Обезжиренный или обычный: диетологи раскрыли главный миф о молочных продуктах, который портит вам фигуру

Десятилетиями полки супермаркетов убеждали нас: хочешь быть стройным и здоровым — выбирай все с пометкой "0% жира". Однако последние научные исследования доказывают: эта мода была одной из самых больших ошибок в диетологии, которая не помогает, а мешает худеть.

Как родился миф?

В конце XX века жиры были объявлены главным врагом фигуры и сердца. Логика казалась простой: в жире много калорий, значит, исключив его, мы будем потреблять меньше калорий и худеть. Производители продуктов подхватили тренд, наводнив рынок обезжиренными альтернативами. Но они умолчали об одной важной детали.

Секрет обезжиренных продуктов: сахар вместо жира

Когда из продукта убирают молочный жир, он теряет не только вкус, но и текстуру, становясь водянистым и пресным. Чтобы это исправить и сделать продукт снова привлекательным, производители добавляют в него сахар, крахмал, сиропы и ароматизаторы. В итоге вы получаете продукт, в котором может быть чуть меньше калорий, но который вызывает резкий скачок сахара в крови. Этот скачок быстро сменяется таким же резким спадом, провоцируя новый приступ голода. Вы съели "полезный" йогурт и уже через час снова хотите есть.

Почему молочный жир — ваш союзник?

Дает долгое насыщение. Жиры усваиваются медленно, обеспечивая стабильное и длительное чувство сытости. Творог 5% жирности насытит вас на 3-4 часа, в то время как после обезжиренного голод вернется гораздо быстрее. Это защищает от переедания и ненужных перекусов.

Помогает усваивать витамины. Жирорастворимые витамины A, D, E, K, которые необходимы для здоровья костей, кожи и иммунитета, не могут усвоиться организмом без жиров. Употребляя обезжиренную "молочку", вы лишаете себя значительной части ее пользы.

Необходим для гормонов. Жиры — строительный материал для многих гормонов, включая половые. Их недостаток в рационе может негативно сказаться на гормональном фоне как у женщин, так и у мужчин.