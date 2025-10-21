Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

В России за год выросли объемы продаж автомобилей с пробегом

В России за год выросли объемы продаж автомобилей с пробегом
40

В России зафиксирован заметный рост продаж автомобилей с пробегом, что стало важной тенденцией на авторынке страны.

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в сентябре 2025 года объемы реализации подержанных машин увеличились на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это свидетельствует о том, что российские автомобилисты все чаще выбирают б/у автомобили, что связано с несколькими факторами.

В этом месяце в России было продано 553,3 тысячи автомобилей с пробегом, что на 23,9 тысячи больше, чем в сентябре прошлого года, когда продажи составили 529,4 тысячи единиц. Лидером среди подержанных автомобилей стал бренд Lada, который занял первое место с показателем продаж в 130,8 тысячи машин. На втором месте оказалась Toyota с 56,1 тысячи проданных автомобилей, за ней следуют Kia (33,1 тысячи), Hyundai (30,8 тысячи) и Nissan (24,5 тысячи). Интересно, что в пятерке лидеров не оказалось ни одного китайского производителя, что подчеркивает устойчивость традиционных брендов на российском рынке.

Основной причиной роста спроса на подержанные автомобили является значительное подорожание новых машин. В условиях жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и высокой ключевой ставки, которая составляет 17% годовых, автозаймы становятся недоступными для многих россиян. Это обстоятельство делает покупку б/у автомобилей более привлекательной альтернативой для тех, кто не может позволить себе приобрести новое транспортное средство.

Однако стоит отметить, что и цены на подержанные автомобили могут значительно вырасти в ближайшем будущем. Это связано с ожидаемым повышением утильсбора на иномарки категории М1 с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил. Блогер и эксперт в области автоиндустрии Елена Лисовская предупреждает о том, что новые ставки утиля могут сделать ввоз ряда иномарок из Китая и Южной Кореи экономически невыгодным для импортеров. Это может привести к дефициту определенных моделей на рынке и дальнейшему увеличению цен.

Текущая ситуация на российском авторынке демонстрирует явные изменения в предпочтениях потребителей. С ростом цен на новые автомобили и увеличением ставок по автокредитам, подержанные машины становятся более доступным и разумным выбором для большинства россиян.

Важно отметить, что этот тренд может продолжиться в дальнейшем. Автовладельцы должны внимательно следить за изменениями на рынке и быть готовыми к возможным колебаниям цен как на новые, так и на подержанные автомобили.

21 октября 2025, 09:43
Фото: Freepik
РИА Новости✓ Надежный источник

