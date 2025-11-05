Средиземноморская диета признала эффективной при лечении синдрома раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника (СРК) – это распространенное функциональное расстройство пищеварительной системы, которое проявляется хроническими болями в животе, дискомфортом и вздутием.

Эти симптомы могут значительно ухудшать качество жизни пациентов, что делает поиск эффективных методов лечения актуальным. В последнее время внимание ученых привлекла средиземноморская диета, которая, как показали исследования, может оказать положительное влияние на состояние людей с СРК.

Исследование влияния средиземноморской диеты

Недавнее рандомизированное клиническое испытание, проведенное специалистами Шеффилдского университета, продемонстрировало, что средиземноморская диета может существенно облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника. В исследовании участвовали 110 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет, страдающих от этого расстройства. Отбор участников был строгим: исключались лица с нарушениями пищевого поведения, воспалительными заболеваниями кишечника и целиакией.

Участников случайным образом разделили на две группы на шесть недель, отмечает RidLife. Одна группа следовала средиземноморскому меню, а другая придерживалась стандартных рекомендаций Британской диетической ассоциации. Основным критерием успеха стало число участников, у которых произошло клиническое улучшение, определяемое снижением более чем на 50 баллов по шкале выраженности симптомов (IBS-SSS).

Результаты исследования

К концу шестой недели 62% участников, придерживавшихся средиземноморского питания, отметили значительное улучшение состояния, в то время как среди группы с традиционными рекомендациями этот показатель составил лишь 42%. Кроме того, частота брюшных болей значительно снизилась в группе, следовавшей средиземноморской диете. Эти результаты подчеркивают потенциал средиземноморского рациона как эффективного метода коррекции питания при синдроме раздраженного кишечника.

Преимущества средиземноморской диеты

Средиземноморская диета известна своим богатым разнообразием продуктов, включая оливковое масло, свежие фрукты и овощи, рыбу и бобовые. Это питание богато клетчаткой и полезными жирами, что способствует нормализации работы кишечника и улучшению пищеварения. Кроме того, такая диета может помочь в снижении воспалительных процессов в организме и поддержании здорового микробиома.

Средиземноморская диета представляет собой многообещающий подход к лечению синдрома раздраженного кишечника. Результаты проведенного исследования подтверждают ее эффективность в снижении симптомов и улучшении качества жизни пациентов. Важно отметить, что перед внесением изменений в рацион следует проконсультироваться с врачом или диетологом. Таким образом, средиземноморская диета может стать отличным стартом для людей, страдающих от СРК, предлагая не только облегчение симптомов, но и общее улучшение здоровья.