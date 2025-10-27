Ученые: позитивный настрой на старение помогает сохранить активность на долгие годы

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Понедельник 27 октября

04:35Ученые: позитивный настрой на старение помогает сохранить активность на долгие годы 00:01Параскева Грязнуха: 6 вещей, которые строго нельзя делать 27 октября, чтобы не накликать болезнь и невезение 21:28Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью 18:30Когда нужно пить статины: доктор Мясников обозначил четкую схему 15:07Три продукта для здоровья ЖКТ: как очистить кишечник без лекарств и улучшить микрофлору 12:04Книги согревают и обнадеживают: 5 добрых историй о семье, любви и дружбе 09:09Гастроэнтерологи предупреждают: почему привычка есть хлеб "с пылу с жару" может привести к проблемам с ЖКТ 06:19Безупречные ножки без салона: секрет нежных пяток в одной ванночке с содой и мылом 03:33Красивые книги для красивой осени: смотрим лучшие новинки 00:51Банное обиходье: 7 строгих запретов 26 октября, чтобы не разозлить Банника и избежать невезения 21:11Дешевле таблеток, вкуснее диет: ученые выяснили, какая пряность защищает мозг от старения 18:10Новое открытие ученых позволит снизить риски тяжелых последствий для матери и ребенка при преэклампсии 15:32Что подешевеет, а что подорожает в магазинах к концу осени: прогноз эксперта по ценам на мясо, крупы и фрукты 12:28Школа магии и волшебства: 5 книжных новинок для детей и подростков 09:02"Весь год будете плакать": что категорически нельзя делать 25 октября, в День Андрона Звездочета 06:39Как правильно вести себя при утечке газа – пошаговое руководство 03:18Меган Маркл и Принц Гарри призвали запретить ИИ ради спасения человечества 00:27Врач предупредили россиян назвали о главной опасности лапши быстрого приготовления 21:33Секрет кардиологов: эта копеечная пряность спасет ваши сосуды 20:17Только такие витамины на самом деле помогают иммунитету: добавьте их в свое меню 19:24От мигрени и бессонницы: сколько магния нужно организму – ученые дали точный ответ 18:39Магия 10 000 шагов: 5 удивительных изменений, которые произойдут с вашим телом 17:40Эта проблема с деснами на 56% повышает риск повреждения мозга 16:53Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба 15:37Врачи предупреждают: это блюдо категорически нельзя заказывать в ресторане – смертельно опасно 13:29Ученые раскрыли лежащий в основе выбора продуктов механизм – он долго оставался загадкой 13:00Врач предупредил о скрывающихся за утренней усталостью опасных состояниях 11:15Галич и Бородина жетско ответили Ивлеевой после обвинения в сговоре с мошенниками 11:08В Современном Театре Антрепризы состоится премьера комедии "Мафия и нежные чувства" 11:02В Современном Театре Антрепризы покажут мюзикл "Парфюмер" 10:08Пожарные Карелии спасли забравшегося на фонарный столб кота 09:22Обнаружена расшифровка самого знаменитого неразгаданного кода в мире 06:48Юрист подробно рассказала, как избежать потери наследства при наличии завещания 03:10Ежедневное употребление орехов снижает риск деменции – гастроэнтеролог 00:29Россияне значительно сократили потребление молочной продукции за год – исследование 21:26Осторожно, Филиппов день! 7 вещей, которые нельзя делать 24 октября, чтобы не навлечь беду 20:477 "красных флагов" за рулем: если заметили хоть один – немедленно остановитесь 19:36Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? 18:37Не ждите, что "пройдет само": как правильно понимать мудрость царя Соломона 17:16Секрет долголетия оказался у вас в голове, и это не позитивное мышление 16:41Устрицы без паники: как есть морепродукты, чтобы сойти за своего в любом ресторане 15:39"Тихая" блокировка? Что происходит с Telegram и WhatsApp и ждать ли полного отключения 13:22В 2025 году в Московской области обновят более 730 площадок для детей 12:5442-летний солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко впервые готовится стать отцом 11:54Какая марка производит лучший витамин D3? Клео.ру запустил новое голосование 11:36Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин 11:27Фигуристка Евгения Медведева сообщила о готовящейся серьезной операции на обе ноги 10:42Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья 09:51В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты 09:02Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Ученые: позитивный настрой на старение помогает сохранить активность на долгие годы

Ученые: позитивный настрой на старение помогает сохранить активность на долгие годы
110

Недавнее исследование ученых из Университета Суррея доказывает: есть фактор, который может оказаться даже более мощным, чем диагнозы в медицинской карте.

Как сообщил RidLife, исследователи пришли к поразительному выводу: позитивное восприятие возрастных изменений напрямую связано с желанием и способностью человека оставаться физически активным, даже при наличии серьезных заболеваний.

Ожидание угасания или время для роста?

В рамках исследования были проанализированы данные почти 1700 жителей Великобритании в возрасте 50 лет и старше. Ученые установили четкую и устойчивую связь:

  • Те, кто воспринимал старение как период угасания, неизбежных потерь и ограничений, были склонны к малоподвижному образу жизни.
  • Те же, кто видел в зрелости возможность для развития, получения нового опыта и мудрости, демонстрировали значительно более высокий уровень физической активности, включая интенсивные нагрузки.

Проще говоря, наш мозг дает телу команду, соответствующую нашим ожиданиям. Если мы ждем немощности — мы ее получаем. Если мы настроены на активность — мы находим для нее силы.

Психологический щит против болезней

Но самое удивительное открытие касалось людей, уже имеющих "букет" хронических неинфекционных заболеваний, таких как диабет или сердечно-сосудистые патологии. Логично было бы предположить, что именно они будут наименее активны. Но все оказалось иначе.

Именно в этой группе оптимистичный настрой работал как мощнейший стимул. Те, кто сохранял позитивное отношение к возрасту, продолжали двигаться и заниматься спортом, несмотря на свои диагнозы. Их показатели активности были значительно выше, чем у здоровых, но пессимистично настроенных сверстников.

"Полученные данные позволяют предположить, что позитивный взгляд на старение способен выполнять функцию психологического буфера", — объясняет Виктория Тишлер, соавтор исследования.

Этот "буфер" помогает людям сохранять мотивацию и не опускать руки, даже когда тело подводит. Оказывается, установка "старость — это новые возможности" защищает от апатии и бездействия лучше, чем многие лекарства.

Вывод, который должен изменить подход к здоровью

Это исследование доказывает, что забота о психологическом настрое не менее важна, чем прием таблеток и регулярные визиты к врачу.

Как подчеркивают авторы, формирование в обществе конструктивного образа старения должно стать частью государственных программ по поддержке здорового долголетия. Ведь бороться с негативными стереотипами о возрасте так же важно, как и лечить болезни.

Для каждого из нас это мощный инсайт: старость — это не диагноз, а новый этап жизни. И то, каким он будет — активным и полным событий или пассивным и ограниченным, — во многом зависит от взгляда, который мы выбираем для себя уже сегодня.

Шоу-бизнес в Telegram

27 октября 2025, 04:35
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

По теме

Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой

Какую пенсию будут получать россияне, которые никогда не работали?

Параскева Грязнуха: 6 вещей, которые строго нельзя делать 27 октября, чтобы не накликать болезнь и невезение

Параскева Грязнуха: 6 вещей, которые строго нельзя делать 27 октября, чтобы не накликать болезнь и невезение
Нарушение этих табу, как верили наши предки, могло обернуться не только бытовыми неурядицами, но и серьезным недугом. 27 октября по народному календарю отмечается День Параскевы Сербской, который в русской традиции получил прозвище Параскева Грязнуха (из-за осенней распутицы) или Параскева Пятница.

Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью

Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью
Полноценный ночной сон – залог здоровья, продуктивности и эмоциональной стабильности. Из-за стресса, неправильного режима или избытка гаджетов многие сталкиваются с проблемой долгого засыпания или поверхностного, прерывистого сна.

Когда нужно пить статины: доктор Мясников обозначил четкую схему

Когда нужно пить статины: доктор Мясников обозначил четкую схему
С помощью рекомендаций теледоктора каждый вполне способен сам рассчитать, есть ли необходимость в приеме сатинов. Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале затронул одну из самых обсуждаемых тем в современной кардиологии — необходимость приема статинов людьми, которые пока считаются здоровыми и не имеют диагностированного атеросклероза.

Три продукта для здоровья ЖКТ: как очистить кишечник без лекарств и улучшить микрофлору

Три продукта для здоровья ЖКТ: как очистить кишечник без лекарств и улучшить микрофлору
Здоровье кишечника – это основа общего самочувствия, крепкого иммунитета и хорошего настроения. Регулярное очищение организма от токсинов и поддержание здоровой микрофлоры являются ключевыми условиями долголетия.

Гастроэнтерологи предупреждают: почему привычка есть хлеб "с пылу с жару" может привести к проблемам с ЖКТ

Гастроэнтерологи предупреждают: почему привычка есть хлеб "с пылу с жару" может привести к проблемам с ЖКТ
Кто из нас может устоять перед ароматом свежеиспеченного хлеба? Наши бабушки не зря строго говорили: "Дай хлебу остыть!".

Выбор читателей

25/10Сбт"Весь год будете плакать": что категорически нельзя делать 25 октября, в День Андрона Звездочета 26/10ВскКогда нужно пить статины: доктор Мясников обозначил четкую схему 25/10СбтДешевле таблеток, вкуснее диет: ученые выяснили, какая пряность защищает мозг от старения 26/10ВскСекрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью 26/10ВскТри продукта для здоровья ЖКТ: как очистить кишечник без лекарств и улучшить микрофлору 25/10СбтЧто подешевеет, а что подорожает в магазинах к концу осени: прогноз эксперта по ценам на мясо, крупы и фрукты