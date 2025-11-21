"Для меня это позор": солистка "Тату" назвала истинную причину распада группы

Несмотря на триумфальное воссоединение, Лена Катина решила больше не молчать.



Как сообщает издание Super, в откровенном разговоре с Аленой Жигаловой певица впервые так прямо и жестко озвучила причину, по которой легендарный дуэт прекратил свое существование много лет назад. По словам Катиной, виной всему было поведение ее коллеги, Юлии Волковой. Она рассказала, что совместная работа стала невозможной из-за постоянных ультиматумов, публичных грубых заявлений в ее адрес и требований полного творческого подчинения.

Самым болезненным моментом, который Лена Катина до сих пор вспоминает с содроганием, стала подготовка к "Евровидению". Именно тогда, по ее словам, она всерьез подумывала навсегда уйти из шоу-бизнеса. К тому моменту у Волковой уже были серьезные проблемы с голосом, и петь вживую она не могла. Это стало для Катиной точкой невозврата.

"Для меня это выступление — позор", — заявила артистка, давая понять, какой отпечаток тот период наложил на ее карьеру.

Впрочем, Катина допустила, что у ее коллеги в тот сложный период мог случиться нервный срыв, который и стал причиной такого поведения.

Тем более парадоксально эти откровения звучат сейчас, когда группа официально воссоединилась и активно гастролирует. После успешного концерта в Москве дуэт отправился в тур. Похоже, старые обиды хоть и не забыты, но больше не мешают Лене и Юле снова выходить на одну сцену.