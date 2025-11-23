Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу

Неосторожное обращение с водой, огнем могло принести в дом несчастье.



23 ноября в народном календаре — день, посвященный святым Ерасту и Родиону. В это время часто наступали сильные морозы, и люди готовились к долгой зиме. Главное правило дня — не нарушать покой стихий.

Считалось, что вода в этот день может "смыть" удачу, а неосторожность с огнем — привести к беде.

Запрет на водные процедуры и стирку

Это один из самых необычных запретов дня. Считалось, что вода 23 ноября может быть "тяжелой" или "злой".

Что нельзя делать:

Мыть голову. Верили, что если помыть голову в этот день, можно "смыть" из памяти все хорошее, что произошло за год, или даже навлечь головную боль.

Стирать белье. Считалось, что стирка может привести к болезням.

Выливать грязную воду на улицу. Это могло привлечь нечистую силу.

Запрет на слезы и ссоры

День Ераста и Родиона требовал спокойствия и позитивного настроя. Плакать и грустить было строго запрещено.

Верили, что если много плакать в этот день, то слезы будут литься еще долго. Также ссоры и выяснение отношений могли "заморозить" тепло в доме и испортить отношения на всю зиму.

Что нельзя делать:

Плакать, грустить, предаваться унынию.

Ссориться с близкими и ругаться.

Вспоминать старые обиды.

Запрет на работу с огнем

Огонь в этот день был под особым контролем. Главный запрет касался выноса огня из дома.

Что нельзя делать:

Выносить горящие угли или золу. Считалось, что вместе с огнем из дома уйдет тепло и благополучие.

Оставлять свечи и печь без присмотра. Риск пожара в этот день считался особенно высоким.

Запрет на одалживание и подачу милостыни

Как и во многие дни, связанные с началом зимы, 23 ноября был строгий запрет на отдачу чего-либо из дома.

Что нельзя делать:

Одалживать деньги, соль или хлеб. Верили, что отдавая что-то важное, вы лишаете себя достатка на предстоящую зиму.

Давать милостыню. Считалось, что вместе с монетой можно отдать свое здоровье.

Что же тогда делать 23 ноября?

Чтобы привлечь удачу и защитить дом от холода и бед, в этот день советовали:

Провести время с семьей: собраться за столом и поговорить о планах на зиму.

Заниматься тихой работой: чинить одежду, вязать, читать.

Проверить запасы: убедиться, что в доме достаточно еды и дров.

Верить в приметы или нет — личное дело каждого. Но провести день в спокойствии, избегая слез и финансовых рисков, — это всегда полезный совет.