Суббота 8 ноября

Почему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени
Почему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени

Почему вы всегда опаздываете? Врач объяснила, что дело не в лени
106

Вечная спешка и опоздания – это не всегда признак неорганизованности или неуважения. Врач и биохакер Ирина Баранова в своем Telegram-канале объяснила, что за этой привычкой могут стоять глубокие причины, связанные с работой нашего мозга, уровнем стресса и даже гормонами.

Первое, что нужно понять: у нашего мозга нет встроенного швейцарского хронометра. Он не отсчитывает секунды и минуты объективно. Восприятие времени — это сложный процесс, который зависит от наших внутренних биоритмов, эмоций и внешних обстоятельств. И иногда эта система дает сбой. Давайте разберемся, почему.

1. Ловушка личности: оптимисты, многозадачники и адреналиновые наркоманы

По словам доктора Барановой, часто за хроническими опозданиями стоят определенные черты характера. Узнаете себя?

  • Вечный оптимист: такой человек искренне верит, что доедет до работы за 15 минут (хотя обычно это занимает 40), соберется за 5 (хотя нужна вся 20) и выполнит задачу за час (хотя требуется три). Он не врет — он просто систематически недооценивает время.
  • Многозадачник: пытаясь одновременно отвечать на письмо, пить кофе и выбирать одежду, вы теряете счет времени. Мозг, постоянно переключаясь между задачами, просто "забывает" следить за часами.
  • Адреналиновый наркоман: есть люди, которые подсознательно получают кайф от спешки в последний момент. Успеть на поезд за минуту до отправления — это победа, которая вызывает прилив адреналина. Со временем это может стать настоящей зависимостью.

2. Враг точности №1: стресс и его гормон кортизол

Стресс кардинально меняет наше восприятие времени. Когда в крови повышается уровень кортизола, мозг переходит в режим выживания, и это приводит к двум эффектам:

  • Время замедляется: во время стрессовой ситуации (например, перед важным экзаменом) может казаться, что время тянется мучительно долго. Из-за этого вы думаете, что у вас еще полно времени в запасе.
  • Время ускоряется: в состоянии паники или сильной спешки мозг, наоборот, "проскакивает" целые временные отрезки. Вы моргнуть не успели, а полчаса уже прошло.

Важно: "Хронический стресс может нарушить работу гиппокампа — области мозга, которая отвечает за обработку временных интервалов", — предупреждает Ирина Баранова.

3. "Синдром последней минуты": как мы подсаживаемся на дофамин

Дофамин — это гормон удовольствия и мотивации. У многих опоздунов мозг устроен так, что начинает активно вырабатывать дофамин только в условиях дедлайна и риска.

Проще говоря, пока все спокойно, мозг "скучает". Но как только до встречи остается 10 минут, а вы еще дома — он включается на полную мощность. Успешно справившись с задачей в последний момент, вы получаете мощный дофаминовый всплеск — награду за "подвиг". Мозг запоминает это и в следующий раз будет снова тянуть до последнего, чтобы получить свою "дозу".

Как "перепрограммировать" мозг и победить опоздания: 5 шагов

Хорошая новость в том, что эту привычку можно и нужно корректировать. Ирина Баранова предлагает несколько "биохакинг-решений":

  1. Создавайте "буферное время". Золотое правило: планируете добраться куда-то за 30 минут? Выделите на это 45. Добавляйте 10-15 минут запаса к каждой задаче. Это ваш страховой полис от непредвиденных задержек.
  2. Используйте таймеры. Заводите будильник не на время выхода, а за 20-30 минут до него. Этот сигнал выведет вас из потока дел и напомнит, что пора начинать собираться.
  3. Станьте детективом своего времени. Пару дней ведите дневник: записывайте, сколько времени у вас на самом деле уходит на утренний душ, завтрак, дорогу. Вы удивитесь, насколько ваши представления расходятся с реальностью.
  4. "Обманите" дофаминовую систему. Разбивайте большие задачи на маленькие шаги и хвалите себя за выполнение каждого. Так вы будете получать маленькие порции дофамина не в конце, а в процессе, и привычка тянуть до последнего ослабнет.
  5. Уважайте свои биоритмы. Если вы "сова", не назначайте сверхважных встреч на 8 утра. Вероятность опоздать будет максимальной. Планируйте самые ответственные дела на свои пиковые часы продуктивности.

Как заключает Ирина Баранова, умение управлять временем — это навык, а не врожденный талант. Поняв, как работает ваш мозг, вы сможете перестать винить себя и начать действовать, превратившись из вечно опаздывающего в пунктуального человека.

8 ноября 2025, 12:47
Фото: freepik.com
Telegram @baranovazozh✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте советские фильмы по роскошному ювелирному украшению героини

Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР

Чрезмерное увлечение бабл-ти может закончиться на операционном столе: врачи бьют тревогу
Гузеева оказалась втянута в громкий скандал в аэропорту: инцидент всполошил народ
Автоэксперт рассказал о способах уберечься от мошенников при покупке авто
Эксперт разъяснил россиянам новый закон о налоге с продажи жилья
8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки
