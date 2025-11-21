Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда

Медик раскрыл простую "тренировочную программу", которая, по его словам, помогает в 90% случаев.

Медик раскрыл простую "тренировочную программу", которая, по его словам, помогает в 90% случаев.

Бессонница — одна из главных жалоб современного человека, но известный врач уверен, что в большинстве случаев победить ее можно без таблеток, с помощью одной лишь силы воли. В одной из прошлых программ "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор Мясников поделился простым и действенным методом, который он считает самым надежным: тренировкой.

Портрет человека с бессонницей

По словам Александра Мясникова, причина проблем со сном чаще всего кроется не в болезнях, а в неправильном образе жизни. Он описал типичный порочный круг, в который попадают многие: "Он ложится поздно, не может заснуть до трех утра, просыпается тоже поздно, днем сонливый, где-то поспал. К вечеру опять начинается... Поел сладкого, посмотрел в телефон".

Этот сценарий знаком миллионам: сбитый режим, дневные пересыпы, стимуляция мозга перед сном — все это разрушает естественные механизмы засыпания. Но, по мнению врача, это можно и нужно исправить.

Главный секрет

Сам доктор признается, что ему для засыпания достаточно просто опустить голову на подушку. Этот навык он выработал еще в студенческие годы, когда научился спать в любых условиях, просто отдавая организму команду. Именно в этом, по его мнению, и кроется ключ к решению проблемы.

"Я знаю одно: это как тело, это можно и нужно натренировать", — подчеркнул Мясников.

Ваша задача — выработать у мозга условный рефлекс: кровать = сон. Не работа, не просмотр сериалов, не переписка в телефоне, а именно сон. Когда этот рефлекс сформирован, организм начинает готовиться к отдыху автоматически, как только вы ложитесь в постель.

Два железных правила

Тренировка сна требует дисциплины, но, по словам врача, результат того стоит. Вот два главных шага:

  1. Соблюдайте гигиену сна. Самое важное правило — вставать с кровати в одно и то же время каждый день. Независимо от того, во сколько вы уснули. Даже в выходные. Это помогает "откалибровать" ваши внутренние часы и наладить естественный цикл сна и бодрствования.
  2. Вырабатывайте "команду". Ложась в кровать, сознательно давайте себе установку на отдых. Отложите телефон, закройте глаза и сосредоточьтесь на расслаблении, а не на мыслях о том, "получится ли уснуть". Поначалу это может быть сложно, но со временем мозг привыкнет к этому ритуалу.

Сила воли против таблеток

Доктор Мясников уверен, что подавляющее большинство людей способно справиться с бессонницей самостоятельно, без медикаментозного вмешательства.

"Люди, которые серьезно этим занимаются, как правило, в 90% случаев нормализовывают свой сон. Только 10% нужны дополнительно таблетки", — заключил он.

Таким образом, ключ к здоровому сну находится в ваших руках. Это не быстрый процесс, а планомерная работа над своими привычками. Но, наладив режим и научив свой организм "команде" засыпать, вы сможете решить эту проблему раз и навсегда.

21 ноября 2025, 17:14
Фото: freepik.com
Россия 1 / "О самом главном"✓ Надежный источник

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота
Певица решила положить конец слухам о четвертой беременности, сделав чистосердечное признание. Уже несколько месяцев поклонники Алсу с неослабевающим интересом следят за ее фигурой.

Тест: Какой вы герой из советских фильмов?

Тест: Какой вы герой из советских фильмов?
За каждым из нас скрывается свой Шурик, Катерина или даже Остап Бендер. Ответьте на 7 простых вопросов и узнайте, кто из легендарных героев советского кино – ваше альтер эго! Выберите один вариант ответа на каждый вопрос, который вам ближе всего, и посчитайте, каких букв у вас получилось больше всего.

Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта

Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров удивил своих поклонников, освоив экстремальный вид спорта – флайбординг. Это занятие, которое сочетает в себе элементы водного спорта и акробатики, стало для него новым вызовом, и он с радостью поделился своими впечатлениями в своем Telegram-канале.

Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде

Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде
21 ноября москвичей ожидает ухудшение погодных условий – в столице пройдут ледяные дожди, что может привести к образованию гололеда. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, который поделился информацией в своем телеграм-канале.

Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе

Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе
Актер и телеведущий Марат Башаров стал объектом обсуждения после слухов о его тайной свадьбе с актрисой Асей Борисовой. Комментируя эту информацию, Башаров выразил недоумение и даже возмущение.

