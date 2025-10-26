Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Суббота 25 октября

Суббота 25 октября
Банное обиходье: 7 строгих запретов 26 октября, чтобы не разозлить Банника и избежать невезения

Банное обиходье: 7 строгих запретов 26 октября, чтобы не разозлить Банника и избежать невезения
108

Наши предки верили, что парная – это граница между миром людей и миром духов, поэтому в этот день требовалось соблюдать особенно жесткие правила поведения.

26 октября в народном календаре известен как Агафонов день, или, что более показательно, Банное обиходье. Этот день издавна связан с силами очищения, но также и с существом, которое живет в бане — таинственным и строгим Банником.

Нарушение запретов 26 октября могло привлечь не просто неудачу, а гнев самого Банника, что грозило серьезными проблемами со здоровьем и финансами.

Главный свод запретов: осторожность в бане и словах

Большинство табу этого дня направлены на уважение к водным духам и сохранение личной энергии.

1. Нельзя париться в одиночестве и после заката

Пожалуй, самый строгий запрет. Баня 26 октября считалась местом повышенной опасности. Банник — дух, который не любит, когда ему мешают. Он мог утащить человека, который пришел в одиночку, особенно после наступления темноты, когда его власть усиливается.

Если уж решились на баню, идите в светлое время суток и обязательно в компании! Не забудьте оставить Баннику подношение: мыло, мочалку или новый веник.

2. Запрещено снимать нательный крест в бане

Несмотря на жару и пар, крест необходимо было оставлять на теле. Нательный крест — это защита. Снимая его, человек становился уязвимым перед Банником и другими нечистыми силами, которые могли легко навредить здоровью и душе.

3. Нельзя злословить, ругаться и конфликтовать

Словесный мусор в Агафонов день считался особенно опасным, поскольку притягивал негатив. Злые слова и ссоры могли спровоцировать "черную полосу", которая не закончится до самой зимы. Запрещено даже кричать на детей, чтобы не испортить им судьбу. Если есть разногласия, лучше отложить разговор до завтра. Зато день, по поверьям, идеален для *примирения* со старыми друзьями!

4. Не стоит хвастаться, давать и брать в долг

Этот день не приветствует демонстрацию богатства или финансовые операции. Хвастовство привлекает зависть, а вместе с ней — финансовые потери. Категорически нежелательно давать деньги в долг или брать их, иначе можно надолго застрять в долгах или, наоборот, лишиться сбережений.

5. Избегайте общения с незнакомцами

Ваша бдительность 26 октября должна быть на максимуме. Считалось, что в этот день повышается риск обмана и мошенничества. Незнакомец, пришедший в дом, мог оказаться недобрым человеком. Также не рекомендовалось подбирать незнакомые предметы на улице — это могло сократить вашу жизнь или принести несчастье.

6. Девушкам нельзя гулять у воды или в лесу

Водоемы и лесные чащи всегда считались местами, где обитают опасные духи — водяные и лешие. Незамужним девицам строго запрещалось приближаться к рекам, озерам или бродить в одиночестве по лесу, чтобы нечистая сила не навредила им или не заманила в ловушку.

7. Лучше отложить важные финансовые решения и путешествия

Начинать новые, крупные дела или отправляться в дальние поездки 26 октября считалось плохой приметой. Результат мог быть провальным. Также не рекомендовалось покупать дорогие вещи или заключать серьезные сделки, так как они могли оказаться невыгодными.

26 октября 2025, 00:51
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

