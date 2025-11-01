Эксперты назвали россиянам самые актуальные способы противодействия мошенникам

В условиях современного мира, когда цифровые технологии проникают во все сферы жизни, защита от мошенников становится особенно актуальной.

По данным Центра цифровой экспертизы Роскачества, традиционных мер безопасности недостаточно для эффективной борьбы с злоумышленниками. В данной статье мы рассмотрим несколько способов, которые помогут россиянам защититься от мошеннических схем.

Эмоциональная пауза

Первый совет от экспертов — это сделать физическую паузу и отложить телефон. Даже несколько секунд могут помочь вам пережить первую эмоциональную волну и оценить ситуацию более трезво. Важно задать себе контрольные вопросы: «Почему этот человек так настойчив? Что он может получить, если я потороплюсь с решением?» Подобные размышления позволят вам лучше понять, действительно ли вы общаетесь с тем, кем кажется собеседник. Особенно важно помнить, что код из СМС должен служить стоп-фактором для окончательной проверки информации.

Переключение канала связи

Если вам звонят, представляясь сотрудниками банка или знакомыми, стоит переключить канал связи. Лучше всего положить трубку и перезвонить по официальному номеру, который можно найти на сайте банка. Если звонит «родственник», перезвоните ему на известный вам номер. Это поможет избежать ситуаций, когда мошенники используют подмену номеров для обмана.

Кодовые фразы

Еще одним эффективным способом защиты является использование кодовых фраз. Эти фразы должны быть известны только узкому кругу людей, что поможет отличить настоящих знакомых от мошенников. Например, вы можете договориться с близкими о том, что в случае экстренной ситуации они будут использовать определенные слова или выражения.

Цифровая гигиена

Аналитики также подчеркивают важность осознанного использования цифровых сервисов. Каждая опубликованная деталь может помочь злоумышленникам создавать правдоподобные сценарии для атак. Проведите цифровую гигиену: ограничьте доступ к личной информации в настройках приватности и избегайте публикации конфиденциальных данных в открытом доступе. Это поможет значительно снизить риски.

Двухфакторная аутентификация

Не забывайте активировать двухфакторную аутентификацию на всех доступных платформах. Этот дополнительный уровень защиты усложнит жизнь мошенникам и поможет сохранить ваши аккаунты в безопасности. Регулярно проверяйте, какие приложения и сервисы имеют доступ к вашим аккаунтам, и при необходимости отзывайте разрешения у ненужных программ.