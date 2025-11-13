"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60

Известный врач и телеведущий, доктор Александр Мясников, поделился в своем Телеграм-канале рекомендациями, которые переворачивают привычные представления о здоровье в зрелом возрасте.



1. Вес: когда полнота — это защита

В молодости мы стремимся к стройности, но в зрелом возрасте правила меняются. Доктор Мясников утверждает, что для долголетия лучше быть чуть полноватым.

"Молодой должен быть строен как березка, а вот в возрасте — чуть полноват. Индекс массы тела проводит норму 18,5–24... Но это норма у молодых. Для 60+ мы советуем ИМТ 25–29 — такие люди живут дольше", – рекомендует телеврач.

Небольшой избыток веса в этом возрасте служит защитным буфером, помогая организму быстрее восстанавливаться после болезней.

2. Давление: повышенное — это не "нормально"

Существует опасный миф, что высокое давление в пожилом возрасте — это естественно. Доктор Мясников категорически против такого подхода. Он подчеркивает, что повышенное верхнее (систолическое) давление, даже при нормальном нижнем, резко увеличивает риски инфарктов и инсультов.

Списывать гипертонию на возраст нельзя. Давление должно быть под контролем, и его обязательно нужно лечить.

3. Статины: после 75 лет — только по показаниям

Статины (препараты для снижения холестерина) являются важным инструментом, но их применение для профилактики имеет возрастные ограничения.

Позиция доктора Мясникова:

Первичная профилактика (если болезней еще нет): если пациенту 75 лет и больше, и у него нет подтвержденных болезней сосудов, статины для "первичной" профилактики, как правило, не назначаются.

если пациенту 75 лет и больше, и у него нет подтвержденных болезней сосудов, статины для "первичной" профилактики, как правило, не назначаются. Вторичная профилактика (если болезнь уже есть): если атеросклероз или другие сосудистые заболевания уже диагностированы, прием статинов продолжается бессрочно.

Врач напоминает, что статины назначаются не по факту высокого холестерина, а по наличию факторов риска (давление, сахар, курение).

4. Аспирин: риск кровотечений перевешивает пользу

Аспирин часто назначают для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако после 75 лет этот препарат может стать опасным.

Если у человека нет болезней сердечно-сосудистой системы, аспирин для первичной профилактики не нужен. Если же он принимается, то к 75 годам стоит его отменить или тщательно взвесить риски и пользу. Это связано с тем, что риск внутренних кровотечений в этом возрасте начинает превышать потенциальную пользу от препарата.

5. Успокоительные: враги равновесия

Антидепрессанты, противосудорожные и сильные успокоительные могут быть опасны для пожилых людей.

По возможности, эти препараты стараются отменять, поскольку они могут вызывать сонливость, головокружение и нарушение координации. Это напрямую усиливает риски падений и переломов, которые являются серьезной угрозой для здоровья в зрелом возрасте.

6. Витамины: забудьте о поливитаминах

Доктор Мясников призывает отказаться от рутинного приема витаминных комплексов "на всякий случай". Он подчеркивает, что рутинные добавки не продлевают жизнь и не предотвращают рак или инфаркт, а в некоторых случаях даже вредны.

Главные правила приема добавок:

Питание — прежде всего: витамины должны поступать из полноценной еды.

Индивидуальный подход: добавки назначаются только при подтвержденном дефиците.

Витамин D: не следует использовать "ударные" дозы (большая доза раз в месяц), которые подходят молодым. Рекомендуется ежедневный или еженедельный прием в дозах 800–1000 МЕ.

Кальций: необходимо избегать повышенных доз добавок. Упор нужно делать на молочные продукты. Суточная норма составляет около 1200 мг кальция.

Витамин В12: следует следить за его уровнем, особенно у тех, кто принимает метформин или омепразол.

Итог: осознанный подход к здоровью

Рекомендации доктора Мясникова показывают, что здоровье в возрасте 60+ требует не слепого следования молодым стандартам, а осознанного, индивидуального подхода. Главное — это качество жизни, а не погоня за идеальными цифрами на весах или в анализах.