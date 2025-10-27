Параскева Грязнуха: 6 вещей, которые строго нельзя делать 27 октября, чтобы не накликать болезнь и невезение

Нарушение этих табу, как верили наши предки, могло обернуться не только бытовыми неурядицами, но и серьезным недугом.



27 октября по народному календарю отмечается День Параскевы Сербской, который в русской традиции получил прозвище Параскева Грязнуха (из-за осенней распутицы) или Параскева Пятница.



Параскева считается могущественной "бабьей заступницей" — покровительницей женских ремесел, домашнего хозяйства и, что очень важно, защитницей от болезней. Именно поэтому многие запреты этого дня связаны с женским трудом, водой и уходом за собой.



Запреты, связанные с женским трудом

Параскева — сложная покровительница. В одних местах ей молились, начиная мять и трепать лен (поэтому ее называли Льняница), в других — налагали строгий запрет на любую рукодельную деятельность. Однако следующие табу были общепринятыми.

Нельзя стирать и работать с грязной водой

Название "Грязнуха" было дано дню не только из-за распутицы. Считалось, что женщины, которые в этот день занимаются стиркой или любыми работами, связанными с грязной водой, рискуют навлечь на себя болезни и неудачи.



Чтобы избежать "черной полосы" и сохранить здоровье, отложите глажку, мытье полов и стирку до следующего дня. Лучше посвятите время спокойной семейной беседе или молитве о благополучии.



Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием



Хотя Параскева покровительствует женским ремеслам, именно 27 октября женщины старались избегать изнурительного труда, чтобы не обидеть святую.



Тяжелая работа, особенно для женщин, могла спровоцировать "черную полосу" в жизни. В ряде традиций, особенно в пятницы (а Параскеву часто ассоциировали с пятницей), прядение или шитье были под запретом, иначе "можно было лишиться зрения".



Запреты, связанные с личной жизнью и здоровьем

День Параскевы был особенно суров к тем, кто ожидал ребенка или заботился о малышах.



Беременным нельзя расчесывать волосы



Это один из самых специфических и строгих запретов. Считалось, что расчесывание волос беременной женщиной 27 октября может спровоцировать тяжелые роды. Наши предки всегда максимально берегли беременных, поэтому этот запрет соблюдался неукоснительно.



Нельзя купать детей



Поверье гласит, что младенцы, искупанные в этот день, рискуют серьезно заболеть или подхватить недуг, от которого будет сложно избавиться.



Избегайте смеха и шумных увеселений



После Андрона Звездочета (25 октября) правило о тишине и сдержанности перешло и на Параскеву Грязнуху.



Считалось, что чрезмерный смех и веселье в этот день обернутся слезами и горем в ближайшем будущем. День лучше провести в тишине и покое, за душевными разговорами с близкими.



Общие запреты

Не начинайте новые дела и не планируйте дальние поездки



Как и во многие переломные осенние дни, народная мудрость советует избегать риска. Если начать проект 27 октября, скорее всего, он не принесет удачи и не будет доведен до конца. Дальняя дорога также могла обернуться бедой.



27 октября — день, когда женская энергия и домашний очаг находятся под особым надзором святой Параскевы. Основной совет: берегите свое здоровье, избегайте конфликтов, не хвастайтесь и, главное, не работайте с грязной водой. Если вы проявите уважение к этому дню, Параскева Грязнуха обязательно подарит вам свое покровительство и защитит от зимних невзгод.

