Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Четверг 20 ноября

00:46Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта 21:10Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим 20:41В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей? 19:50Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу 18:33Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью 17:37Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме 16:21Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 15:33Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом 14:01Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад 12:44В жизни Петрова после свадьбы и рождения ребенка произошло поворотное событие 10:47Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати 10:15Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков 08:48Джигурда раскрыл причину своего участия в скандальном шоу "Звезды под капельницей" 06:42Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья 03:27Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С 00:19Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их 21:12Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег 19:51"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 18:45"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной 17:38От грибных ферм до социальных проектов: в Москве подвели итоги всероссийского экологического акселератора 17:24"Сбежала через черный ход": Долина выложила неизвестные ранее подробности об афере с квартирой 16:23Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии 15:53"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву? 13:15Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня 12:06Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве" 11:42Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину 11:24Роман Костомаров вывез жену и детей из России 10:25Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки 09:11Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа 03:52Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты 03:34Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры 00:17Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование 20:50"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего 19:51Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр 18:59Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве 18:47Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин 17:25Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали 16:16"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб" 15:41Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 15:13Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории 14:4085-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение 13:08Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей 11:35Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику 10:04Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ 08:39С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час 06:41Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ 03:37Эндокринолог развеяла миф о вреде питья во время еды 00:26Синоптики пообещали москвичам необычный ноябрь 21:30Ножницы вместо ножа и йогурт для курицы: 7 гениальных хитростей, которые вдвое ускорят ваш ужин 20:39Хотите мира в семье? Психологи назвали самый простой и приятный способ укрепить отношения за 10 минут
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта

Чеснок оказался эффективной заменой химического ополаскивателя для полости рта
99

Научные исследования все чаще подтверждают, что природные компоненты могут служить эффективной альтернативой химическим препаратам.

В частности, исследователи Университета Шарджи пришли к интересному выводу: экстракт чеснока может стать достойной заменой традиционным ополаскивателям для полости рта на основе хлоргексидина. Об этом говорится в обзоре, опубликованном в Journal of Herbal Medicine (JHM).

Хлоргексидин уже много лет используется стоматологами как основной антисептик. Однако его применение ограничивается рядом побочных эффектов, таких как изменение вкусовых ощущений, окрашивание зубов и риск формирования устойчивых к антисептикам микроорганизмов. В отличие от этого, чеснок обладает естественными антибактериальными свойствами благодаря содержанию аллицина, который эффективно подавляет рост микробов и бактерий в полости рта. Более того, чеснок демонстрирует более длительный остаточный эффект по сравнению с химическими средствами.

Несмотря на свои преимущества, у чеснока есть и недостатки. Характерный запах и возможное жжение могут затруднить его ежедневное использование для некоторых пациентов. Тем не менее, результаты исследований показывают, что экстракт чеснока может быть не менее эффективен в борьбе с бактериальной нагрузкой. Обзор включал данные из пяти клинических испытаний, в которых сравнивались растворы чеснока различной концентрации с хлоргексидином. В некоторых случаях чесночный ополаскиватель даже превосходил свой химический аналог.

Авторы исследования подчеркивают, что чеснок не должен рассматриваться как замена полноценной стоматологической терапии. Однако он может стать полезной альтернативой в ситуациях, когда использование химических антисептиков нежелательно или невозможно. Например, для людей с чувствительной слизистой оболочкой или теми, кто страдает от аллергии на химические компоненты.

Интересно, что это не единственное открытие в области использования природных средств для улучшения здоровья. Ранее специалисты также обнаружили, что кислота из розмарина может переключать процесс заживления ран с рубцевания на полноценную регенерацию тканей. Это открытие подчеркивает потенциал растительных экстрактов в медицинской практике.

Исследование экстракта чеснока как антисептического средства для полости рта открывает новые горизонты в области стоматологии и медицинских исследований. Природные компоненты могут предложить безопасные и эффективные решения для поддержания здоровья полости рта, что является особенно актуальным в условиях растущего интереса к натуральным продуктам и стремления к минимизации использования химических веществ в повседневной жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

21 ноября 2025, 00:46
Фото: Freepik
Journal of Herbal Medicine✓ Надежный источник

По теме

Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали

Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим

Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим
Если утренняя чашка кофе стала вашим единственным источником бодрости, значит, ваш сон не выполняет свою главную функцию. Вы спите положенные 8 часов, но будильник все равно кажется злейшим врагом? Секрет бодрого утра кроется не в волшебных таблетках, а в семи простых, но мощных привычках, которые превратят ваш сон в настоящий источник энергии.

В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей?

В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей?
Заявление о полной замене YouTube российскими аналогами в среднесрочной перспективе вновь прозвучало в Госдуме, подтверждая долгосрочный курс на цифровой суверенитет страны. Разговоры о блокировке или замещении крупнейшего в мире видеохостинга ведутся уже не первый год, но недавнее заявление заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина придало им новый вес.

Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу

Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу
Готовьтесь к самому динамичному году: на смену мудрой Змее мчится страстная Огненная Лошадь, и она требует ярких красок и смелых решений. Забудьте о сдержанности и пастельных тонах.

Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью

Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью
Пережив кошмар с потерей элитной квартиры, Лариса Долина решила превратить свой самый большой страх в источник дохода. Новость, которая выглядит как сюжет для ироничного фильма, пришла из мира шоу-бизнеса.

Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме

Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме
Оказывается, избыток воды на тренировке может быть опаснее ее недостатка, и известный врач объясняет почему. Зайдите в любой фитнес-клуб, и вы увидите одну и ту же картину: у каждого бегуна на дорожке, у каждого атлета в силовой зоне стоит бутылка с водой.

Выбор читателей

20/11ЧтвБоролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 19/11СрдРоман Костомаров вывез жену и детей из России 19/11Срд"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 19/11СрдНазванная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег 19/11СрдСтал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки 19/11Срд"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву?