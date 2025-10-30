День, когда нельзя ссориться: почему в праздник Осия Колесника любое злое слово превращалось в проклятие

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Среда 29 октября

00:17День, когда нельзя ссориться: почему в праздник Осия Колесника любое злое слово превращалось в проклятие 20:34Соседи не могут самовольно установить камеру на этаже в доме – юрист 17:37Пожарные в Смоленске спасли из горящего дома собаку – самая трогательная история дня 16:44"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию 15:49Эксперты дали россиянам эффективные советы по подготовке квартиры к посуточной аренде 14:30Как "омолодить" мозг на 7 лет: ученые назвали 4 занятия, которые замедляют старение 13:36"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России 12:29Тянет к холодильнику по вечерам? 3 простых напитка, которые помогут усмирить голод 11:36Время сюрпризов: гороскоп на ноябрь для трех знаков зодиака, чьи планы изменятся к лучшему 10:47От награды до позора: как звание "Заслуженный артист" для Егора Крида обернулось скандалом 09:30Почему сон после 23:00 бесполезен: объясняют сомнологи 08:47Новый "побег" Пугачевой: что известно о тайной вилле, купленной в полной секретности 06:05Ученые требуют немедленно запретить этот популярный продукт для завтрака: вызывает рак 03:39Правда ли, что газировка снижает сахар? Ученые сравнили эффект с очисткой крови 00:12Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года 18:43В одном из районов Татарстана спасли придавившего себе хвост бобра 17:12Синоптик призвала москвичей готовиться к дождям вместо снега 17:02Одна прогулка в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний – результаты исследования 15:27В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО" 15:23Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом 15:13Участники программы "Миллион призов" могут посетить "Союзмультфильм" 14:34Не стало Романа Попова: чем запомнился звезда "Полицейского с Рублевки" 13:35Как врачебная ошибка принесла 60-летнему водителю из Японии 250 000 долларов 12:27Развод или пиар-шоу для всей страны? Джиган нанял "звездного" адвоката и анонсировал реалити с Самойловой 11:27У вас больше одной симки? С 1 ноября за "коллекцию" номеров начнут блокировать 10:32Ошибка, которую совершают почти все: почему нельзя запивать еду молоком 09:29Беспрецедентный скандал: в Москве судят Пугачеву за "восхваление сепаратиста" 08:48Мясников рассказал, сколько сливочного масла нужно съедать в день, чтобы защититься от диабета 06:26Вся правда об интервальном голодании: кому оно продлит жизнь, а кому – категорически навредит 03:48Еда против тревоги: 4 группы продуктов для вашего спокойствия 00:28День расплаты: 5 строгих "НЕ" на 28 октября, которые уберегут от болезней и нищеты 19:57Алтайские полицейские спасли краснокнижного степного орла с травмой крыла 19:30Выросший в нищете 60-летний дальнобойщик из-за череды событий стал миллионером 19:08Более 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн 17:54Терапевт назвала способ получить максимальную пользу от куриного бульона во время простуды 17:24Диброва откровенно рассказала о контактах с бывшим мужем после развода ради детей 16:01В России значительно вырос спрос населения на уходовую косметику – исследование 15:10"Я – народная артистка": почему именно эта фраза сделала Долину идеальной мишенью для мошенников 14:32Секретный код успеха: как дата рождения влияет на ваше богатство и что делать, чтобы разбогатеть 13:16Массовая зависимость: как безобидный спрей превращает мужчин 30–45 лет в хирургических пациентов 12:15Разбуди свой иммунитет: как простая специя помогает бороться с простудой 11:31"Красная маска": почему сосуды на лице становятся видимыми и как их убрать раз и навсегда 10:37Секрет долголетия из СССР: как "живая вода" помогла легендарному хирургу Углову дожить до 103 лет 09:23Как сохранить здоровье щитовидной железы: 5 групп продуктов, требующих внимания 08:52Ваша утренняя чашка кофе может спасти вам жизнь: и дело не в бодрости 04:35Ученые: позитивный настрой на старение помогает сохранить активность на долгие годы 00:01Параскева Грязнуха: 6 вещей, которые строго нельзя делать 27 октября, чтобы не накликать болезнь и невезение 21:28Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью 18:30Когда нужно пить статины: доктор Мясников обозначил четкую схему 15:07Три продукта для здоровья ЖКТ: как очистить кишечник без лекарств и улучшить микрофлору
День, когда нельзя ссориться: почему в праздник Осия Колесника любое злое слово превращалось в проклятие

День, когда нельзя ссориться: почему в праздник Осия Колесника любое злое слово превращалось в проклятие
96

В старину верили, что на Осия любые сказанные слова и брошенные сгоряча фразы обретают особую, разрушительную силу.

30 октября в народном календаре — это день Осия Колесника. Хотя формально дата посвящена подготовке транспорта к зиме (отсюда и название), мистическое значение дня куда глубже. Именно поэтому этот день требовал исключительной осторожности в общении.

Разбираемся, почему 30 октября наши предки максимально контролировали свои эмоции и какие еще мистические предостережения были связаны с этим днем.

Сила слова: как ссора становилась проклятием

На Осия Колесника любое злое слово, сказанное в сердцах, могло превратиться в реальное проклятие или порчу. Считалось, что нечистая сила в этот день особенно активна и с радостью "подхватывает" негатив, чтобы обернуть его против ругающегося.

Главное правило: категорически запрещалось ссориться, ругаться, злословить или желать кому-то зла.

Последствие: нарушение этого запрета могло навлечь на семью финансовые потери, невезение и затяжные конфликты. Если ссора все же произошла, нужно было немедленно помириться, чтобы "связать" негативную энергию и не дать ей распространиться.

Зеркальный портал: после заката не смотреть

Зеркала всегда были объектом мистических страхов, а в день Осия они считались особенно опасными.

Предостережение: нельзя долго смотреть в зеркало, особенно после захода солнца.

Причина: верили, что в это время можно потерять часть своей жизненной энергии. Наблюдая за своим отражением, человек становился уязвимым для сглаза и болезней, что влекло за собой слабость и неудачи.

Находки на дороге: не берите чужую беду

На Осия существовал строгий запрет, связанный с чужим имуществом. Считалось, что люди, желающие избавиться от своих болезней или невезения, могли «заговорить» мелочь, драгоценности или другие предметы и выбросить их на дороге.

Запрет: категорически нельзя поднимать найденные на дороге предметы, особенно монеты и украшения.

Риск: присвоив такую находку, человек немедленно брал на себя чужие несчастья, финансовые проблемы или болезни, от которых хотел избавиться прежний хозяин.

Финансовый застой: долги и новые дела

Этот день был неблагоприятен для любых начинаний и денежных обязательств.

Запрет: нельзя начинать крупные проекты, давать или брать деньги в долг.

Последствие: Считалось, что любое дело, начатое на Осия, будет сопровождаться постоянными препятствиями и закончится неудачей. А нарушение правила о долгах могло привести к тому, что финансовый поток человека надолго остановится.

Главный оберег дня — исправный транспорт

Единственное, что приносило удачу, — это выполнение ритуалов, связанных с колесным транспортом.

Правило: хозяева обязательно осматривали, чинили и смазывали телеги и сани, готовя их к зиме.

Награда: считалось, что исправный и ухоженный транспорт защищает семью от несчастных случаев в дороге и обеспечивает достаток в течение зимних месяцев.

Шоу-бизнес в Telegram

30 октября 2025, 00:17
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

