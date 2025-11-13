Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

Четверг 13 ноября

Четверг 13 ноября

03:49Диетологи разрешили пить пиво? Разбираем вирусный миф, в который все поверили
Диетологи разрешили пить пиво? Разбираем вирусный миф, в который все поверили

Диетологи разрешили пить пиво? Разбираем вирусный миф, в который все поверили
124

На днях интернет взорвала новость-мечта: диетологи якобы "порекомендовали" пить пиво и сидр из-за содержания в них антиоксидантов и пробиотиков. Сенсацию подхватили десятки каналов, а люди радостно пересылали ее друзьям.

Как выяснил популярный Telegram-канал "Опра для бедных", за громким заголовком скрывалась классическая медиа-манипуляция, где самое важное просто вырезали из контекста.

Откуда взялась "сенсация"?

Автор канала проследила всю цепочку и выяснила, что первоисточником стал комментарий диетолога Нурии Диановой для одного из новостных изданий. В нем она действительно упомянула, что пиво и сидр, как продукты брожения, содержат некоторые полезные вещества.

Именно эту фразу и вынесли в заголовки, создав кликбейтный инфоповод. Однако, как подчеркивает "Опра для бедных", самое главное в комментарии врача осталось за кадром.

Что на самом деле сказала диетолог?

Канал обращает внимание на четыре ключевых "НО", которые полностью меняют смысл высказывания и которые большинство СМИ просто проигнорировали:

  • Безопасной дозы алкоголя не существует. Это было сказано в том же комментарии.
  • Называть пиво и сидр полезными нельзя. Ни при каких условиях.
  • Вред этанола многократно перевешивает любую "пользу". Риск привыкания и токсическое действие алкоголя сводят на нет наличие в напитке следов каких-либо полезных веществ.
  • Есть безопасные альтернативы. Все те же пробиотики и антиоксиданты можно получить из безалкогольных продуктов брожения: кваса, комбучи или квашеной капусты.

"То есть все просто взяли из контекста то, что быстрее разлетится, опустив значительные куски очень важной инфы. Готово! У вас кликбейт", — резюмирует автор "Опры для бедных".

"Менее вредный" ≠ "Полезный"

Канал также метко подмечает еще одну частую уловку. Даже в серьезных исследованиях иногда говорится, что умеренное потребление пива может быть менее вредным вариантом по сравнению с крепким алкоголем или сладкими коктейлями.

И здесь кроется ключевое различие, которое нужно понимать. "Менее вредный" — не значит "полезный". Это как выбирать между менее и более серьезной травмой — и то, и другое остается травмой.

Таким образом, расследование "Опры для бедных" — это отличный пример того, как важно не верить громким заголовкам и всегда стараться найти первоисточник. А за антиоксидантами и пробиотиками действительно лучше обратиться к кефиру или квашеной капусте — так для здоровья будет гораздо больше пользы и никакого вреда.

Шоу-бизнес в Telegram

13 ноября 2025, 03:49
Фото: freepik.com
Telegram-канал "Опра для бедных"✓ Надежный источник

Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли

Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли
Наши предки жили в тесной связи с природой и верили, что каждый день имеет свою особую энергию. Чтобы прожить его правильно, нужно было соблюдать определенные правила. 13 ноября – не исключение. В народном календаре этот день известен как Никодимов день.

Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год

Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год
Российские туристы все активнее выбирают отдых в Азии на Новый год. Это подтверждают данные Ассоциации туроператоров России (АТОР). Российские туристы все активнее выбирают отдых в Азии на Новый год.

Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом

Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом
Актер Никита Ефремов, сын знаменитого Михаила Ефремова, поделился своими переживаниями о процессе сепарации от отца. Этот путь, по его словам, продолжается и по сей день.

Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали

Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали
Лариса Гузеева впервые прокомментировала обвинения в свой адрес, касающиеся предполагаемого участия в афере с продажей вилл на Бали. Телеведущая и заслуженная артистка России подчеркнула, что не имела никакого отношения к мошенничеству, организованному застройщиком Сергеем Домогацким, и сама не получила обещанную недвижимость.

Сделано заявление о новом романе Бузовой: В ее личной жизни сейчас все хорошо

Сделано заявление о новом романе Бузовой: В ее личной жизни сейчас все хорошо
В последние месяцы личная жизнь Ольги Бузовой стала предметом обсуждений и слухов, особенно после высказываний ее коллеги Михаила Галустяна. В последние месяцы личная жизнь Ольги Бузовой стала предметом обсуждений и слухов, особенно после высказываний ее коллеги Михаила Галустяна.

