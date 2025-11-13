Диетологи разрешили пить пиво? Разбираем вирусный миф, в который все поверили

Как выяснил популярный Telegram-канал "Опра для бедных", за громким заголовком скрывалась классическая медиа-манипуляция, где самое важное просто вырезали из контекста.
Откуда взялась "сенсация"?
Автор канала проследила всю цепочку и выяснила, что первоисточником стал комментарий диетолога Нурии Диановой для одного из новостных изданий. В нем она действительно упомянула, что пиво и сидр, как продукты брожения, содержат некоторые полезные вещества.
Именно эту фразу и вынесли в заголовки, создав кликбейтный инфоповод. Однако, как подчеркивает "Опра для бедных", самое главное в комментарии врача осталось за кадром.
Что на самом деле сказала диетолог?
Канал обращает внимание на четыре ключевых "НО", которые полностью меняют смысл высказывания и которые большинство СМИ просто проигнорировали:
- Безопасной дозы алкоголя не существует. Это было сказано в том же комментарии.
- Называть пиво и сидр полезными нельзя. Ни при каких условиях.
- Вред этанола многократно перевешивает любую "пользу". Риск привыкания и токсическое действие алкоголя сводят на нет наличие в напитке следов каких-либо полезных веществ.
- Есть безопасные альтернативы. Все те же пробиотики и антиоксиданты можно получить из безалкогольных продуктов брожения: кваса, комбучи или квашеной капусты.
"То есть все просто взяли из контекста то, что быстрее разлетится, опустив значительные куски очень важной инфы. Готово! У вас кликбейт", — резюмирует автор "Опры для бедных".
"Менее вредный" ≠ "Полезный"
Канал также метко подмечает еще одну частую уловку. Даже в серьезных исследованиях иногда говорится, что умеренное потребление пива может быть менее вредным вариантом по сравнению с крепким алкоголем или сладкими коктейлями.
И здесь кроется ключевое различие, которое нужно понимать. "Менее вредный" — не значит "полезный". Это как выбирать между менее и более серьезной травмой — и то, и другое остается травмой.
Таким образом, расследование "Опры для бедных" — это отличный пример того, как важно не верить громким заголовкам и всегда стараться найти первоисточник. А за антиоксидантами и пробиотиками действительно лучше обратиться к кефиру или квашеной капусте — так для здоровья будет гораздо больше пользы и никакого вреда.