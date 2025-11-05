Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Среда 5 ноября

Средиземноморская диета признала эффективной при лечении синдрома раздраженного кишечника

Средиземноморская диета признала эффективной при лечении синдрома раздраженного кишечника
128

Синдром раздраженного кишечника (СРК) – это распространенное функциональное расстройство пищеварительной системы, которое проявляется хроническими болями в животе, дискомфортом и вздутием.

Эти симптомы могут значительно ухудшать качество жизни пациентов, что делает поиск эффективных методов лечения актуальным. В последнее время внимание ученых привлекла средиземноморская диета, которая, как показали исследования, может оказать положительное влияние на состояние людей с СРК.

Исследование влияния средиземноморской диеты

Недавнее рандомизированное клиническое испытание, проведенное специалистами Шеффилдского университета, продемонстрировало, что средиземноморская диета может существенно облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника. В исследовании участвовали 110 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет, страдающих от этого расстройства. Отбор участников был строгим: исключались лица с нарушениями пищевого поведения, воспалительными заболеваниями кишечника и целиакией.

Участников случайным образом разделили на две группы на шесть недель, отмечает RidLife. Одна группа следовала средиземноморскому меню, а другая придерживалась стандартных рекомендаций Британской диетической ассоциации. Основным критерием успеха стало число участников, у которых произошло клиническое улучшение, определяемое снижением более чем на 50 баллов по шкале выраженности симптомов (IBS-SSS).

Результаты исследования

К концу шестой недели 62% участников, придерживавшихся средиземноморского питания, отметили значительное улучшение состояния, в то время как среди группы с традиционными рекомендациями этот показатель составил лишь 42%. Кроме того, частота брюшных болей значительно снизилась в группе, следовавшей средиземноморской диете. Эти результаты подчеркивают потенциал средиземноморского рациона как эффективного метода коррекции питания при синдроме раздраженного кишечника.

Преимущества средиземноморской диеты

Средиземноморская диета известна своим богатым разнообразием продуктов, включая оливковое масло, свежие фрукты и овощи, рыбу и бобовые. Это питание богато клетчаткой и полезными жирами, что способствует нормализации работы кишечника и улучшению пищеварения. Кроме того, такая диета может помочь в снижении воспалительных процессов в организме и поддержании здорового микробиома.

Средиземноморская диета представляет собой многообещающий подход к лечению синдрома раздраженного кишечника. Результаты проведенного исследования подтверждают ее эффективность в снижении симптомов и улучшении качества жизни пациентов. Важно отметить, что перед внесением изменений в рацион следует проконсультироваться с врачом или диетологом. Таким образом, средиземноморская диета может стать отличным стартом для людей, страдающих от СРК, предлагая не только облегчение симптомов, но и общее улучшение здоровья.

5 ноября 2025, 10:53
Фото: Freepik
RidLife✓ Надежный источник

Что делать, если соседи на дают спать по ночам – ответила юрист

Что делать, если соседи на дают спать по ночам – ответила юрист
Если ваши соседи по ночам нарушают тишину, это может стать настоящей проблемой для вашего спокойствия и здоровья. В таких ситуациях важно знать, как правильно действовать, чтобы решить конфликт.

Специалист предупредила об опасности долгого использования разделочных досок на кухне

Специалист предупредила об опасности долгого использования разделочных досок на кухне
На кухне разделочные доски играют ключевую роль в процессе приготовления пищи, однако их длительное использование может скрывать серьезные угрозы для здоровья. Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева обратила внимание на опасности, которые могут возникнуть из-за микротрещин и царапин на поверхности этих кухонных принадлежностей.

Что нельзя делать 5 ноября в Яков день – приметы, обычаи и традиции

Что нельзя делать 5 ноября в Яков день – приметы, обычаи и традиции
5 ноября в народном календаре отмечается Яков день, также известный как день Якова Студеного. Этот день символизирует начало холодного периода и первых заморозков. На Руси в это время активно готовились к зиме, занимались домашними делами и стремились создать уютную атмосферу для зимнего быта.

Эксперт по недвижимости назвал цену самой дешевой однушки в Москве

Эксперт по недвижимости назвал цену самой дешевой однушки в Москве
В Москве была названа цена самой дешевой однокомнатной квартиры на вторичном рынке. Она составляет 4 миллиона рублей. Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков сообщил, что за эту сумму можно приобрести «однушку» площадью 29 квадратных метров, расположенную в деревне Батыбино, которая находится в Троицком округе столицы.

Почему женщины чаще становятся "эмоциональными лидерами" в семье?

Почему женщины чаще становятся "эмоциональными лидерами" в семье?
Замечали ли вы, что именно к вам чаще всего обращаются домочадцы, когда им грустно или тревожно? Что вы интуитивно чувствуете напряжение в воздухе и стараетесь сгладить острые углы? Создаете атмосферу праздника, помните дни рождения, заботитесь о деталях, которые делают дом теплым и живым? Если да, то, скорее всего, вы и есть тот самый "эмоциональный архитектор" семьи. Человек, который заботится о психологическом климате и душевном комфорте близких. О том, почему эта роль так часто ложится на женские плечи, рассказывает Перукуа — австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

