"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем

Аврора Киба, известная своей нелюбовью к скучным и сдержанным публикациям, в очередной раз заставила публику говорить о себе.

Молодая избранница Григория Лепса, которая не прочь подразнить подписчиков провокационными выходами, на этот раз выдала цитату о браке и мужчинах, вызвавшую настоящий ажиотаж в комментариях.

Все началось с видео, которое Аврора опубликовала после посещения вчерашней кинопремьеры. Девушка решила разыграть популярный мем с президентом Беларуси Александром Лукашенко, произнеся фразу "За миллион спасибо, но мне надо два!", которую затем наложила поверх оригинального голоса главы государства.

Однако главным сюрпризом стала подпись к ролику, где Киба поделилась своим весьма специфическим взглядом на отношения. Именно это громкое высказывание о будущем супруге и спровоцировало скандал.

"Муж — он как кость. И бросить жалко, и съесть нельзя. Но грызть можно бесконечно!" — гласит подпись.

Многие пользователи восприняли сравнение, начинающееся с фразы "И бросить жалко", как намек на сложность или противоречивость отношений пары, разница в возрасте которой составляет почти полвека.

Реакция Сети: от смеха до критики

Столь неоднозначное сравнение будущего супруга (несмотря на то, что свадьба с Лепсом официально еще не состоялась) ожидаемо разделило комментаторов на два лагеря.

Одни фолловеры оценили юмор и самоиронию блогерши, посчитав пост забавным. Другие же были озадачены и даже возмущены:

"Главное, не быть собакой, тогда и муж костью не будет", — уколола одна из подписчиц, намекая на резкое сравнение.

Аврора, впрочем, не осталась в долгу и тут же ответила в своей манере, заявив: "Главное — быть львицей!"