Диетологи разрешили пить пиво? Разбираем вирусный миф, в который все поверили

На днях интернет взорвала новость-мечта: диетологи якобы "порекомендовали" пить пиво и сидр из-за содержания в них антиоксидантов и пробиотиков. Сенсацию подхватили десятки каналов, а люди радостно пересылали ее друзьям.



Как выяснил популярный Telegram-канал "Опра для бедных", за громким заголовком скрывалась классическая медиа-манипуляция, где самое важное просто вырезали из контекста.

Откуда взялась "сенсация"?

Автор канала проследила всю цепочку и выяснила, что первоисточником стал комментарий диетолога Нурии Диановой для одного из новостных изданий. В нем она действительно упомянула, что пиво и сидр, как продукты брожения, содержат некоторые полезные вещества.

Именно эту фразу и вынесли в заголовки, создав кликбейтный инфоповод. Однако, как подчеркивает "Опра для бедных", самое главное в комментарии врача осталось за кадром.

Что на самом деле сказала диетолог?

Канал обращает внимание на четыре ключевых "НО", которые полностью меняют смысл высказывания и которые большинство СМИ просто проигнорировали:

Безопасной дозы алкоголя не существует. Это было сказано в том же комментарии.

Это было сказано в том же комментарии. Называть пиво и сидр полезными нельзя. Ни при каких условиях.

Ни при каких условиях. Вред этанола многократно перевешивает любую "пользу". Риск привыкания и токсическое действие алкоголя сводят на нет наличие в напитке следов каких-либо полезных веществ.

Риск привыкания и токсическое действие алкоголя сводят на нет наличие в напитке следов каких-либо полезных веществ. Есть безопасные альтернативы. Все те же пробиотики и антиоксиданты можно получить из безалкогольных продуктов брожения: кваса, комбучи или квашеной капусты.

"То есть все просто взяли из контекста то, что быстрее разлетится, опустив значительные куски очень важной инфы. Готово! У вас кликбейт", — резюмирует автор "Опры для бедных".

"Менее вредный" ≠ "Полезный"

Канал также метко подмечает еще одну частую уловку. Даже в серьезных исследованиях иногда говорится, что умеренное потребление пива может быть менее вредным вариантом по сравнению с крепким алкоголем или сладкими коктейлями.

И здесь кроется ключевое различие, которое нужно понимать. "Менее вредный" — не значит "полезный". Это как выбирать между менее и более серьезной травмой — и то, и другое остается травмой.

Таким образом, расследование "Опры для бедных" — это отличный пример того, как важно не верить громким заголовкам и всегда стараться найти первоисточник. А за антиоксидантами и пробиотиками действительно лучше обратиться к кефиру или квашеной капусте — так для здоровья будет гораздо больше пользы и никакого вреда.