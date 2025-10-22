Стало известно, как разные типы сна влияют на наше здоровье

Сон играет критически важную роль в поддержании физического и ментального благополучия человека.



До сих пор большинство исследований концентрировалось на отдельных аспектах сна, таких как его продолжительность или нарушения. Новое исследование канадских ученых из Университета Конкордия поставило цель изучить совокупность разных характеристик сна и их комплексное воздействие на организм, сообщает RidLife.

Особенности исследования

Исследовательская команда собрала данные о сне у 770 здоровых взрослых добровольцев в возрасте от 22 до 36 лет. Был проведен подробный анализ семи показателей, касающихся сна, и сопоставлен с 118 параметрами здоровья, включая психическое самочувствие. После анализа полученных данных исследователи смогли выделить пять уникальных профилей сна.

Профиль №1: нарушения сна и внутренняя рефлексия

Первый тип отличался общей неудовлетворенностью качеством сна. Интересно, что мозг испытуемых, относящихся к данному типу, показал специфические изменения в связях между нейронными сетями, ответственными за саморефлексию. Специалисты предположили, что такое состояние мешает мозгу эффективно переключаться между внутренними размышлениями и восприятием внешнего окружения.

Профиль №2: психическое здоровье вне зависимости от сна

Во вторую группу вошли участники, жаловавшиеся на плохое психологическое состояние, но не имевшие серьёзных расстройств сна. Таким образом, плохой сон сам по себе не объясняет проблему психического здоровья, что подчеркивает сложность взаимозависимости этих состояний.

Профиль №3: использование лекарств и когнитивные нарушения

Третий профиль продемонстрировал сильную связь между приемом снотворных препаратов и снижением функций памяти и эмоционального восприятия. Вероятно, использование медикаментов нарушает нормальное функционирование областей мозга, связанных с памятью, эмоциями и зрительным восприятием.

Профиль №4: короткий сон и агрессия

Четвертый тип отмечался недостаточной длительностью сна (менее 7 часов). Участники этой группы испытывали трудности с концентрацией внимания и проявляли высокую степень агрессии. Похоже, дефицит сна отрицательно воздействует на когнитивное мышление и поведение человека.

Профиль №5: частые пробуждения ночью и раздражение

Последняя категория включала лиц, испытывавших частые пробуждения в ночное время. Подобно четвертому профилю, эти люди демонстрировали повышение раздражительности и агрессивности, дополнительно указывая на негативные эффекты нарушения нормального режима сна.

Выводы исследования

Полученные результаты позволяют глубже осознать сложный характер влияния сна на физическое и умственное здоровье. Каждое из выделенных профилей демонстрирует уникальные нюансы взаимоотношений между качеством сна и когнитивной функцией, эмоциональным состоянием и общим самочувствием. Исследования подтверждают, что хороший сон имеет решающее значение для поддержания высокого уровня здоровья и качества жизни.