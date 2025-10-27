Ученые: позитивный настрой на старение помогает сохранить активность на долгие годы

Недавнее исследование ученых из Университета Суррея доказывает: есть фактор, который может оказаться даже более мощным, чем диагнозы в медицинской карте.

Как сообщил RidLife, исследователи пришли к поразительному выводу: позитивное восприятие возрастных изменений напрямую связано с желанием и способностью человека оставаться физически активным, даже при наличии серьезных заболеваний.

Ожидание угасания или время для роста?

В рамках исследования были проанализированы данные почти 1700 жителей Великобритании в возрасте 50 лет и старше. Ученые установили четкую и устойчивую связь:

Те, кто воспринимал старение как период угасания, неизбежных потерь и ограничений, были склонны к малоподвижному образу жизни.

Те же, кто видел в зрелости возможность для развития, получения нового опыта и мудрости, демонстрировали значительно более высокий уровень физической активности, включая интенсивные нагрузки.

Проще говоря, наш мозг дает телу команду, соответствующую нашим ожиданиям. Если мы ждем немощности — мы ее получаем. Если мы настроены на активность — мы находим для нее силы.

Психологический щит против болезней

Но самое удивительное открытие касалось людей, уже имеющих "букет" хронических неинфекционных заболеваний, таких как диабет или сердечно-сосудистые патологии. Логично было бы предположить, что именно они будут наименее активны. Но все оказалось иначе.

Именно в этой группе оптимистичный настрой работал как мощнейший стимул. Те, кто сохранял позитивное отношение к возрасту, продолжали двигаться и заниматься спортом, несмотря на свои диагнозы. Их показатели активности были значительно выше, чем у здоровых, но пессимистично настроенных сверстников.

"Полученные данные позволяют предположить, что позитивный взгляд на старение способен выполнять функцию психологического буфера", — объясняет Виктория Тишлер, соавтор исследования.

Этот "буфер" помогает людям сохранять мотивацию и не опускать руки, даже когда тело подводит. Оказывается, установка "старость — это новые возможности" защищает от апатии и бездействия лучше, чем многие лекарства.

Вывод, который должен изменить подход к здоровью

Это исследование доказывает, что забота о психологическом настрое не менее важна, чем прием таблеток и регулярные визиты к врачу.

Как подчеркивают авторы, формирование в обществе конструктивного образа старения должно стать частью государственных программ по поддержке здорового долголетия. Ведь бороться с негативными стереотипами о возрасте так же важно, как и лечить болезни.

Для каждого из нас это мощный инсайт: старость — это не диагноз, а новый этап жизни. И то, каким он будет — активным и полным событий или пассивным и ограниченным, — во многом зависит от взгляда, который мы выбираем для себя уже сегодня.