Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой

Не успела остыть новость о кипрской жизни Аллы Пугачевой, как Примадонна, похоже, снова пакует чемоданы, а ее следующий пункт назначения превратился в настоящий квест с противоречивыми данными.



Вся светская тусовка уже месяц гудит: Алла Борисовна тайно купила особняк в Болгарии за 49 миллионов рублей и готовится к переезду. Говорят, кипрская жизнь ее утомила — и климат не подошел, и папарацци вычислили ее место жительства. Болгария казалась логичным выбором: элитный поселок вдали от чужих глаз и ностальгические воспоминания о победе с песней "Арлекино" в 1975 году.

Но тут в игру вступил музыкальный критик Сергей Соседов, который, по его словам, говорить о Пугачевой не хочет, но все равно не удержался и слил новую, еще более сенсационную версию.

"Я не знаю, кто пустил слух про Болгарию", — эмоционально заявил Соседов в беседе с "МК", после чего вбросил настоящую бомбу: "Я слышал, что она планирует купить домик в Швейцарии. Так мне во всяком случае говорили".

И вот интрига закрутилась с новой силой. Куда на самом деле направляется Примадонна? В уютную Болгарию, полную воспоминаний, или в респектабельную Швейцарию, подальше от всех? Сам Соседов ставит на второй вариант: "Если честно, мне почему-то не кажется, что она будет жить в Болгарии".

Похоже, жизнь Аллы Борисовны после отъезда — это побег, которому нет конца. Израиль, Кипр, летняя Юрмала, а теперь на карте появились Болгария и Швейцария. Этот вечный поиск тихого уголка превратился в бесконечную одиссею.

И пока все спорят о ее следующем адресе, становится ясно одно: легенде такого масштаба, видимо, уже нигде не скрыться. Куда бы она ни переехала, ее имя и ее судьба всегда будут в центре внимания. И, возможно, именно в этом и заключается главная драма ее жизни — быть всегда на виду, даже когда больше всего хочется тишины.