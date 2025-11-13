Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью

Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворотВ громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни НиколаевСрочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистовТри копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Лента новостей

Четверг 13 ноября

11:43Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью 10:15Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию 09:09Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки 08:35"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день 06:13Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все 03:49Врачи разрешили пить алкоголь? Разбираем вирусный миф, в который все поверили 00:40Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли 21:50Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год 21:02Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом 20:11Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали 17:26Сделано заявление о новом романе Бузовой: В ее личной жизни сейчас все хорошо 16:45Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза 15:50Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет 14:13"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко 12:31Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой 12:31Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины 12:21В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике 11:15Горечь во рту и вечная усталость: 7 тихих симптомов перегруженной печени, которые нельзя игнорировать 10:28Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив 09:38"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой 08:30Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце 06:28Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода 03:57От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год 00:37Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу 22:0751-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании 21:46Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование 20:21Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия 19:12Пережившая трагедию Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом "Спартака" 17:02Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 15:35Фигуристка Медведева объявила о своей помолвке 13:46Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 12:51Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе 12:12"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры 11:11"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 10:25Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле 09:19Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука 08:20Что делать, если соседи шумят после 23:00? Пошаговая инструкция от юриста 06:35Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро 03:25Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир 00:1811 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 21:52Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве 20:43Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 19:41Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор 18:04Лолита спасла Чеботину в самый ответственный момент: Была в полном отчаянии 15:49Шаляпин откровенно рассказал Собчак о причине разлада с Киркоровым: Стал врагом 14:35Битва за свежий взгляд: Клео.ру запустил народный рейтинг лучших патчей для глаз 14:25"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым 14:25Главный секрет советской квартиры: зачем на самом деле вешали ковер на стену 13:29"Мне платили за оскорбления": Отар Кушанашвили раскрыл главный секрет своей скандальной карьеры 12:40Скрытая угроза в аптечке: популярные лекарства от изжоги и давления могут мешать лечению рака
Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью

Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью
94

Чувствуете себя "разбитым" без причины, а по утрам в зеркале вас "радуют" отеки? Возможно, вашему организму отчаянно не хватает калия – недооцененного героя нашего здоровья.

Представьте себе качели. На одной стороне — натрий (соль), на другой — калий. В идеале они должны быть в равновесии. Но в современном мире мы едим слишком много соленой и обработанной пищи, из-за чего "натриевая" сторона резко летит вниз, а "калиевая" — взмывает вверх. Этот дисбаланс — прямой путь к проблемам.

Калий отвечает за ритм сердца, нормальное давление, работу мышц и даже за передачу сигналов в нервной системе. Когда его не хватает, тело начинает посылать сигналы SOS.

Вот самые частые "звоночки" дефицита калия:

  • мышечные судороги и необъяснимая слабость;
  • учащенное сердцебиение или "перебои" в работе сердца;
  • постоянная усталость, даже если вы выспались;
  • отеки на лице и ногах;
  • проблемы с пищеварением, например, запоры;
  • повышенная тревожность.

Всемирная организация здравоохранения советует нам получать 3500–4700 мг калия в день. Звучит серьезно, правда? А на деле большинство из нас не добирает и до 2500 мг. Но не спешите бежать за добавками! Решение лежит прямо на полках магазинов.

Топ-9 доступных супергероев: где искать калий?

Давайте познакомимся с продуктами, которые легко и вкусно помогут восстановить баланс.

1. Авокадо: нежный хранитель баланса

В половинке среднего авокадо содержится около 700 мг калия. Но это еще не все! Он богат полезными жирами для сердца, клетчаткой для пищеварения и магнием — лучшим другом калия. Добавляйте его в салаты, делайте гуакамоле или просто ешьте с ложкой, сбрызнув лимонным соком.

Но что, если авокадо вам не по вкусу? Не беда, следующий продукт точно есть на вашей кухне.

2. Свекла: рубиновый корень энергии

Всего 150 граммов запеченной или свежей свеклы подарят вам примерно 520 мг калия. Квашеная свекла тоже хороша, но помните, что часть минерала "убегает" в рассол. Запеките ее с травами или добавьте в салат — просто и очень полезно.

Двигаемся дальше к зелени, которая творит чудеса.

3. Шпинат: зеленый мульти-инструмент

В 100 граммах свежего шпината прячется 560 мг калия. Это настоящий кладезь пользы: тут и магний, и железо, и фолиевая кислота. Не бойтесь покупать замороженный шпинат — он почти так же полезен, но гораздо дешевле. Бросайте его в утреннюю яичницу, супы или соусы.

А как насчет самого известного источника калия? С ним не все так просто.

4. Бананы: удобная классика

Средний банан содержит около 420 мг калия. Да, он не абсолютный чемпион, но его главное преимущество — доступность и удобство. Это идеальный перекус "на бегу". Главное — не увлекаться: в бананах много сахара, поэтому лучше есть их после основного приема пищи, а не на голодный желудок.

Теперь пришло время для настоящих тяжеловесов из мира бобовых.

5. Фасоль: тройная выгода

В 100 граммах вареной фасоли (неважно, черной, белой или красной) содержится от 600 до 800 мг калия. Это просто комбо-удар: вы получаете и калий, и растительный белок, и клетчатку для здоровья кишечника. Маленький совет: всегда замачивайте фасоль перед варкой, чтобы улучшить усвоение всех минералов.

Готовы к сюрпризу? Следующий продукт обгоняет даже бананы!

6. Картофель в мундире: неожиданный чемпион

Кто бы мог подумать. Один средний запеченный клубень с кожурой содержит целых 900 мг калия. Да-да, обычная картошка. Секрет в способе приготовления: забудьте про жарку во фритюре и чипсы. Идеальный вариант — запечь в духовке или приготовить на пару прямо в "мундире", ведь именно в кожуре прячется львиная доля пользы.

А теперь перейдем от овощей к сладкому, но очень полезному варианту...

7. Курага: концентрат солнечной пользы

В 100 граммах сушеных абрикосов без сахара содержится невероятные 1100 мг калия. Это настоящий природный концентрат. Но будьте осторожны: продукт очень калорийный и сладкий. Ваша дневная норма — всего 3–4 штучки. Добавляйте их в утреннюю кашу для натуральной сладости.

Следующий герой — само воплощение осени и уюта.

8. Тыква: оранжевое золото

В 150 граммах запеченной тыквы (особенно мускатной) — около 450 мг калия. А вдобавок — море бета-каротина для иммунитета и клетчатки. Попробуйте запечь ее с корицей и капелькой кокосового масла — получится идеальный полезный десерт.

И наконец, абсолютный рекордсмен, о котором вы могли и не догадываться.

9. Какао-порошок: темный рыцарь вашего сердца

Внимание: 1500 мг калия на 100 граммов. Конечно, мы не едим какао ложками, но даже одна столовая ложка в вашем смузи или овсянке — это уже почти 90 мг калия, а еще магний и антиоксиданты. Выбирайте натуральный порошок без сахара и готовьте себе полезный горячий шоколад на растительном молоке.

Итак, с продуктами разобрались. Но как сделать так, чтобы весь этот калий точно усвоился?

Три простых правила: как подружиться с калием навсегда

  • Калий лучше всего работает в команде с магнием и витамином B6. Так что не забывайте про орехи, семена и зелень.
  • Главный враг калия — избыток соли. Она буквально "вымывает" его из организма. Меньше фастфуда и полуфабрикатов — больше пользы. Кофе и мочегонные средства тоже способствуют потере этого минерала.
  • Самый лучший и безопасный способ получить калий — из цельных продуктов. Природа уже все сбалансировала за нас.

Маленький шаг к большому результату

Вам не нужно кардинально менять рацион. Просто добавьте 2–3 продукта из этого списка в свое ежедневное меню. Уже через неделю вы можете заметить разницу: меньше судорог, спокойнее сердцебиение и гораздо больше энергии. Ваше тело скажет вам "спасибо".

Шоу-бизнес в Telegram

13 ноября 2025, 11:43
Фото: freepik.com
Telegram @baranovazozh✓ Надежный источник

