказа от бытовых предметов практически невозможно. Важнее понимать истинный масштаб проблемы и не концентрировать все внимание на второстепенных факторах.

25 ноября 2025, 08:43
Фото: freepik.com
Telegram / @drmyasnikov✓ Надежный источник

