Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда

Медик раскрыл простую "тренировочную программу", которая, по его словам, помогает в 90% случаев.

Бессонница — одна из главных жалоб современного человека, но известный врач уверен, что в большинстве случаев победить ее можно без таблеток, с помощью одной лишь силы воли. В одной из прошлых программ "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор Мясников поделился простым и действенным методом, который он считает самым надежным: тренировкой.

Портрет человека с бессонницей

По словам Александра Мясникова, причина проблем со сном чаще всего кроется не в болезнях, а в неправильном образе жизни. Он описал типичный порочный круг, в который попадают многие: "Он ложится поздно, не может заснуть до трех утра, просыпается тоже поздно, днем сонливый, где-то поспал. К вечеру опять начинается... Поел сладкого, посмотрел в телефон".

Этот сценарий знаком миллионам: сбитый режим, дневные пересыпы, стимуляция мозга перед сном — все это разрушает естественные механизмы засыпания. Но, по мнению врача, это можно и нужно исправить.

Главный секрет

Сам доктор признается, что ему для засыпания достаточно просто опустить голову на подушку. Этот навык он выработал еще в студенческие годы, когда научился спать в любых условиях, просто отдавая организму команду. Именно в этом, по его мнению, и кроется ключ к решению проблемы.

"Я знаю одно: это как тело, это можно и нужно натренировать", — подчеркнул Мясников.

Ваша задача — выработать у мозга условный рефлекс: кровать = сон. Не работа, не просмотр сериалов, не переписка в телефоне, а именно сон. Когда этот рефлекс сформирован, организм начинает готовиться к отдыху автоматически, как только вы ложитесь в постель.

Два железных правила

Тренировка сна требует дисциплины, но, по словам врача, результат того стоит. Вот два главных шага:

Соблюдайте гигиену сна. Самое важное правило — вставать с кровати в одно и то же время каждый день. Независимо от того, во сколько вы уснули. Даже в выходные. Это помогает "откалибровать" ваши внутренние часы и наладить естественный цикл сна и бодрствования. Вырабатывайте "команду". Ложась в кровать, сознательно давайте себе установку на отдых. Отложите телефон, закройте глаза и сосредоточьтесь на расслаблении, а не на мыслях о том, "получится ли уснуть". Поначалу это может быть сложно, но со временем мозг привыкнет к этому ритуалу.

Сила воли против таблеток

Доктор Мясников уверен, что подавляющее большинство людей способно справиться с бессонницей самостоятельно, без медикаментозного вмешательства.

"Люди, которые серьезно этим занимаются, как правило, в 90% случаев нормализовывают свой сон. Только 10% нужны дополнительно таблетки", — заключил он.

Таким образом, ключ к здоровому сну находится в ваших руках. Это не быстрый процесс, а планомерная работа над своими привычками. Но, наладив режим и научив свой организм "команде" засыпать, вы сможете решить эту проблему раз и навсегда.