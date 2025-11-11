Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Дмитрий Дибров снова попал в центр общественного внимания, на этот раз из-за скандального видео, которое стало вирусным в интернете. На опубликованной записи похожий на шоумена человек выходит из автомобиля с расстегнутой ширинкой.

Этот инцидент вызвал бурю обсуждений и осуждений среди поклонников и коллег Диброва. В ответ на резонансный инцидент директор телеведущего, Артур Якобсон, прокомментировал ситуацию в беседе с изданием "Абзац".

По словам Якобсона, последствия этого скандала могут быть серьезными для карьеры Диброва. Он отметил, что рекламодатели уже начали проявлять беспокойство.

"Мне звонят представители компаний, которые сотрудничают с Дмитрием и являются его партнерами. Они требуют объяснений и грозятся расторгнуть контракты. Я сам в шоке от произошедшего и планирую встретиться с ним в четверг, чтобы обсудить ситуацию", — заявил Якобсон.

Он добавил, что пока неясно, является ли это видео постановочным или нет, но важно разобраться в этом вопросе. Ситуация усугубляется тем, что летом в СМИ активно обсуждали развод Диброва с его супругой Полиной, который стал одной из самых громких тем года.

Расставание было инициировано женой, которая призналась мужу в чувствах к другому человеку. В этом браке у пары родилось трое детей, и несмотря на сложные обстоятельства, Дибров проявил благородство, решив отпустить свою супругу и сохранив с ней хорошие отношения. Он выразил надежду на то, что Полина может вернуться к нему.

Неизвестно, как этот новый скандал повлияет на личную жизнь Диброва и его карьеру. Однако после расставания с женой его популярность, похоже, только возросла. Якобсон отметил, что гонорар телеведущего за проведение частных мероприятий значительно увеличился — до скандала он стоил около трех миллионов рублей за выступление.

Тем не менее, подобные инциденты могут негативно сказаться на репутации шоумена. Рекламодатели часто стремятся ассоциироваться с позитивными образами и избегают сотрудничества с теми, кто становится объектом скандалов. Если ситуация не будет разрешена в ближайшее время, Дибров может столкнуться с серьезными финансовыми потерями.

В то же время, в обществе наблюдается двойственное отношение к подобным событиям. С одной стороны, многие осуждают поведение телеведущего, считая его недопустимым для публичной личности. С другой стороны, есть те, кто воспринимает это как часть шоу-бизнеса и готов обсуждать такие инциденты как способ привлечения внимания.