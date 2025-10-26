Секрет глубокого сна: простой трюк, чтобы уснуть быстрее и восстановиться ночью

Полноценный ночной сон – залог здоровья, продуктивности и эмоциональной стабильности.

Из-за стресса, неправильного режима или избытка гаджетов многие сталкиваются с проблемой долгого засыпания или поверхностного, прерывистого сна. К счастью, качество ночного отдыха можно значительно улучшить, скорректировав вечерний рацион.

Как обеспечить быстрое засыпание и глубокое восстановление

Секрет кроется в активации естественного механизма выработки "гормона сна". Чтобы ваш организм оперативно перешёл в режим отдыха, ему необходим строительный материал для мелатонина — главного регулятора суточных ритмов. Этим материалом является триптофан — незаменимая аминокислота.

Для быстрого засыпания достаточно сделать перед сном максимально лёгкий, но питательный перекус, который не перегрузит пищеварительную систему, а, наоборот, обеспечит приток триптофана.

Идеальный помощник для ночного отдыха

Лучшим выбором для этой цели является нежирный кефир или натуральный йогурт.

Почему он работает: кисломолочные продукты содержат ту самую аминокислоту триптофан. Потребление этого легкого продукта за 30–60 минут до того, как вы ляжете в постель, снабжает мозг необходимыми веществами для синтеза серотонина, а затем и мелатонина.

