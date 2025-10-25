Врач предупредили россиян назвали о главной опасности лапши быстрого приготовления

Россияне все чаще прибегают к удобству лапши быстрого приготовления, однако, как утверждает врач-диетолог и эндокринолог Эльвина Бинатова из "СМ-Клиника", этот продукт таит в себе множество опасностей для здоровья. Она подробно рассказала о вредных компонентах, содержащихся в популярных упаковках с лапшой.

Основная угроза заключается в усилителях вкуса, которые часто добавляются в лапшу. Эти вещества могут негативно сказываться на здоровье, вызывая различные аллергические реакции и даже провоцируя хронические заболевания. Кроме того, в состав продукта входят консерванты и искусственные красители, что также делает его менее безопасным для потребления. Бинатова отметила, что высокая концентрация соли в лапше может привести к повышению артериального давления и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одной проблемой являются трансжиры и регуляторы кислотности, которые могут быть канцерогенными. Эти вещества способны вызывать серьезные расстройства желудочно-кишечного тракта и другие проблемы со здоровьем. К тому же лапша быстрого приготовления состоит в основном из легких углеводов, что приводит к быстрому насыщению, но вскоре вызывает возвращение чувства голода. Это значит, что продукт не может служить полноценной заменой полноценному питанию.

Бинатова подчеркивает, что лапшу следует рассматривать как экстренное решение, когда нет возможности приготовить полноценный обед или закуску. Однако даже в таких случаях важно помнить о потенциальных рисках для здоровья, отмечает "Лента.ру".

Также врач предостерегает от заваривания лапши в оригинальной упаковке. Материал, из которого она изготовлена (полистирол), при контакте с горячей водой может выделять токсичные вещества. Эти соединения попадают в организм и могут нарушать работу эндокринной системы, что ведет к еще более серьезным последствиям для здоровья.

Несмотря на свою доступность и простоту приготовления, лапша быстрого приготовления может представлять собой опасный продукт, который лучше избегать в повседневном рационе. Важно помнить о сбалансированном питании и стараться выбирать более полезные альтернативы.

В этом контексте стоит обратить внимание на рекомендации других специалистов, таких как диетолог Оксана Михалева, которая предлагает включать в рацион продукты, способствующие снижению артериального давления, например, темный шоколад. Заботясь о своем здоровье, стоит уделять внимание не только удобству пищи, но и ее качеству.