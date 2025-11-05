Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Среда 5 ноября

РЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать

РЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать
34

"Федеральная пассажирская компания" (дочерняя компания РЖД) сообщила о важном нововведении, которое касается всех пассажиров плацкартных вагонов.

В чем суть изменений?

Раньше при покупке билета в плацкарт галочка о согласии на приобретение постельного белья (стоимостью 232 рубля 60 копеек) стояла по умолчанию. Пассажиру, который не хотел эту услугу, нужно было самостоятельно ее убирать.

Теперь система работает наоборот: чтобы получить комплект белья, пассажир должен самостоятельно проставить соответствующую отметку при оформлении билета. Это изменение введено для исполнения требований Федерального закона "О защите прав потребителей", который запрещает навязывать платные услуги по умолчанию.

Как теперь добавить постельное белье?

Процесс добавления услуги отличается на разных платформах:

  • На сайте РЖД: необходимо найти и самостоятельно выбрать опцию "оплатить использование постельного белья с постельными принадлежностями".
  • В мобильном приложении для iOS: нужно убрать галочку из пункта "отказаться от постельного белья".

Важный нюанс: услуга добровольная, но необходимая

Несмотря на то, что покупка белья стала добровольным действием, в РЖД напоминают: пользоваться матрасом, подушкой и одеялом без постельного белья запрещено согласно санитарным нормам.

Если пассажир забыл добавить услугу при оформлении билета онлайн, он всегда может приобрести комплект непосредственно в вагоне у проводника за дополнительную плату.

Таким образом, пассажирам теперь следует быть более внимательными при оформлении билетов в плацкарт, чтобы избежать неудобств в поездке.

Шоу-бизнес в Telegram

5 ноября 2025, 21:02
Фото: freepik.com
"Ржд.ру"✓ Надежный источник

