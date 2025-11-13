"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60

Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворотВ громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни НиколаевСрочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистовТри копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Четверг 13 ноября

11:43Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью 10:15Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию 09:09Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки 08:35"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день 06:13Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все 03:49Врачи разрешили пить алкоголь? Разбираем вирусный миф, в который все поверили 00:40Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли 21:50Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год 21:02Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом 20:11Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали 17:26Сделано заявление о новом романе Бузовой: В ее личной жизни сейчас все хорошо 16:45Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза 15:50Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет 14:13"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко 12:31Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой 12:31Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины 12:21В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике 11:15Горечь во рту и вечная усталость: 7 тихих симптомов перегруженной печени, которые нельзя игнорировать 10:28Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив 09:38"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой 08:30Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце 06:28Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода 03:57От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год 00:37Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу 22:0751-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании 21:46Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование 20:21Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия 19:12Пережившая трагедию Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом "Спартака" 17:02Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 15:35Фигуристка Медведева объявила о своей помолвке 13:46Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 12:51Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе 12:12"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры 11:11"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 10:25Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле 09:19Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука 08:20Что делать, если соседи шумят после 23:00? Пошаговая инструкция от юриста 06:35Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро 03:25Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир 00:1811 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 21:52Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве 20:43Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 19:41Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор 18:04Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии 15:49Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом 14:35Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз 14:25"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым 14:25Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену 13:29"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры 12:40Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака
"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60

"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60
3

Известный врач и телеведущий, доктор Александр Мясников, поделился в своем Телеграм-канале рекомендациями, которые переворачивают привычные представления о здоровье в зрелом возрасте.

1. Вес: когда полнота — это защита

В молодости мы стремимся к стройности, но в зрелом возрасте правила меняются. Доктор Мясников утверждает, что для долголетия лучше быть чуть полноватым.

"Молодой должен быть строен как березка, а вот в возрасте — чуть полноват. Индекс массы тела проводит норму 18,5–24... Но это норма у молодых. Для 60+ мы советуем ИМТ 25–29 — такие люди живут дольше", – рекомендует телеврач.

Небольшой избыток веса в этом возрасте служит защитным буфером, помогая организму быстрее восстанавливаться после болезней.

2. Давление: повышенное — это не "нормально"

Существует опасный миф, что высокое давление в пожилом возрасте — это естественно. Доктор Мясников категорически против такого подхода. Он подчеркивает, что повышенное верхнее (систолическое) давление, даже при нормальном нижнем, резко увеличивает риски инфарктов и инсультов.

Списывать гипертонию на возраст нельзя. Давление должно быть под контролем, и его обязательно нужно лечить.

3. Статины: после 75 лет — только по показаниям

Статины (препараты для снижения холестерина) являются важным инструментом, но их применение для профилактики имеет возрастные ограничения.

Позиция доктора Мясникова:

  • Первичная профилактика (если болезней еще нет): если пациенту 75 лет и больше, и у него нет подтвержденных болезней сосудов, статины для "первичной" профилактики, как правило, не назначаются.
  • Вторичная профилактика (если болезнь уже есть): если атеросклероз или другие сосудистые заболевания уже диагностированы, прием статинов продолжается бессрочно.

Врач напоминает, что статины назначаются не по факту высокого холестерина, а по наличию факторов риска (давление, сахар, курение).

4. Аспирин: риск кровотечений перевешивает пользу

Аспирин часто назначают для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако после 75 лет этот препарат может стать опасным.

Если у человека нет болезней сердечно-сосудистой системы, аспирин для первичной профилактики не нужен. Если же он принимается, то к 75 годам стоит его отменить или тщательно взвесить риски и пользу. Это связано с тем, что риск внутренних кровотечений в этом возрасте начинает превышать потенциальную пользу от препарата.

5. Успокоительные: враги равновесия

Антидепрессанты, противосудорожные и сильные успокоительные могут быть опасны для пожилых людей.

По возможности, эти препараты стараются отменять, поскольку они могут вызывать сонливость, головокружение и нарушение координации. Это напрямую усиливает риски падений и переломов, которые являются серьезной угрозой для здоровья в зрелом возрасте.

6. Витамины: забудьте о поливитаминах

Доктор Мясников призывает отказаться от рутинного приема витаминных комплексов "на всякий случай". Он подчеркивает, что рутинные добавки не продлевают жизнь и не предотвращают рак или инфаркт, а в некоторых случаях даже вредны.

Главные правила приема добавок:

  • Питание — прежде всего: витамины должны поступать из полноценной еды.
  • Индивидуальный подход: добавки назначаются только при подтвержденном дефиците.
  • Витамин D: не следует использовать "ударные" дозы (большая доза раз в месяц), которые подходят молодым. Рекомендуется ежедневный или еженедельный прием в дозах 800–1000 МЕ.
  • Кальций: необходимо избегать повышенных доз добавок. Упор нужно делать на молочные продукты. Суточная норма составляет около 1200 мг кальция.
  • Витамин В12: следует следить за его уровнем, особенно у тех, кто принимает метформин или омепразол.

Итог: осознанный подход к здоровью

Рекомендации доктора Мясникова показывают, что здоровье в возрасте 60+ требует не слепого следования молодым стандартам, а осознанного, индивидуального подхода. Главное — это качество жизни, а не погоня за идеальными цифрами на весах или в анализах.

13 ноября 2025, 12:58
Александр Мясников. Фото: кадр из программы "О самом главном"
Telegram / @drmyasnikov✓ Надежный источник

