"Красная маска": почему сосуды на лице становятся видимыми и как их убрать раз и навсегда

Купероз не просто портит внешний вид, но и заставляет кожу реагировать жжением и раздражением на малейшие изменения: стресс, кофе или перепады температуры.



Постоянное покраснение на щеках и крыльях носа часто списывают на чувствительность или аллергию. Но на самом деле это может быть купероз — хроническое состояние, при котором капилляры теряют эластичность и буквально проступают на поверхности кожи.

Самое важное в борьбе с куперозом — это не маскировка, а комплексное укрепление сосудов, сообщает Клео.ру. Но сначала нужно убедиться, что это именно купероз.

Это не аллергия: как распознать купероз

Купероз часто путают с розацеа или обычной реактивностью. Вот несколько признаков, которые помогут вам понять, что пора уделить внимание сосудам и обратиться к косметологу:

Постоянный "румянец": устойчивое покраснение локализуется в одних и тех же зонах — на щеках, носу и подбородке.

Сосудистая сетка: вы видите тонкие красные или фиолетовые линии (телеангиэктазии), которые образуют характерные «звездочки» или сетку.

Чувство дискомфорта: кожа остро реагирует на внешние факторы: после умывания, выхода на мороз или употребления горячих напитков возникает чувство жара, покалывания или зуда.

Реакция на еду: покраснение резко усиливается после алкоголя, горячего чая, кофе или острой пищи.

Если вы узнали себя в этих пунктах, пора действовать. Современная косметология предлагает несколько эффективных методов, которые работают на устранение проблемы, а не на ее временную маскировку.

5 главных методов борьбы с сосудами

Лечение купероза направлено на две цели: убрать уже расширенные сосуды и укрепить оставшиеся, чтобы предотвратить рецидив.

1. Лазерное лечение и IPL-терапия: удаление без повреждений

Это основа коррекции купероза. Световые технологии (лазер или IPL) — самые эффективные инструменты.

Как работает: световая волна притягивается гемоглобином в расширенном капилляре. Энергия преобразуется в тепло, сосуд коагулируется (запаивается) и со временем полностью исчезает.

Главный плюс: кожа при этом не травмируется. Обычно достаточно 2–3 сеансов для заметного уменьшения красноты и сетки.

Показания: стойкое покраснение, выраженная сосудистая сетка, посттравматические изменения.

2. Мезотерапия и биорепарация: укрепление изнутри

Эти инъекционные методики работают на клеточном уровне, укрепляя стенки сосудов и снижая общую реактивность кожи.

Как работает: используются специальные коктейли с витаминами (С, Р), аминокислотами и пептидами. Они делают кожу более плотной и эластичной.

Идеально для: чувствительной и тонкой кожи. Часто назначается как подготовительный этап перед лазером или после него для закрепления результата.

3. Плазмотерапия (PRP): регенерация и тонус

Плазма, обогащенная тромбоцитами (полученная из вашей собственной крови), содержит мощные факторы роста.

Как работает: эти факторы роста восстанавливают и укрепляют сосудистую стенку, улучшают микроциркуляцию и питание тканей.

Идеально для: хронических форм купероза, когда кожа обезвожена, потеряла тонус и плохо восстанавливается после стрессов.

4. Щадящие пилинги: ровный тон без травм

Забудьте об агрессивных кислотах. Для куперозной кожи подходят только мягкие, поверхностные пилинги (например, миндальный или молочный).

Как работает: они не травмируют капилляры, но улучшают микроциркуляцию, выравнивают тон и устраняют застойную красноту.

Идеально для: поддержания результата, улучшения цвета лица при легкой сосудистой сетке и сухости.

5. Комбинированный подход: стратегия победы

При выраженном куперозе лучший результат дает сочетание процедур. Врач составляет индивидуальный план, где, например, лазер сначала удаляет сосуды, а мезотерапия укрепляет кожу и снижает риск рецидива. Это позволяет избежать перегрузки кожи и гарантирует длительный и стойкий эффект.

Важное напоминание о безопасности

Перед началом любого лечения обязательно пройдите консультацию. Большинство процедур имеют стандартные противопоказания, такие как: свежий загар, беременность, активная фаза дерматологических или онкологических заболеваний. Не пытайтесь лечить купероз самостоятельно — неправильный уход или агрессивные домашние процедуры могут только усугубить проблему.