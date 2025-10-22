"Рубли и золото": замминистра финансов дал россиянам четкий совет по хранению денег

Вопрос о том, как наиболее эффективно и безопасно хранить сбережения в условиях экономической нестабильности и санкционных рисков, является ключевым для россиян.

Четкие рекомендации по выбору финансовых инструментов озвучил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая на запуске торгов физическим золотом на Петербургской бирже.

Главный посыл чиновника: для разных целей подходят разные активы, но предпочтение следует отдавать рублевым инструментам и защитным активам, таким как золото.

Краткосрочные сбережения: депозиты в рублях

Для целей, которые требуют относительно быстрой доступности средств (например, резервный фонд или крупные запланированные покупки), Моисеев советует использовать традиционные инструменты.

"Более краткосрочные сбережения надо хранить, конечно, на депозитах, вкладах банков в рублях, безусловно", — цитирует Моисеева агентство.

Банковские вклады остаются самым понятным, надежным и ликвидным инструментом для хранения рублевых средств. Как отмечает эксперт-аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева, вклады сроком на шесть месяцев пользуются особой популярностью (их выбирали более чем в 26% случаев по итогам августа). Такой срок позволяет зафиксировать высокие ставки, при этом сохранив гибкость для пересмотра стратегии при изменении рыночных условий.

Долгосрочные инвестиции: золото и ОФЗ

Если речь идет о сбережениях на длительный срок — от нескольких лет и более — Минфин рекомендует обратить внимание на два других актива: облигации федерального займа (ОФЗ) и золото.

1. Облигации федерального займа (ОФЗ)

По мнению Алексея Моисеева, государственные облигации являются надежным и предсказуемым инструментом для долгосрочного инвестирования. По сути, это заем, который гражданин предоставляет государству под определенный процент, что делает ОФЗ одним из самых безопасных инструментов на российском рынке.

2. Золото: защитный актив от инфляции

Замминистра подчеркнул, что золото является исключительно долгосрочным вложением.

"Золото — это более долгосрочное вложение, при попытках торговать им каждый день трансакционные издержки и лишние убытки будут выше", — отметил Моисеев.

Золото традиционно рассматривается как актив, который защищает капитал от инфляции и валютных колебаний на горизонте 5–10 лет. Запуск торгов физическим золотом на биржах упрощает процесс покупки этого защитного актива для частных инвесторов.

Позиция Центробанка: избегайте иностранных рынков

Мнение Минфина полностью совпадает с рекомендациями Центрального банка. Ранее директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова советовала россиянам, чей основной доход и расходы привязаны к рублю, отдавать предпочтение именно рублевым инструментам.

ЦБ также выступил с предостережением относительно зарубежных активов: вкладываться в инструменты иностранных рынков сейчас не рекомендуется из-за сохраняющихся санкционных рисков. Это может привести к блокировке активов и созданию серьезных проблем для инвестора.

Таким образом, официальные финансовые ведомства России единодушны: для сохранения и приумножения средств российским гражданам следует сосредоточиться на надежных рублевых депозитах, государственных облигациях и, в качестве долгосрочной защиты, на золоте.