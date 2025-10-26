Три продукта для здоровья ЖКТ: как очистить кишечник без лекарств и улучшить микрофлору

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Воскресенье 26 октября

15:07Три продукта для здоровья ЖКТ: как очистить кишечник без лекарств и улучшить микрофлору 12:04Книги согревают и обнадеживают: 5 добрых историй о семье, любви и дружбе 09:09Гастроэнтерологи предупреждают: почему привычка есть хлеб "с пылу с жару" может привести к проблемам с ЖКТ 06:19Безупречные ножки без салона: секрет нежных пяток в одной ванночке с содой и мылом 03:33Красивые книги для красивой осени: смотрим лучшие новинки 00:51Банное обиходье: 7 строгих запретов 26 октября, чтобы не разозлить Банника и избежать невезения 21:11Дешевле таблеток, вкуснее диет: ученые выяснили, какая пряность защищает мозг от старения 18:10Новое открытие ученых позволит снизить риски тяжелых последствий для матери и ребенка при преэклампсии 15:32Что подешевеет, а что подорожает в магазинах к концу осени: прогноз эксперта по ценам на мясо, крупы и фрукты 12:28Школа магии и волшебства: 5 книжных новинок для детей и подростков 09:02"Весь год будете плакать": что категорически нельзя делать 25 октября, в День Андрона Звездочета 06:39Как правильно вести себя при утечке газа – пошаговое руководство 03:18Меган Маркл и Принц Гарри призвали запретить ИИ ради спасения человечества 00:27Врач предупредили россиян назвали о главной опасности лапши быстрого приготовления 21:33Секрет кардиологов: эта копеечная пряность спасет ваши сосуды 20:17Только такие витамины на самом деле помогают иммунитету: добавьте их в свое меню 19:24От мигрени и бессонницы: сколько магния нужно организму – ученые дали точный ответ 18:39Магия 10 000 шагов: 5 удивительных изменений, которые произойдут с вашим телом 17:40Эта проблема с деснами на 56% повышает риск повреждения мозга 16:53Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба 15:37Врачи предупреждают: это блюдо категорически нельзя заказывать в ресторане – смертельно опасно 13:29Ученые раскрыли лежащий в основе выбора продуктов механизм – он долго оставался загадкой 13:00Врач предупредил о скрывающихся за утренней усталостью опасных состояниях 11:15Галич и Бородина жетско ответили Ивлеевой после обвинения в сговоре с мошенниками 11:08В Современном Театре Антрепризы состоится премьера комедии "Мафия и нежные чувства" 11:02В Современном Театре Антрепризы покажут мюзикл "Парфюмер" 10:08Пожарные Карелии спасли забравшегося на фонарный столб кота 09:22Обнаружена расшифровка самого знаменитого неразгаданного кода в мире 06:48Юрист подробно рассказала, как избежать потери наследства при наличии завещания 03:10Ежедневное употребление орехов снижает риск деменции – гастроэнтеролог 00:29Россияне значительно сократили потребление молочной продукции за год – исследование 21:26Осторожно, Филиппов день! 7 вещей, которые нельзя делать 24 октября, чтобы не навлечь беду 20:477 "красных флагов" за рулем: если заметили хоть один – немедленно остановитесь 19:36Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? 18:37Не ждите, что "пройдет само": как правильно понимать мудрость царя Соломона 17:16Секрет долголетия оказался у вас в голове, и это не позитивное мышление 16:41Устрицы без паники: как есть морепродукты, чтобы сойти за своего в любом ресторане 15:39"Тихая" блокировка? Что происходит с Telegram и WhatsApp и ждать ли полного отключения 13:22В 2025 году в Московской области обновят более 730 площадок для детей 12:5442-летний солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко впервые готовится стать отцом 11:54Какая марка производит лучший витамин D3? Клео.ру запустил новое голосование 11:36Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин 11:27Фигуристка Евгения Медведева сообщила о готовящейся серьезной операции на обе ноги 10:42Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья 09:51В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты 09:02Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах 06:25Бизнесмен предупредил россиян о новой схеме мошенников с помощью окон 03:38Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить 00:14С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут измениться 21:02Синоптики рассказали, когда наступят холода в разных регионах страны
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Три продукта для здоровья ЖКТ: как очистить кишечник без лекарств и улучшить микрофлору

Три продукта для здоровья ЖКТ: как очистить кишечник без лекарств и улучшить микрофлору
51

Здоровье кишечника – это основа общего самочувствия, крепкого иммунитета и хорошего настроения.

Регулярное очищение организма от токсинов и поддержание здоровой микрофлоры являются ключевыми условиями долголетия. К счастью, для этой цели не всегда нужны дорогие препараты; многие необходимые элементы содержатся в простых и доступных продуктах.

Эксперты по питанию выделяют три основных помощника, которые способны естественным образом поддерживать чистоту и нормальную работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

1. Квашеная капуста: живые пробиотики

Квашеная капуста — это настоящий чемпион среди натуральных пробиотических продуктов, пришедший к нам из традиционной кухни.

  • Как работает: в процессе ферментации (квашения) в капусте образуется огромное количество полезных молочнокислых бактерий. Это те самые пробиотики, которые необходимы для здоровья микрофлоры.
  • Польза для кишечника: регулярное употребление квашеной капусты помогает восстановить баланс полезных бактерий, вытесняя патогенную флору. Это улучшает пищеварение, способствует правильному усвоению питательных веществ и предотвращает запоры, работая как мягкое и эффективное очищающее средство.
  • Важно: для максимальной пользы необходимо употреблять квашеную капусту без термической обработки, поскольку высокая температура убивает полезные бактерии.

2. Вода: природный детокс-агент

Этот пункт кажется очевидным, но его важность для работы кишечника часто недооценивают. Вода — это базовый элемент, без которого невозможно эффективное очищение.

  • Как работает: вода является основным растворителем в организме. Она помогает размягчать пищевые волокна и формировать нормальный стул. Кроме того, достаточное количество жидкости необходимо для поддержания оптимальной перистальтики (волнообразных сокращений кишечника).
  • Польза для кишечника: адекватное потребление воды критически важно для выведения токсинов и шлаков. Обезвоживание, напротив, приводит к замедлению перистальтики и развитию хронических запоров.
  • Важно: старайтесь пить чистую воду между приёмами пищи. Средняя суточная норма составляет около 1,5–2 литров.

3. Яблоки с кожурой: волшебство пектина

Яблоки — это не просто вкусный фрукт, но и мощный источник пищевых волокон, которые играют ключевую роль в очищении.

  • Как работает: главный элемент яблок — пектин, разновидность растворимой клетчатки, которая в большом количестве содержится именно в кожуре.
  • Польза для кишечника: попадая в ЖКТ, пектин превращается в гелеобразную субстанцию, которая действует как сорбент. Он связывает и поглощает вредные вещества, токсины, остатки холестерина и тяжёлых металлов, способствуя их безопасному выведению из организма. Пектин также питает полезные бактерии.
  • Важно: употреблять яблоки нужно обязательно с кожурой, так как именно она содержит максимальное количество очищающего пектина.

Итог: регулярное включение в рацион квашеной капусты, цельных яблок и поддержание водного баланса — это простой и естественный путь к здоровому ЖКТ. Эти продукты помогают добиться стабильной работы кишечника, устранить дискомфорт и поддерживать чистоту организма без применения агрессивных лекарственных средств.

Шоу-бизнес в Telegram

26 октября 2025, 15:07
Фото: freepik.com
Telegram / @bud_zdorov_new✓ Надежный источник

По теме

Природные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток

Гастроэнтерологи предупреждают: почему привычка есть хлеб "с пылу с жару" может привести к проблемам с ЖКТ

Гастроэнтерологи предупреждают: почему привычка есть хлеб "с пылу с жару" может привести к проблемам с ЖКТ
Кто из нас может устоять перед ароматом свежеиспеченного хлеба? Наши бабушки не зря строго говорили: "Дай хлебу остыть!".

Безупречные ножки без салона: секрет нежных пяток в одной ванночке с содой и мылом

Безупречные ножки без салона: секрет нежных пяток в одной ванночке с содой и мылом
Этот деликатный способ позволяет глубоко смягчить ороговевшие участки, трещины и мозоли, снижая потребность в жестких пилингах и обеспечивая продолжительный эффект при регулярном применении. Ухоженная кожа стоп — это не роскошь, а достижимая реальность.

Банное обиходье: 7 строгих запретов 26 октября, чтобы не разозлить Банника и избежать невезения

Банное обиходье: 7 строгих запретов 26 октября, чтобы не разозлить Банника и избежать невезения
Наши предки верили, что парная – это граница между миром людей и миром духов, поэтому в этот день требовалось соблюдать особенно жесткие правила поведения. 26 октября в народном календаре известен как Агафонов день, или, что более показательно, Банное обиходье.

Дешевле таблеток, вкуснее диет: ученые выяснили, какая пряность защищает мозг от старения

Дешевле таблеток, вкуснее диет: ученые выяснили, какая пряность защищает мозг от старения
В вечной погоне за молодостью ума мы готовы на многое: сложные диеты, дорогие биодобавки и изнурительные тренировки. Но что, если один из самых мощных защитников нашего мозга уже давно ждет нас на полке со специями? Бразильские ученые сделали открытие, которое может изменить наш взгляд на привычную зелень.

Новое открытие ученых позволит снизить риски тяжелых последствий для матери и ребенка при преэклампсии

Новое открытие ученых позволит снизить риски тяжелых последствий для матери и ребенка при преэклампсии
Преэклампсия представляет собой одно из самых серьезных осложнений беременности, которое ежегодно поражает миллионы женщин и оказывает значительное влияние на здоровье будущих поколений. До недавнего времени причины возникновения состояния преэклампсии оставались недостаточно изученными, несмотря на многочисленные научные изыскания.

Выбор читателей

25/10Сбт"Весь год будете плакать": что категорически нельзя делать 25 октября, в День Андрона Звездочета 24/10ПтнЭти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба 24/10ПтнСекрет кардиологов: эта копеечная пряность спасет ваши сосуды 24/10ПтнТолько такие витамины на самом деле помогают иммунитету: добавьте их в свое меню 24/10ПтнОт мигрени и бессонницы: сколько магния нужно организму – ученые дали точный ответ 24/10ПтнВрачи предупреждают: это блюдо категорически нельзя заказывать в ресторане – смертельно опасно