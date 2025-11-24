Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить"

Легенда российского футбола Игорь Акинфеев выпустил автобиографию-бестселлер, но намекнул, что даже самые близкие не знают о нем всей правды.



Книга "Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста" произвела эффект разорвавшейся бомбы на рынке спортивной литературы. Первоначальный тираж в 10 тысяч экземпляров разлетелся так стремительно, что издательству пришлось допечатывать еще и еще, доведя общее количество до 37 тысяч. Для понимания масштаба: это в 12 раз больше, чем средний тираж любой другой книги о спорте. В чем же секрет? Оказалось, не только в громком имени, но и в тайнах, которые остались за кадром, сообщает Клео.ру.

На недавней пресс-конференции Акинфеев честно заявил, что не готов выкладывать всю подноготную, пока продолжает карьеру.

"Пока я действующий футболист, то выкладывать уж все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить", — пояснил он, добавив, что хайпа в жизни и так хватает.

Но, приоткрыв завесу тайны лишь на миллиметр, он заставил публику замереть в ожидании. В финале беседы Игорь Акинфеев заинтриговал: "Пара историй, думаю, многих удивят. Особенно моих близких друзей". Спортсмен уточнил, что речь идет о самом начале его пути, и даже рассказал, что в книге есть эпизод о том, "как я мог в 2002 году и не оказаться в основной команде…". Похоже, даже у легенды ЦСКА есть свои скелеты в шкафу, о которых не догадываются даже в его ближайшем окружении.

При этом Игорь напрочь отказывается от образа супергероя, который ему приписывают. "Никогда в жизни не считал себя таковым, — говорит он. — Человек делает себя сам. Главное — правильно поставить себе цель и не сбиться с выбранной дорожки. Не думать о каком-то величии, медалях и славе". Эту же мысль он адресует родителям юных спортсменов, предупреждая, что из сотни детей звездой станет в лучшем случае один.

Удивительным открытием стала и аудитория книги. Издатели целились в фанатов ЦСКА, а попали в сердца людей старше 50 лет и… женщин. Оказалось, что девушки и жены массово скупают автобиографию вратаря не только в подарок, но и для себя. Похоже, таинственность и скромность вкупе с брутальной внешностью работают лучше любой рекламной кампании.