Сколько воды нужно пить в день – ученые дали точный ответ

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Вторник 21 октября

03:16Сколько воды нужно пить в день – ученые дали точный ответ 00:49Эксперт назвал объекты для уплаты налога на недвижимость до 1 декабря 21:01Природные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток 20:41"Мучает каждого второго после 40": доктор Мясников назвал главные причины ночных судорог и рассказал, что делать 19:38То самое чувство, когда вам 50: Пушкин описал его 200 лет назад в одном стихотворении 18:43Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин 17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Сколько воды нужно пить в день – ученые дали точный ответ

Сколько воды нужно пить в день – ученые дали точный ответ
62

Питьевая вода – важный аспект здоровья, но сколько именно жидкости нужно потреблять ежедневно? Пять стаканов? Восемь? Или, возможно, не стоит считать вовсе? Давайте разберемся в рекомендациях и научных исследованиях.

Вода: мифы и реальность

Одной из самых распространенных рекомендаций является необходимость пить восемь стаканов воды в день. Это утверждение часто воспринимается как универсальная норма для всех. Однако стоит задуматься, о какой норме идет речь?

Исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале Нидерландов, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, показывает, что баланс жидкости в организме регулируется гормоном вазопрессином и почками. Здоровый человек должен выделять около 500 мл мочи в день и потреблять от 2000 до 3000 мл жидкости для поддержания этого уровня.

Важно отметить, что речь идет не только о чистой воде. В расчет включаются все жидкости, поступающие в организм, включая те, что содержатся в пище. Многие продукты имеют высокое содержание воды и могут значительно способствовать гидратации.

Самые "водянистые" продукты

Некоторые из самых «водянистых» продуктов включают:

• Огурец

• Арбуз

• Сельдерей

• Помидоры

• Листовой салат

• Клубника

Как отметил Дейл Шоллер, автор исследования в журнале Science и почетный профессор диетологии, «наука никогда не поддерживала старую идею о восьми стаканах как универсальном руководстве». Основная часть жидкости поступает из пищи, а не только из напитков.

Сколько пить?

На самом деле не существует единой формулы для всех, подчеркивает Шоллер. Потребности в воде варьируются в зависимости от возраста, веса, уровня физической активности и общего состояния здоровья. Например, человек, занимающийся физическим трудом в жарком климате, нуждается в большем количестве жидкости по сравнению с тем, кто проводит время в кондиционированном помещении.

Важно прислушиваться к своему организму. Жажда — естественный сигнал о том, что уровень гидратации падает. Также стоит обратить внимание на цвет мочи: темно-желтая или оранжевая обычно свидетельствует об обезвоживании, тогда как бледно-желтая или бесцветная указывает на нормальный уровень гидратации.

Забудьте о строгих правилах с подсчетом стаканов. Пейте воду, когда испытываете жажду, и увеличивайте потребление жидкости во время физических нагрузок или в жаркую погоду. Ваше тело знает, сколько воды ему нужно. Главное — следить за сигналами своего организма и поддерживать баланс жидкости для здоровья и благополучия.

Шоу-бизнес в Telegram

21 октября 2025, 03:16
Фото: Freepik
Журнал "Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde"✓ Надежный источник

По теме

Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург

Эксперт назвал объекты для уплаты налога на недвижимость до 1 декабря

Эксперт назвал объекты для уплаты налога на недвижимость до 1 декабря
Собственники различных объектов недвижимости в России должны быть внимательны к срокам уплаты налога на имущество. По словам налогового консультанта Оксаны Мучараевой, все владельцы жилых помещений, гаражей и даже незавершенных объектов обязаны до 1 декабря 2025 года уплатить налог на недвижимость.

Природные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток

Природные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток
Плохое настроение, стресс, тревожность… В такие моменты рука сама тянется за чем-нибудь вкусным, чтобы "заесть" проблему. Чаще всего выбор падает на быстрые углеводы и сладости, которые дают лишь кратковременное облегчение, а затем – чувство вины и еще больший упадок сил. Что, если мы скажем вам, что существуют продукты, которые работают иначе? Они не просто отвлекают, а действуют на биохимическом уровне, помогая нашему мозгу вырабатывать "гормоны счастья" и успокаивать нервную систему.

"Мучает каждого второго после 40": доктор Мясников назвал главные причины ночных судорог и рассказал, что делать

"Мучает каждого второго после 40": доктор Мясников назвал главные причины ночных судорог и рассказал, что делать
Глубокая ночь, и внезапная, острая боль в икре заставляет вас проснуться. Мышцу свело так, что хочется кричать. Знакомая ситуация? Многие отмахиваются, списывая все на усталость.

То самое чувство, когда вам 50: Пушкин описал его 200 лет назад в одном стихотворении

То самое чувство, когда вам 50: Пушкин описал его 200 лет назад в одном стихотворении
Между 40 и 60 годами в жизни многих наступает особый период – время большой внутренней инвентаризации. Этот этап, известный как кризис среднего возраста, затрагивает даже самых убежденных оптимистов.

Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин

Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин
Врач-косметолог Марият Мухина объяснила, почему популярное средство от морщин ретинол нельзя использовать без консультации со специалистом и сдачи анализов. Ретинол — настоящая звезда в мире косметики против старения.

Выбор читателей

19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 20/10ПндЗвездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников