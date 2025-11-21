Оскандалившийся Дибров хочет сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине

Известный телеведущий и шоумен Дмитрий Дибров вновь попал в центр внимания благодаря своим романтическим планам.

По информации телеграм-канала "Свита Короля", он собирается провести новогоднюю ночь с бывшей супругой Полиной и сделать ей предложение руки и сердца. Это известие вызвало волну обсуждений среди поклонников и журналистов, ведь отношения между ними всегда привлекали внимание общественности.

По словам близкой подруги Диброва, телеведущий тщательно готовится к этому важному моменту. Он выбрал специальное место для предложения и даже подбирает подарок, который должен стать символом их возобновленных чувств. Подруга семьи выразила уверенность в том, что Полина, у которой на данный момент нет других отношений, может ответить положительно. Она отметила, что старая любовь не ржавеет и что детям нужна полная семья, что также может сыграть важную роль в решении Полины.

Интересно, что ранее сама Полина намекнула на расставание с Романом Товстиком, с которым она начала встречаться после разрыва с Дибровым. Однако слухи о том, что они продолжают жить вместе в загородном доме, добавляют интриги в эту историю. В конце августа появились сообщения о том, что Товстик изменил Полине, что стало настоящим шоком для многих. Эти события, безусловно, повлияли на ее эмоциональное состояние и могут быть одним из факторов, способствующих возможному воссоединению с Дмитрием.

Дибров и Полина были вместе много лет и воспитывали двоих детей. Их разрыв стал одной из самых обсуждаемых тем в светской хронике. Однако время лечит, и сейчас оба они могут взглянуть на свои отношения с другой стороны. Новогодняя ночь — это время чудес и новых начинаний, и многие надеются, что именно в этот волшебный момент у них получится восстановить то, что было потеряно.

