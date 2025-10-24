От мигрени и бессонницы: сколько магния нужно организму – ученые дали точный ответ

Магний, незаменимый минерал, играет критически важную роль в функционировании организма.



Как сообщает портал The Conversation, этот нутриент необходим для нормальной работы ферментов, мышечной и нервной систем, а также для выработки энергии. Недостаток магния может проявляться рядом неприятных симптомов, включая мышечные судороги и хроническую усталость.

Источники магния

Прежде чем обращаться к добавкам, важно убедиться, что рацион питания сбалансирован и богат этим минералом. Основные пищевые источники магния включают:



• Орехи и семена;



• Цельнозерновые продукты;

• Морепродукты и мясо;

• Бобовые;

• Зеленые листовые овощи;

• Темный шоколад.

Рекомендованные дозировки

Суточная потребность в магнии варьируется в зависимости от возраста:



• Для взрослых норма составляет от 310 до 420 мг в день.



• Для детей диапазон колеблется от 30 до 410 мг в день.

Добавки: когда они нужны и как их принимать

Хотя магниевые добавки широко популярны, научные исследования не всегда подтверждают их универсальную эффективность для всех состояний.

Потенциальная польза добавок:

1. Мигрени: некоторые исследования показывают, что прием от 122 до 600 мг магния в день может быть полезен в профилактике мигреней.

2. Сон и спазмы: влияние добавок на улучшение качества сна и уменьшение мышечных спазмов остается неоднозначным и требует дальнейшего изучения.

При выборе биологически активных добавок (БАД) следует помнить, что они различаются по форме и дозировке. Важно учитывать общую дозу магния, если вы также принимаете поливитаминные комплексы, чтобы избежать передозировки.

Консультация с врачом — первый шаг

Ученые подчеркивают: при подозрении на дефицит магния лучшим решением является не самолечение добавками, а обращение к специалисту. Врач сможет назначить необходимые анализы для точного определения уровня минерала в организме. В подавляющем большинстве случаев сбалансированное и разнообразное питание способно полностью покрыть потребность организма в магнии.