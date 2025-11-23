Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Суббота 22 ноября

00:24Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 21:19Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет 18:11Ключ на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей 15:23"Синдром Плюшкина" или просто усталость? 3 научные причины, почему вам так сложно избавиться от хлама 12:30Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства? 09:01Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо 06:46Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог 03:28Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты 00:11Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год 21:24Штурвал вместо барабана: Якубович рассказал о своей новой работе 20:09Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой 19:32Как сократить прогрев авто зимой до 5 минут: 4 простых совета, о которых не все знают 18:21"Для меня это позор": солистка "Тату" назвала истинную причину распада группы 17:14Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда 16:26Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота 15:26Тест: Какой вы герой из советских фильмов? 14:40Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности 14:10Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта 13:49Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде 12:46Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе 11:35Прокурор огласил внушительные сроки для обманувших Ларису Долину мошенников 10:13Отказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян 09:04Оскандалившийся Дибров хочет сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине 06:51Стоит ли ждать резкого падения цен на жилье до уровня 2022 года – эксперт дал точный ответ 03:10Ученые выявили связь приема пищи с ухудшением здоровья у пожилых людей 00:46Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта 21:10Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим 20:41В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей? 19:50Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу 18:33Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью 17:37Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме 16:21Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 15:33Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом 14:01Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад 12:44В жизни Петрова после свадьбы и рождения ребенка произошло поворотное событие 10:47Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати 10:15Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков 08:48Джигурда раскрыл причину своего участия в скандальном шоу "Звезды под капельницей" 06:42Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья 03:27Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С 00:19Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их 21:12Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег 19:51"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 18:45"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной 17:38От грибных ферм до социальных проектов: в Москве подвели итоги всероссийского экологического акселератора 17:24"Сбежала через черный ход": Долина выложила неизвестные ранее подробности об афере с квартирой 16:23Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии 15:53"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву? 13:15Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня 12:06Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве"
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу

Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу
94

Неосторожное обращение с водой, огнем могло принести в дом несчастье.

23 ноября в народном календаре — день, посвященный святым Ерасту и Родиону. В это время часто наступали сильные морозы, и люди готовились к долгой зиме. Главное правило дня — не нарушать покой стихий.

Считалось, что вода в этот день может "смыть" удачу, а неосторожность с огнем — привести к беде.

Запрет на водные процедуры и стирку

Это один из самых необычных запретов дня. Считалось, что вода 23 ноября может быть "тяжелой" или "злой".

Что нельзя делать:

  • Мыть голову. Верили, что если помыть голову в этот день, можно "смыть" из памяти все хорошее, что произошло за год, или даже навлечь головную боль.
  • Стирать белье. Считалось, что стирка может привести к болезням.
  • Выливать грязную воду на улицу. Это могло привлечь нечистую силу.

Запрет на слезы и ссоры

День Ераста и Родиона требовал спокойствия и позитивного настроя. Плакать и грустить было строго запрещено.

Верили, что если много плакать в этот день, то слезы будут литься еще долго. Также ссоры и выяснение отношений могли "заморозить" тепло в доме и испортить отношения на всю зиму.

Что нельзя делать:

  • Плакать, грустить, предаваться унынию.
  • Ссориться с близкими и ругаться.
  • Вспоминать старые обиды.

Запрет на работу с огнем

Огонь в этот день был под особым контролем. Главный запрет касался выноса огня из дома.

Что нельзя делать:

  • Выносить горящие угли или золу. Считалось, что вместе с огнем из дома уйдет тепло и благополучие.
  • Оставлять свечи и печь без присмотра. Риск пожара в этот день считался особенно высоким.

Запрет на одалживание и подачу милостыни

Как и во многие дни, связанные с началом зимы, 23 ноября был строгий запрет на отдачу чего-либо из дома.

Что нельзя делать:

  • Одалживать деньги, соль или хлеб. Верили, что отдавая что-то важное, вы лишаете себя достатка на предстоящую зиму.
  • Давать милостыню. Считалось, что вместе с монетой можно отдать свое здоровье.

Что же тогда делать 23 ноября?

Чтобы привлечь удачу и защитить дом от холода и бед, в этот день советовали:

  • Провести время с семьей: собраться за столом и поговорить о планах на зиму.
  • Заниматься тихой работой: чинить одежду, вязать, читать.
  • Проверить запасы: убедиться, что в доме достаточно еды и дров.

Верить в приметы или нет — личное дело каждого. Но провести день в спокойствии, избегая слез и финансовых рисков, — это всегда полезный совет.

Шоу-бизнес в Telegram

23 ноября 2025, 00:24
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет

Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет
Индустрия детокса предлагает сложные и дорогие схемы, но, как часто бывает, самое эффективное средство для здоровья и стройности уже есть у вас на кухне. Мы привыкли использовать лимон как приправу к чаю или рыбе, но на самом деле этот цитрус — мощный, натуральный инструмент для поддержания здоровья.

Ключ на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей

Ключ на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей
Давайте вспомним, как растили детей в СССР и почему те методы сегодня кажутся чем-то из параллельной вселенной. Правило №1: самостоятельность, граничащая с бесстрашиемСемилетний ребенок, сам идущий из школы домой, — сегодня это повод для звонка в опеку.

"Синдром Плюшкина" или просто усталость? 3 научные причины, почему вам так сложно избавиться от хлама

"Синдром Плюшкина" или просто усталость? 3 научные причины, почему вам так сложно избавиться от хлама
Горы ненужных вещей копятся не только из-за лени. Иногда за нежеланием выбрасывать старое скрываются глубокие психологические процессы. Узнайте, что на самом деле мешает вам навести порядок. Причина №1: эмоциональные якоря, или когда вещь – больше, чем просто вещьСтарая концертная афиша, бабушкина чашка со сколом, джинсы, в которые вы влезали на первом курсе.

Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства?

Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства?
Эти средства были в каждом доме и лечили "от всего". Разбираемся, какие из легендарных препаратов действительно работали, а от каких давно пора отказаться, оставив их лишь в теплых воспоминаниях. Бриллиантовый зеленый, или ЗеленкаРазбитая коленка, царапина, ветрянка — ответ на все был один.

Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо

Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо
Организм не умеет вырабатывать железо, а из растительных источников оно усваивается очень плохо. Дефицит железа — одна из самых частых причин постоянной усталости, слабости и снижения энергии.

Выбор читателей

21/11ПтнБольше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота 21/11ПтнДоктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда 21/11ПтнОтказавшаяся выходить на сцену без сына Кадышева разочаровала россиян 21/11ПтнУргант попал в серьезное ЧП в небе над Европой 22/11СбтХватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо 21/11ПтнОскандалившийся Дибров хочет сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине