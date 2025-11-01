Эксперты назвали россиянам самые актуальные способы противодействия мошенникам

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Суббота 1 ноября

11:16Проект "Сделано в Москве" помогает развивать веганскую индустрию столицы 10:11Инициативная группа спасла собаку из погреба в Ленобласти 09:02Эксперты назвали россиянам самые актуальные способы противодействия мошенникам 06:10Любовь без паспорта: российские звездные пары, которым возраст – не помеха 03:41Профессии-призраки: какие специальности исчезнут к 2030 году из-за нейросетей 00:33Строго-настрого запрещено: 5 вещей, которые нельзя делать 1 ноября, если не хотите остаться без денег и удачи 21:35Как воспитать морально сильного ребенка: 8 фраз от психолога, которые изменят все 19:15Названа ошибка №1, которую совершают женщины после 50 лет при уходе за лицом 19:08Завтрак для сияющей кожи: 4 продукта, которые сделают вас моложе изнутри 17:27Новые штрафы с камер: за что начнут наказывать водителей с 1 ноября 2025 года 17:16Губернатор Подмосковья посетил семью военнослужащих СВО в Волоколамске 16:28 Вечно устали и не можете похудеть? Врач назвала 5 неочевидных признаков больной щитовидки 15:30 Конец "истории успеха": бизнес-коуча Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии 13:55Мужчина с лишним весом застрял в ванне и не смог выбраться из нее без помощи МЧС 13:03Звезда фильма "Социальная сеть" решила пожертвовать свою почку незнакомцу 11:16Лолита объяснила свое решение работать после выхода на пенсию: Пришлось бы продать квартиру 10:18Специалисты по охране окружающей среды спасли находящихся под угрозой исчезновения черепах 09:24Россиян предупредили о наказании за установку второй двери в тамбуре без разрешения 06:42Вселенная выбрала троих: проверьте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков ноября 03:07Обезжиренный или обычный: диетологи раскрыли главный миф о молочных продуктах, который портит вам фигуру 00:27Ночь, когда стираются границы: 5 мистических запретов, которые нельзя нарушать 31 октября, в Хэллоуин 21:50Музыка значительно снижает риск развития деменции у пожилых людей – исследование 20:27Врач подсказала россиянам простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю 18:17Какую погоду ожидать москвичам в ноябрьские праздники – синоптик дала точный ответ 17:15Россияне бросились скупать определенные категории товаров – назван топ-5 популярных продуктов 15:51В Забайкалье неравнодушные россияне спасли забравшуюся на стол рысь – история с хорошим финалом 15:33Ушел из жизни Меньщиков – невосполнимая утрата для России 15:15Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям 14:40Что будет с нашим организмом, если есть яйца каждый день? 12:31"Эффект бумеранга": научный тест, который показывает, почему вы выбираете не тех партнеров 11:35Куда не пустят без денег: список стран, где туристам проверяют баланс на карте 09:52"Любаня откинулась!": Успенская с юмором рассказала о пьяной погоне и ночи в американской тюрьме 09:33Вашим телом управляет не только мозг: доктор Мясников рассказал о "скрытых" системах организма 08:35 Телефон превратился в "кирпич": что делать, если в России отключат интернет? Полная инструкция 06:11Овсянка, яйца или йогурт: разбираем вечный спор о том, каким должен быть идеальный завтрак 03:59"Калькулятор" вместо тарелки: как подсчет калорий может довести до депрессии 00:17День, когда нельзя ссориться: почему в праздник Осия Колесника любое злое слово превращалось в проклятие 20:34Соседи не могут самовольно установить камеру на этаже в доме – юрист 17:37Пожарные в Смоленске спасли из горящего дома собаку – самая трогательная история дня 16:44"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию 15:49Эксперты дали россиянам эффективные советы по подготовке квартиры к посуточной аренде 14:30Как "омолодить" мозг на 7 лет: ученые назвали 4 занятия, которые замедляют старение 13:36"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России 12:29Тянет к холодильнику по вечерам? 3 простых напитка, которые помогут усмирить голод 11:36Время сюрпризов: гороскоп на ноябрь для трех знаков зодиака, чьи планы изменятся к лучшему 10:47От награды до позора: как звание "Заслуженный артист" для Егора Крида обернулось скандалом 09:30Почему сон после 23:00 бесполезен: объясняют сомнологи 08:47Новый "побег" Пугачевой: что известно о тайной вилле, купленной в полной секретности 06:05Ученые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак 03:39Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови
Эксперты назвали россиянам самые актуальные способы противодействия мошенникам

Эксперты назвали россиянам самые актуальные способы противодействия мошенникам
194

В условиях современного мира, когда цифровые технологии проникают во все сферы жизни, защита от мошенников становится особенно актуальной.

По данным Центра цифровой экспертизы Роскачества, традиционных мер безопасности недостаточно для эффективной борьбы с злоумышленниками. В данной статье мы рассмотрим несколько способов, которые помогут россиянам защититься от мошеннических схем.

Эмоциональная пауза

Первый совет от экспертов — это сделать физическую паузу и отложить телефон. Даже несколько секунд могут помочь вам пережить первую эмоциональную волну и оценить ситуацию более трезво. Важно задать себе контрольные вопросы: «Почему этот человек так настойчив? Что он может получить, если я потороплюсь с решением?» Подобные размышления позволят вам лучше понять, действительно ли вы общаетесь с тем, кем кажется собеседник. Особенно важно помнить, что код из СМС должен служить стоп-фактором для окончательной проверки информации.

Переключение канала связи

Если вам звонят, представляясь сотрудниками банка или знакомыми, стоит переключить канал связи. Лучше всего положить трубку и перезвонить по официальному номеру, который можно найти на сайте банка. Если звонит «родственник», перезвоните ему на известный вам номер. Это поможет избежать ситуаций, когда мошенники используют подмену номеров для обмана.

Кодовые фразы

Еще одним эффективным способом защиты является использование кодовых фраз. Эти фразы должны быть известны только узкому кругу людей, что поможет отличить настоящих знакомых от мошенников. Например, вы можете договориться с близкими о том, что в случае экстренной ситуации они будут использовать определенные слова или выражения.

Цифровая гигиена

Аналитики также подчеркивают важность осознанного использования цифровых сервисов. Каждая опубликованная деталь может помочь злоумышленникам создавать правдоподобные сценарии для атак. Проведите цифровую гигиену: ограничьте доступ к личной информации в настройках приватности и избегайте публикации конфиденциальных данных в открытом доступе. Это поможет значительно снизить риски.

Двухфакторная аутентификация

Не забывайте активировать двухфакторную аутентификацию на всех доступных платформах. Этот дополнительный уровень защиты усложнит жизнь мошенникам и поможет сохранить ваши аккаунты в безопасности. Регулярно проверяйте, какие приложения и сервисы имеют доступ к вашим аккаунтам, и при необходимости отзывайте разрешения у ненужных программ.

Шоу-бизнес в Telegram

1 ноября 2025, 09:02
Фото: Freepik
Лента.ру✓ Надежный источник

Инициативная группа спасла собаку из погреба в Ленобласти

Инициативная группа спасла собаку из погреба в Ленобласти
В Кировском районе Ленинградской области произошел трогательный случай, который привлек внимание местных жителей и любителей животных. Спасательная группа "Кошкиспас" оказала помощь 15-летнему псу по имени Кубик, который оказался в затруднительном положении, заблокировавшись в подвале.

Любовь без паспорта: российские звездные пары, которым возраст – не помеха

Любовь без паспорта: российские звездные пары, которым возраст – не помеха
Мы собрали самые яркие пары российского шоу-бизнеса, которые доказали: для крепких отношений важны чувства, а не календарь. Говорят, любовь — это когда не смотришь на часы.

Профессии-призраки: какие специальности исчезнут к 2030 году из-за нейросетей

Профессии-призраки: какие специальности исчезнут к 2030 году из-за нейросетей
Ведущие консалтинговые компании мира уже бьют тревогу. Еще пару лет назад разговоры об искусственном интеллекте, забирающем рабочие места, казались сюжетом из научной фантастики.

Строго-настрого запрещено: 5 вещей, которые нельзя делать 1 ноября, если не хотите остаться без денег и удачи

Строго-настрого запрещено: 5 вещей, которые нельзя делать 1 ноября, если не хотите остаться без денег и удачи
Первый день ноября в народном календаре – дата особенная. В старину этот день называли Ивановым днем, или проводами осени. Наши предки верили, что в этот день нужно соблюдать особые правила, чтобы не привлечь в дом несчастья и болезни.

Как воспитать морально сильного ребенка: 8 фраз от психолога, которые изменят все

Как воспитать морально сильного ребенка: 8 фраз от психолога, которые изменят все
Главная задача родителя – не просто защитить ребенка от всех невзгод, но и научить его справляться с ними самостоятельно. Известный психолог Эми Морин уверена, что ключ к этому — ментальная стойкость, которую можно развить с помощью простых, но невероятно мощных фраз.

