Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе

Двое самых востребованных молодых актеров России – Иван Янковский и Юра Борисов – впервые вместе сыграют в масштабном историческом проекте.



Как сообщает Клео.ру, в Черногории сейчас полным ходом идут съемки фильма "Битва моторов". Эта историческая драма расскажет о рождении российского автомобилестроения и о смелых энтузиастах, которые в начале XX века бросили вызов всему европейскому автопрому.

От Петербурга до Монте-Карло: сюжет о русской смелости

В основе сценария лежат реальные события 1908 года. В центре сюжета — Андрей Нагель (Иван Янковский), который горит идеей создания первого настоящего отечественного автомобиля "Руссо-Балт". Он хочет доказать миру, что российские инженеры могут соперничать с лучшими европейскими мастерами.

Нагель находит единомышленника — талантливого изобретателя Дмитрия Бондарева, которого играет Юра Борисов. Вместе эта пара собирается отправиться на знаменитое ралли Монте-Карло, чтобы показать миру мощь русского мотора.

Для зрителей это будет не просто фильм о гонках, а масштабная история о человеческой смелости и вере в отечественную инженерию, обещают создатели картины.

Две главные звезды впервые вместе

Появление Ивана Янковского и Юры Борисова в одном проекте — само по себе событие. Оба актера известны своей невероятной харизмой и талантом перевоплощения. Их дуэт, играющий двух одержимых гениев начала века, станет главной изюминкой фильма.

Режиссером картины выступил Илья Маланин, ранее работавший над нашумевшим фильмом "Ненормальный".

Черногория вместо Монако и полсотни ретро-автомобилей

Съемки, стартовавшие в феврале 2025 года в Санкт-Петербурге, теперь переместились в живописную Черногорию. Именно ее пейзажи и трассы заменяют в фильме знаменитое княжество Монако, где проходили исторические гонки.

Корреспондент Клео.ру побывал на съемочной площадке в Черногории и получил эксклюзивные кадры, которые можно увидеть в Telegram-канале. На одном из видео можно увидеть, как Иван Янковский в образе Андрея Нагеля мастерски управляет легендарным "Руссо-Балтом".

Масштаб проекта впечатляет:

Специально для фильма было сконструировано 10 точных копий автомобилей эпохи начала XX века.

Еще около 50 ретро-автомобилей задействованы в массовых сценах.

Помимо Янковского и Борисова, в фильме снимаются Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Дарья Муреева и Игорь Грабузов. Съемки в Черногории продлятся до 20 ноября, а премьера "Битвы моторов" запланирована на осень 2026 года.