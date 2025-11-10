Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Понедельник 10 ноября

08:30Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья 04:19День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября 18:46Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 15:16Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 12:04Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день 08:20Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать 19:14Обычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри 15:58"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин 12:47Почему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени 09:17Чрезмерное увлечение бабл-ти может закончиться на операционном столе: врачи бьют тревогу 06:52Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ 03:17Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто 00:48Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья 21:218 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки 20:46Просто пей и худей: в продажу запустили воду, которая обещает убрать жир с живота 19:47Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым 18:23"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля 17:32Этот копеечный предмет из СССР облегчит жизнь каждой хозяйки 16:16"Вас не укачало? А нас уже тошнит": Собчак "благословила" брак Shaman и Мизулиной 15:30Назван единственный продукт, который врачи советуют есть каждый день, и это не то, о чем вы подумали 13:58В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот 12:51В чем разница между ленью и выгоранием – это знание поможет сохранить здоровье 12:08Врач-реабилитолог призвал россиян не терпеть боль – так организм дает важные сигналы 11:08Российская путешественница предупредила о представляющих опасность для туристов блюдах 09:34Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год в России 08:33Народный вердикт: россияне выбрали лучшего производителя витамина D3 06:41Россияне назвали источник вдохновения в работе – мнения мужчин и женщин разделились 03:07Люди стали отдавать предпочтение бюджетной бытовой технике – исследование 00:23Мыльный раствор помогает обнаружить дома утечку газа – эксперт по ЖКХ 21:22Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне 20:35Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс 19:34Ко Дню народного единства записано попурри "Музыка подружит нас" на 11 языках России и СНГ 19:32Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам 18:25Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое 17:15Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов 16:28Что будет, если каждое утро пить теплую воду с лимоном, медом и имбирем? 15:29Больничный по-новому: кто с 2026 года получит 100% зарплаты, а кто рискует остаться с копейками 14:1118-летнего спортсмена признали самым сексуальным мужчиной планеты 13:21Метеоролог сообщил о наступлении в Москве зимы уже на следующей неделе 12:02На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба – что это значит для человечества? 11:24Овечкин признан первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 шайб 10:04Раскрыт простой и эффективный способ быстро заснуть при пробуждении ночью 08:37Россиян предупредили об опасности регулярного употребления мяса и молочки с антибиотиками 06:42Россиян предупредили о новой схеме мошенников с аккаунтами в сервисах продажи и аренды жилья 03:28Врач рассказал об особой опасности клубники для здоровья 00:27Ученые назвали способ восстановить зубную эмаль естественным путем 21:02РЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать 20:29Древний "лайфхак" от Омара Хайяма: четыре строки, которые избавят от главного стресса современности 19:38Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья 18:24Сердце колотится не зря: врач назвала главную опасность фильмов ужасов и кому их нельзя смотреть
Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья

Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья
176

Новые детали в деле о продаже квартиры Ларисы Долиной звучат как сценарий шпионского фильма, в котором главная героиня до последнего не понимала, что она – жертва, а не спецагент.

Похоже, Лариса Александровна была уверена, что участвует в сверхсекретной операции по поимке преступников. Как стало известно из официальных судебных документов, певица была убеждена, что все сделки по продаже ее элитной квартиры — это просто инсценировка. В ее представлении, она действовала под прикрытием, а все подписание бумаг проходило "фиктивно" и "под контролем сотрудников правоохранительных органов". Этакая контрольная закупка на 112 миллионов рублей, где она — главная приманка для аферистов.

Продавать свою недвижимость по-настоящему артистка, конечно же, не собиралась. Она играла свою роль, ожидая, что в последний момент появятся люди в форме, наденут на злодеев наручники и поблагодарят за содействие.

Но реальность оказалась куда прозаичнее и жестче. Никаких сирен и спецназа не было. А вот новая хозяйка квартиры, 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, оказалась вполне настоящей. И 112 миллионов рублей, уплаченные за недвижимость, тоже. Спецоперация, в которой Долина была уверена, оказалась виртуозной аферой, где ее просто обвели вокруг пальца.

И вот здесь комедия абсурда превращается в настоящую драму. Суд официально признал, что в момент сделки певица была неспособна осознавать свои действия. Это не просто забавное недоразумение, а результат работы очень хитрых и убедительных мошенников, которые смогли заставить звезду поверить в совершенно вымышленный сценарий.

Так что история, которая начиналась как анекдот про "агента Долину", на деле оказалась печальным примером того, насколько изощренными бывают аферисты. И жертвой их схем может стать кто угодно — даже народная артистка, уверенная, что она помогает вершить правосудие.

10 ноября 2025, 08:30
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда

В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот

"Я – народная артистка": почему именно эта фраза сделала Долину идеальной мишенью для мошенников
День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября

День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября
10 ноября в народном календаре – день не простой, а великий. 10 ноября отмечается праздник Параскевы Пятницы, одной из самых почитаемых и строгих святых на Руси.

Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств

Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств
Щепотка перца в суп, палочка корицы в кофе, зубчик чеснока в салат – мы используем приправы каждый день, чтобы сделать еду вкуснее. Врач Ирина Баранова в своем Telegram-канале рассказала о пяти самых полезных специях, которые должны быть на каждой кухне.

Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи

Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи
Исследователи из Пенсильванского университета официально подтвердили: в этом скромном растении действительно скрыта суперсила. Все началось, как это часто бывает в 21 веке, с завирусившегося тренда.

Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день

Что пить утром вместо кофе? 4 здоровых напитка для ровной энергии на весь день
Утренняя чашка кофе – для многих это не просто напиток, а священный ритуал, который помогает проснуться и настроиться на рабочий лад. Существуют напитки, которые заряжают энергией мягче, но не менее эффективно, не устраивая вашему организму "американские горки".

Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать

Один день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать
В народном календаре есть особенные, судьбоносные дни, когда каждое слово и действие имеют огромную силу. В старину эту дату называли "Обетным днем" или "Зароком на Параскеву".

08/11Сбт"Чистка сосудов" без таблеток: эксперт назвала 10 продуктов, которые снижают "плохой" холестерин 09/11ВскЗолотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств 09/11ВскУченые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи 08/11СбтОбычный храп или сигнал тревоги? Новое исследование показало, как апноэ разрушает мозг изнутри 08/11СбтПочему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени 09/11ВскОдин день, который решит судьбу всего года: главные запреты 9 ноября, которые нельзя нарушать