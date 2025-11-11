Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рожденияКакой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 годаНи в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациямПодмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Лента новостей

Вторник 11 ноября

06:35Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро 03:25Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир 00:1811 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 21:52Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве 20:43Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 19:41Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор 18:04Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии 15:49Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом 14:35Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз 14:25"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым 14:25Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену 13:29"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры 12:40Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака 11:45Онлайн-трансляции помогают изучать животных в Московском зоопарке 10:16Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии 09:26Черный список ВОЗ: 7 продуктов, которые незаметно портят ваше здоровье 08:30Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья 04:19День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября 18:46Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 15:16Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 12:04Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день 08:20Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать 19:14Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри 15:58"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин 12:47Почему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени 09:17Чрезмерное увлечение бабл-ти может закончиться на операционном столе: врачи бьют тревогу 06:52Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ 03:17Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто 00:48Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья 21:218 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки 20:46Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота 19:47Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым 18:23"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля 17:32Этот копеечный предмет из СССР облегчит жизнь каждой хозяйки 16:16"Вас не укачало? А нас уже тошнит": Собчак "благословила" брак Shaman и Мизулиной 15:30Назван единственный продукт, который врачи советуют есть каждый день, и это не то, о чем вы подумали 13:58В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот 12:51В чем разница между ленью и выгоранием – это знание поможет сохранить здоровье 12:08Врач-реабилитолог призвал россиян не терпеть боль – так организм дает важные сигналы 11:08Российская путешественница предупредила о представляющих опасность для туристов блюдах 09:34Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год в России 08:33Народный вердикт: россияне выбрали лучшего производителя витамина D3 06:41Россияне назвали источник вдохновения в работе – мнения мужчин и женщин разделились 03:07Люди стали отдавать предпочтение бюджетной бытовой технике – исследование 00:23Мыльный раствор помогает обнаружить дома утечку газа – эксперт по ЖКХ 21:22Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне 20:35Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс 19:34Ко Дню народного единства записано попурри "Музыка подружит нас" на 11 языках России и СНГ 19:32Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам 18:25Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро

Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро
147

Китайская лаборатория объявила о создании "таблетки долголетия" на основе обычных виноградных косточек.

Вечная молодость и сверхдолголетие всегда казались сюжетом из фантастических романов. Но что, если мы скажем вам, что будущее, в котором люди доживают до 150 лет, может наступить уже в ближайшие годы? Именно такое смелое заявление сделали ученые из Китая, представив разработку, которая звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Что это за "таблетка долголетия"?

В центре этого прорыва — не сложные синтетические соединения, а вещество, полученное из самых обычных виноградных косточек. Китайская биотехнологическая компания разработала препарат, который, по их словам, способен значительно замедлять процессы старения и продлевать жизнь.

Их уверенность основана не на пустых словах, а на результатах тестов, которые уже показали впечатляющие результаты.

Мыши доказали: это работает

Прежде чем испытывать препарат на людях, его протестировали на лабораторных мышах. Результаты оказались ошеломляющими.

  • Во-первых, общая продолжительность жизни грызунов, принимавших таблетку, увеличилась на 9,4%. Это уже само по себе серьезное достижение.
  • Но самое поразительное другое: если считать с момента начала лечения (когда мыши были уже немолодыми), их оставшаяся жизнь продлилась на 64,2%.

Простыми словами, препарат не просто замедлял старение, но и давал огромный "бонус" к жизни даже пожилым особям, словно поворачивая время вспять.

"Это Святой Грааль"

Уверенность разработчиков настолько велика, что директор компании не побоялся громких заявлений.

"Это не просто еще одна таблетка. Это Святой Грааль", — заявил он в интервью.

Такая формулировка говорит о том, что создатели видят в своем препарате не просто очередное лекарство, а настоящий ключ к радикальному продлению человеческой жизни.

Когда ждать чуда и стоит ли верить?

Конечно, к таким новостям всегда стоит относиться с долей здорового скептицизма. То, что сработало на мышах, не всегда так же эффективно для людей. Препарату предстоит пройти еще долгий путь клинических испытаний, чтобы доказать свою безопасность и действенность для человека.

Однако сами создатели настроены очень оптимистично и заявляют, что дожить до 150 лет станет реальностью уже через несколько лет.

Если они правы, то мы стоим на пороге величайшей революции в истории человечества. Революции, которая изменит наше представление о жизни, старости и самом времени.

Шоу-бизнес в Telegram

11 ноября 2025, 06:35
Фото: freepik.com
Telegram / @chpnews_112✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: Знаете ли вы занятные факты из мира науки?

Фото: freepik/@freepik
Фото: freepik/@freepik
Фото: freepik/@vecstock
Фото: freepik/@freepik
Фото: freepik/@freepik
Фото: freepik/@kjpargeter

По теме

Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи

Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри

Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир

Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир
Этот продукт способен поставить на паузу все процессы жиросжигания в вашем теле на несколько часов. Вы тщательно считаете калории, отказываетесь от жирного и мучного, но вес упрямо стоит на месте? Знакомая ситуация, которая может свести с ума кого угодно.

11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом

11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом
Ноябрь – время, когда природа затихает, а вечера становятся длиннее. Наши предки в это время особенно внимательно прислушивались к традициям, ведь впереди была долгая зима. 11 ноября по народному календарю — день особенный.

Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве

Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве
В середине недели москвичей ожидает по-настоящему приятная погода, которая может стать настоящим подарком в осенний период. По словам Татьяны Поздняковой, ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости", температура в столице будет значительно выше климатической нормы.

Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых

Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых
Последние события, связанные с телеведущим Дмитрием Дибровым, становятся настоящей сенсацией в мире шоу-бизнеса. Очередной инцидент, в который, как утверждается, попал ведущий, произвел настоящий фурор в прессе.

Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор

Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор
Певица Ольга Серябкина привлекла внимание публики своим смелым образом на недавнем концерте на Кипре. На своей странице в соцсети, где за ней следят 3,6 миллиона подписчиков, экс-солистка популярной группы "Серебро" поделилась яркими моментами выступления, продемонстрировав откровенный наряд, который стал настоящим акцентом вечера.

Выбор читателей

09/11ВскЗолотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 11/11Втр11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 09/11ВскУченые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 10/11ПндСпецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья 10/11ПндШаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом 10/11ПндПохожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых