Врач предупредили россиян назвали о главной опасности лапши быстрого приготовления

Пятница 24 октября

00:27Врач предупредили россиян назвали о главной опасности лапши быстрого приготовления 21:33Секрет кардиологов: эта копеечная пряность спасет ваши сосуды 20:17Только такие витамины на самом деле помогают иммунитету: добавьте их в свое меню 19:24От мигрени и бессонницы: сколько магния нужно организму – ученые дали точный ответ 18:39Магия 10 000 шагов: 5 удивительных изменений, которые произойдут с вашим телом 17:40Эта проблема с деснами на 56% повышает риск повреждения мозга 16:53Эти 3 знака зодиака ждет роскошная жизнь в ноябре: предсказание от Тамары Глоба 15:37Врачи предупреждают: это блюдо категорически нельзя заказывать в ресторане – смертельно опасно 13:29Ученые раскрыли лежащий в основе выбора продуктов механизм – он долго оставался загадкой 13:00Врач предупредил о скрывающихся за утренней усталостью опасных состояниях 11:15Галич и Бородина жетско ответили Ивлеевой после обвинения в сговоре с мошенниками 11:08В Современном Театре Антрепризы состоится премьера комедии "Мафия и нежные чувства" 11:02В Современном Театре Антрепризы покажут мюзикл "Парфюмер" 10:08Пожарные Карелии спасли забравшегося на фонарный столб кота 09:22Обнаружена расшифровка самого знаменитого неразгаданного кода в мире 06:48Юрист подробно рассказала, как избежать потери наследства при наличии завещания 03:10Ежедневное употребление орехов снижает риск деменции – гастроэнтеролог 00:29Россияне значительно сократили потребление молочной продукции за год – исследование 21:26Осторожно, Филиппов день! 7 вещей, которые нельзя делать 24 октября, чтобы не навлечь беду 20:477 "красных флагов" за рулем: если заметили хоть один – немедленно остановитесь 19:36Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? 18:37Не ждите, что "пройдет само": как правильно понимать мудрость царя Соломона 17:16Секрет долголетия оказался у вас в голове, и это не позитивное мышление 16:41Устрицы без паники: как есть морепродукты, чтобы сойти за своего в любом ресторане 15:39"Тихая" блокировка? Что происходит с Telegram и WhatsApp и ждать ли полного отключения 13:22В 2025 году в Московской области обновят более 730 площадок для детей 12:5442-летний солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко впервые готовится стать отцом 11:54Какая марка производит лучший витамин D3? Клео.ру запустил новое голосование 11:36Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин 11:27Фигуристка Евгения Медведева сообщила о готовящейся серьезной операции на обе ноги 10:42Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья 09:51В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты 09:02Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах 06:25Бизнесмен предупредил россиян о новой схеме мошенников с помощью окон 03:38Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить 00:14С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут измениться 21:02Синоптики рассказали, когда наступят холода в разных регионах страны 20:05Всегда делали это неправильно: доктор Мясников рассказал, как надо измерять давление 19:24Почему 23 октября – лучший день для откровенных разговоров и принятия решений 18:46Стало известно, как разные типы сна влияют на наше здоровье 17:42"Рубли и золото": замминистра финансов дал россиянам четкий совет по хранению денег 16:32Осень на губах: выбираем идеальное средство для холодных месяцев 15:38Место проживания напрямую влияет на развитие диабета у детей – опубликованы результаты исследования 13:24Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год 13:12Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка 12:34Лолита Милявская подробно рассказала об опыте столкновения с мошенниками 11:17Народный выбор: какое детское питание россияне считают лучшим 10:30Российские волонтеры спасли застрявшую на столбе рысь 08:45Финансовые специалисты подсчитали расходы россиян на кофе – исследование 06:49Омар Хайям назвал две привычки, которые делают человека счастливым – проверьте их наличие у себя
Врач предупредили россиян назвали о главной опасности лапши быстрого приготовления

Врач предупредили россиян назвали о главной опасности лапши быстрого приготовления
95

Россияне все чаще прибегают к удобству лапши быстрого приготовления, однако, как утверждает врач-диетолог и эндокринолог Эльвина Бинатова из "СМ-Клиника", этот продукт таит в себе множество опасностей для здоровья. Она подробно рассказала о вредных компонентах, содержащихся в популярных упаковках с лапшой.

Основная угроза заключается в усилителях вкуса, которые часто добавляются в лапшу. Эти вещества могут негативно сказываться на здоровье, вызывая различные аллергические реакции и даже провоцируя хронические заболевания. Кроме того, в состав продукта входят консерванты и искусственные красители, что также делает его менее безопасным для потребления. Бинатова отметила, что высокая концентрация соли в лапше может привести к повышению артериального давления и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одной проблемой являются трансжиры и регуляторы кислотности, которые могут быть канцерогенными. Эти вещества способны вызывать серьезные расстройства желудочно-кишечного тракта и другие проблемы со здоровьем. К тому же лапша быстрого приготовления состоит в основном из легких углеводов, что приводит к быстрому насыщению, но вскоре вызывает возвращение чувства голода. Это значит, что продукт не может служить полноценной заменой полноценному питанию.

Бинатова подчеркивает, что лапшу следует рассматривать как экстренное решение, когда нет возможности приготовить полноценный обед или закуску. Однако даже в таких случаях важно помнить о потенциальных рисках для здоровья, отмечает "Лента.ру".

Также врач предостерегает от заваривания лапши в оригинальной упаковке. Материал, из которого она изготовлена (полистирол), при контакте с горячей водой может выделять токсичные вещества. Эти соединения попадают в организм и могут нарушать работу эндокринной системы, что ведет к еще более серьезным последствиям для здоровья.

Несмотря на свою доступность и простоту приготовления, лапша быстрого приготовления может представлять собой опасный продукт, который лучше избегать в повседневном рационе. Важно помнить о сбалансированном питании и стараться выбирать более полезные альтернативы.

В этом контексте стоит обратить внимание на рекомендации других специалистов, таких как диетолог Оксана Михалева, которая предлагает включать в рацион продукты, способствующие снижению артериального давления, например, темный шоколад. Заботясь о своем здоровье, стоит уделять внимание не только удобству пищи, но и ее качеству.

Шоу-бизнес в Telegram

25 октября 2025, 00:27
Фото: Freepik
Лента.ру✓ Надежный источник

