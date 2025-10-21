Сколько воды нужно пить в день – ученые дали точный ответ

Питьевая вода – важный аспект здоровья, но сколько именно жидкости нужно потреблять ежедневно? Пять стаканов? Восемь? Или, возможно, не стоит считать вовсе? Давайте разберемся в рекомендациях и научных исследованиях.

Вода: мифы и реальность

Одной из самых распространенных рекомендаций является необходимость пить восемь стаканов воды в день. Это утверждение часто воспринимается как универсальная норма для всех. Однако стоит задуматься, о какой норме идет речь?

Исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале Нидерландов, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, показывает, что баланс жидкости в организме регулируется гормоном вазопрессином и почками. Здоровый человек должен выделять около 500 мл мочи в день и потреблять от 2000 до 3000 мл жидкости для поддержания этого уровня.

Важно отметить, что речь идет не только о чистой воде. В расчет включаются все жидкости, поступающие в организм, включая те, что содержатся в пище. Многие продукты имеют высокое содержание воды и могут значительно способствовать гидратации.

Самые "водянистые" продукты

Некоторые из самых «водянистых» продуктов включают:

• Огурец

• Арбуз

• Сельдерей

• Помидоры

• Листовой салат

• Клубника

Как отметил Дейл Шоллер, автор исследования в журнале Science и почетный профессор диетологии, «наука никогда не поддерживала старую идею о восьми стаканах как универсальном руководстве». Основная часть жидкости поступает из пищи, а не только из напитков.

Сколько пить?

На самом деле не существует единой формулы для всех, подчеркивает Шоллер. Потребности в воде варьируются в зависимости от возраста, веса, уровня физической активности и общего состояния здоровья. Например, человек, занимающийся физическим трудом в жарком климате, нуждается в большем количестве жидкости по сравнению с тем, кто проводит время в кондиционированном помещении.

Важно прислушиваться к своему организму. Жажда — естественный сигнал о том, что уровень гидратации падает. Также стоит обратить внимание на цвет мочи: темно-желтая или оранжевая обычно свидетельствует об обезвоживании, тогда как бледно-желтая или бесцветная указывает на нормальный уровень гидратации.

Забудьте о строгих правилах с подсчетом стаканов. Пейте воду, когда испытываете жажду, и увеличивайте потребление жидкости во время физических нагрузок или в жаркую погоду. Ваше тело знает, сколько воды ему нужно. Главное — следить за сигналами своего организма и поддерживать баланс жидкости для здоровья и благополучия.