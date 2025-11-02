Что нельзя делать 2 ноября в Артемьев день – история, приметы и традиции

2 ноября в народном календаре отмечается Артемьев день, посвященный святому Артемию Антиохийскому.

Этот день имеет глубокие корни в православной традиции и наполнен множеством народных примет и обычаев, которые передавались из поколения в поколение. Согласно преданиям, святой Артемий был военачальником, который, несмотря на жестокие преследования, остался верен своей вере и был убит за это. В этот день принято молиться о защите от случайной смерти и болезней.

Что нельзя делать в Артемьев день

Одной из главных примет Артемьева дня является запрет на шумные празднования, особенно свадьбы. Считается, что брак, заключённый в этот день, будет неудачным и принесёт несчастья. Если же молодожены всё-таки решили провести церемонию, им следует положить по камушку в обувь, чтобы обмануть примету и минимизировать негативные последствия.

Конфликты и ссоры

На Артемия не рекомендуется ссориться или повышать голос. В противном случае это может привести к длительным разногласиям и ухудшению отношений. Предки верили, что мирная атмосфера в этот день способствует укреплению связей между людьми.

Заборы и незавершенные дела

Согласно народным поверьям, оставлять сломанный забор в этот день крайне нежелательно. Это может привести к утечке финансов и бедности в течение всего года. Также важно завершать начатые дела, так как незавершённые начинания могут принести неудачу.

Посещение кладбищ

Посещение кладбищ после захода солнца также считается плохой приметой. Это может навлечь неудачу на весь род или даже привести к трагедии в семье. Поэтому лучше избегать таких действий в Артемьев день.

Уборка и вытряхивание постельного белья

Вытряхивание подушек и одеял в этот день также считается дурным знаком. Существует поверье, что вместе с пылью могут исчезнуть удача и счастье. Поэтому лучше оставить уборку на другой день.

Приметы о погоде

Народные приметы 2 ноября также касаются погоды. Если снег выпал на сухую землю, это предвещает потепление. Иней на деревьях может сигнализировать о возможном неурожае следующего сезона. Установившаяся холодная погода предвещает тёплую зиму, а долгие ветра с запада – затяжные осадки. Если иглы с лиственницы опали, это может означать, что выпавший снег пролежит до начала весны.