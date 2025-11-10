Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья

Новые детали в деле о продаже квартиры Ларисы Долиной звучат как сценарий шпионского фильма, в котором главная героиня до последнего не понимала, что она – жертва, а не спецагент.



Похоже, Лариса Александровна была уверена, что участвует в сверхсекретной операции по поимке преступников. Как стало известно из официальных судебных документов, певица была убеждена, что все сделки по продаже ее элитной квартиры — это просто инсценировка. В ее представлении, она действовала под прикрытием, а все подписание бумаг проходило "фиктивно" и "под контролем сотрудников правоохранительных органов". Этакая контрольная закупка на 112 миллионов рублей, где она — главная приманка для аферистов.

Продавать свою недвижимость по-настоящему артистка, конечно же, не собиралась. Она играла свою роль, ожидая, что в последний момент появятся люди в форме, наденут на злодеев наручники и поблагодарят за содействие.

Но реальность оказалась куда прозаичнее и жестче. Никаких сирен и спецназа не было. А вот новая хозяйка квартиры, 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, оказалась вполне настоящей. И 112 миллионов рублей, уплаченные за недвижимость, тоже. Спецоперация, в которой Долина была уверена, оказалась виртуозной аферой, где ее просто обвели вокруг пальца.

И вот здесь комедия абсурда превращается в настоящую драму. Суд официально признал, что в момент сделки певица была неспособна осознавать свои действия. Это не просто забавное недоразумение, а результат работы очень хитрых и убедительных мошенников, которые смогли заставить звезду поверить в совершенно вымышленный сценарий.

Так что история, которая начиналась как анекдот про "агента Долину", на деле оказалась печальным примером того, насколько изощренными бывают аферисты. И жертвой их схем может стать кто угодно — даже народная артистка, уверенная, что она помогает вершить правосудие.