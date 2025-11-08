Почему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени

Вечная спешка и опоздания – это не всегда признак неорганизованности или неуважения. Врач и биохакер Ирина Баранова в своем Telegram-канале объяснила, что за этой привычкой могут стоять глубокие причины, связанные с работой нашего мозга, уровнем стресса и даже гормонами.



Первое, что нужно понять: у нашего мозга нет встроенного швейцарского хронометра. Он не отсчитывает секунды и минуты объективно. Восприятие времени — это сложный процесс, который зависит от наших внутренних биоритмов, эмоций и внешних обстоятельств. И иногда эта система дает сбой. Давайте разберемся, почему.

1. Ловушка личности: оптимисты, многозадачники и адреналиновые наркоманы

По словам доктора Барановой, часто за хроническими опозданиями стоят определенные черты характера. Узнаете себя?

Вечный оптимист: такой человек искренне верит, что доедет до работы за 15 минут (хотя обычно это занимает 40), соберется за 5 (хотя нужна вся 20) и выполнит задачу за час (хотя требуется три). Он не врет — он просто систематически недооценивает время.

Многозадачник: пытаясь одновременно отвечать на письмо, пить кофе и выбирать одежду, вы теряете счет времени. Мозг, постоянно переключаясь между задачами, просто "забывает" следить за часами.

пытаясь одновременно отвечать на письмо, пить кофе и выбирать одежду, вы теряете счет времени. Мозг, постоянно переключаясь между задачами, просто "забывает" следить за часами. Адреналиновый наркоман: есть люди, которые подсознательно получают кайф от спешки в последний момент. Успеть на поезд за минуту до отправления — это победа, которая вызывает прилив адреналина. Со временем это может стать настоящей зависимостью.

2. Враг точности №1: стресс и его гормон кортизол

Стресс кардинально меняет наше восприятие времени. Когда в крови повышается уровень кортизола, мозг переходит в режим выживания, и это приводит к двум эффектам:

Время замедляется: во время стрессовой ситуации (например, перед важным экзаменом) может казаться, что время тянется мучительно долго. Из-за этого вы думаете, что у вас еще полно времени в запасе.

Время ускоряется: в состоянии паники или сильной спешки мозг, наоборот, "проскакивает" целые временные отрезки. Вы моргнуть не успели, а полчаса уже прошло.

Важно: "Хронический стресс может нарушить работу гиппокампа — области мозга, которая отвечает за обработку временных интервалов", — предупреждает Ирина Баранова.

3. "Синдром последней минуты": как мы подсаживаемся на дофамин

Дофамин — это гормон удовольствия и мотивации. У многих опоздунов мозг устроен так, что начинает активно вырабатывать дофамин только в условиях дедлайна и риска.

Проще говоря, пока все спокойно, мозг "скучает". Но как только до встречи остается 10 минут, а вы еще дома — он включается на полную мощность. Успешно справившись с задачей в последний момент, вы получаете мощный дофаминовый всплеск — награду за "подвиг". Мозг запоминает это и в следующий раз будет снова тянуть до последнего, чтобы получить свою "дозу".

Как "перепрограммировать" мозг и победить опоздания: 5 шагов

Хорошая новость в том, что эту привычку можно и нужно корректировать. Ирина Баранова предлагает несколько "биохакинг-решений":

Создавайте "буферное время". Золотое правило: планируете добраться куда-то за 30 минут? Выделите на это 45. Добавляйте 10-15 минут запаса к каждой задаче. Это ваш страховой полис от непредвиденных задержек. Используйте таймеры. Заводите будильник не на время выхода, а за 20-30 минут до него. Этот сигнал выведет вас из потока дел и напомнит, что пора начинать собираться. Станьте детективом своего времени. Пару дней ведите дневник: записывайте, сколько времени у вас на самом деле уходит на утренний душ, завтрак, дорогу. Вы удивитесь, насколько ваши представления расходятся с реальностью. "Обманите" дофаминовую систему. Разбивайте большие задачи на маленькие шаги и хвалите себя за выполнение каждого. Так вы будете получать маленькие порции дофамина не в конце, а в процессе, и привычка тянуть до последнего ослабнет. Уважайте свои биоритмы. Если вы "сова", не назначайте сверхважных встреч на 8 утра. Вероятность опоздать будет максимальной. Планируйте самые ответственные дела на свои пиковые часы продуктивности.

Как заключает Ирина Баранова, умение управлять временем — это навык, а не врожденный талант. Поняв, как работает ваш мозг, вы сможете перестать винить себя и начать действовать, превратившись из вечно опаздывающего в пунктуального человека.