Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу

23 ноября в народном календаре — день, посвященный святым Ерасту и Родиону. В это время часто наступали сильные морозы, и люди готовились к долгой зиме. Главное правило дня — не нарушать покой стихий.
Считалось, что вода в этот день может "смыть" удачу, а неосторожность с огнем — привести к беде.
Запрет на водные процедуры и стирку
Это один из самых необычных запретов дня. Считалось, что вода 23 ноября может быть "тяжелой" или "злой".
Что нельзя делать:
- Мыть голову. Верили, что если помыть голову в этот день, можно "смыть" из памяти все хорошее, что произошло за год, или даже навлечь головную боль.
- Стирать белье. Считалось, что стирка может привести к болезням.
- Выливать грязную воду на улицу. Это могло привлечь нечистую силу.
Запрет на слезы и ссоры
День Ераста и Родиона требовал спокойствия и позитивного настроя. Плакать и грустить было строго запрещено.
Верили, что если много плакать в этот день, то слезы будут литься еще долго. Также ссоры и выяснение отношений могли "заморозить" тепло в доме и испортить отношения на всю зиму.
Что нельзя делать:
- Плакать, грустить, предаваться унынию.
- Ссориться с близкими и ругаться.
- Вспоминать старые обиды.
Запрет на работу с огнем
Огонь в этот день был под особым контролем. Главный запрет касался выноса огня из дома.
Что нельзя делать:
- Выносить горящие угли или золу. Считалось, что вместе с огнем из дома уйдет тепло и благополучие.
- Оставлять свечи и печь без присмотра. Риск пожара в этот день считался особенно высоким.
Запрет на одалживание и подачу милостыни
Как и во многие дни, связанные с началом зимы, 23 ноября был строгий запрет на отдачу чего-либо из дома.
Что нельзя делать:
- Одалживать деньги, соль или хлеб. Верили, что отдавая что-то важное, вы лишаете себя достатка на предстоящую зиму.
- Давать милостыню. Считалось, что вместе с монетой можно отдать свое здоровье.
Что же тогда делать 23 ноября?
Чтобы привлечь удачу и защитить дом от холода и бед, в этот день советовали:
- Провести время с семьей: собраться за столом и поговорить о планах на зиму.
- Заниматься тихой работой: чинить одежду, вязать, читать.
- Проверить запасы: убедиться, что в доме достаточно еды и дров.
Верить в приметы или нет — личное дело каждого. Но провести день в спокойствии, избегая слез и финансовых рисков, — это всегда полезный совет.