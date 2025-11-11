Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой

Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Топ новостей недели

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворотВ громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни НиколаевСрочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистовТри копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Лента новостей

Вторник 11 ноября

13:46Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 12:51Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе 12:12"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры 11:11"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 10:25Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле 09:19Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука 08:20Что делать, если соседи шумят после 23:00? Пошаговая инструкция от юриста 06:35Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро 03:25Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир 00:1811 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 21:52Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве 20:43Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 19:41Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор 18:04Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии 15:49Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом 14:35Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз 14:25"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым 14:25Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену 13:29"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры 12:40Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака 11:45Онлайн-трансляции помогают изучать животных в Московском зоопарке 10:16Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии 09:26Черный список ВОЗ: 7 продуктов, которые незаметно портят ваше здоровье 08:30Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья 04:19День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября 18:46Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 15:16Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 12:04Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день 08:20Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать 19:14Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри 15:58"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин 12:47Почему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени 09:17Чрезмерное увлечение бабл-ти может закончиться на операционном столе: врачи бьют тревогу 06:52Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ 03:17Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто 00:48Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья 21:218 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки 20:46Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота 19:47Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым 18:23"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля 17:32Этот копеечный предмет из СССР облегчит жизнь каждой хозяйки 16:16"Вас не укачало? А нас уже тошнит": Собчак "благословила" брак Shaman и Мизулиной 15:30Назван единственный продукт, который врачи советуют есть каждый день, и это не то, о чем вы подумали 13:58В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот 12:51В чем разница между ленью и выгоранием – это знание поможет сохранить здоровье 12:08Врач-реабилитолог призвал россиян не терпеть боль – так организм дает важные сигналы 11:08Российская путешественница предупредила о представляющих опасность для туристов блюдах 09:34Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год в России 08:33Народный вердикт: россияне выбрали лучшего производителя витамина D3 06:41Россияне назвали источник вдохновения в работе – мнения мужчин и женщин разделились
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой

Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой
56

Не успела остыть новость о кипрской жизни Аллы Пугачевой, как Примадонна, похоже, снова пакует чемоданы, а ее следующий пункт назначения превратился в настоящий квест с противоречивыми данными.

Вся светская тусовка уже месяц гудит: Алла Борисовна тайно купила особняк в Болгарии за 49 миллионов рублей и готовится к переезду. Говорят, кипрская жизнь ее утомила — и климат не подошел, и папарацци вычислили ее место жительства. Болгария казалась логичным выбором: элитный поселок вдали от чужих глаз и ностальгические воспоминания о победе с песней "Арлекино" в 1975 году.

Но тут в игру вступил музыкальный критик Сергей Соседов, который, по его словам, говорить о Пугачевой не хочет, но все равно не удержался и слил новую, еще более сенсационную версию.

"Я не знаю, кто пустил слух про Болгарию", — эмоционально заявил Соседов в беседе с "МК", после чего вбросил настоящую бомбу: "Я слышал, что она планирует купить домик в Швейцарии. Так мне во всяком случае говорили".

И вот интрига закрутилась с новой силой. Куда на самом деле направляется Примадонна? В уютную Болгарию, полную воспоминаний, или в респектабельную Швейцарию, подальше от всех? Сам Соседов ставит на второй вариант: "Если честно, мне почему-то не кажется, что она будет жить в Болгарии".

Похоже, жизнь Аллы Борисовны после отъезда — это побег, которому нет конца. Израиль, Кипр, летняя Юрмала, а теперь на карте появились Болгария и Швейцария. Этот вечный поиск тихого уголка превратился в бесконечную одиссею.

И пока все спорят о ее следующем адресе, становится ясно одно: легенде такого масштаба, видимо, уже нигде не скрыться. Куда бы она ни переехала, ее имя и ее судьба всегда будут в центре внимания. И, возможно, именно в этом и заключается главная драма ее жизни — быть всегда на виду, даже когда больше всего хочется тишины.

Шоу-бизнес в Telegram

11 ноября 2025, 13:46
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"МК"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука

Новый "побег" Пугачевой: что известно о тайной вилле, купленной в полной секретности
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе

Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе
Двое самых востребованных молодых актеров России – Иван Янковский и Юра Борисов – впервые вместе сыграют в масштабном историческом проекте. Как сообщает Клео.

"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры

"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры
Скандал с квартирой Ларисы Долиной из финансовой аферы превратился в криминальный триллер, где на кону стоит уже не недвижимость, а жизнь певицы. История, которая, казалось, достигла своего дна, получила жуткое продолжение.

"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?

"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?
Похоже, новая холостяцкая жизнь главного интеллектуала телеэкрана оказалась куда более бурной, чем кто-либо мог себе представить. Развод с Полиной, казалось, выбил Дмитрия Диброва из колеи, но никто не ожидал, что он так быстро найдет утешение на тайной секс-вечеринке.

Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле

Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле
Постоянная усталость и вечно холодные руки – это не просто недомогание, а сигналы SOS от организма, чей обмен веществ опасно замедлился. Вы сидите на диете, считаете калории, но тело будто вас предает.

Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука

Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука
Роскошный подарок Аллы Пугачевой, который должен был стать для Никиты Преснякова билетом в беззаботную жизнь, на деле оказался золотой клеткой, из которой он теперь не может выбраться. Казалось бы, о чем еще мечтать? Огромная квартира в самом центре Москвы, в двух шагах от Кремля, стоимостью более 163 миллионов рублей.

Выбор читателей

11/11Втр11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 09/11ВскЗолотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 09/11ВскУченые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 10/11ПндПохожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 10/11ПндСпецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья 10/11ПндШаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом