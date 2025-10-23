В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты

С 20 по 22 октября 2025 года в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга развернулась настоящая спасательная операция. Волонтеры организации "Кошкиспас" помогли кошке, застрявшей в вентиляционной шахте.

Эта история началась, когда команда волонтеров отловила бездомную кошку с котятами на улице и решила предоставить им временный дом. После стерилизации животные были размещены в квартире на шестом этаже улицы Бурцева. Однако, как только кошка оказалась в новом месте, она испугалась и забралась в вентиляцию, где застряла вниз головой.

К моменту прибытия спасателей, кошка успела сползти на целых восемь метров вниз по узкому каналу. Волонтеры немедленно начали действовать, но не смогли достать животное напрямую. Хозяйка квартиры отсутствовала, а попытки связаться с владельцами жилья не увенчались успехом. К счастью, сосед со второго этажа согласился на проведение работ, но только к ночи. В течение нескольких часов волонтеры пытались подталкивать кошку вниз, однако она перестала реагировать на их действия. Чтобы не оставлять животное в темноте, они оставили вентиляцию освещенной и решили продолжить спасательную операцию на утро.

На следующее утро команда обследовала вентиляционные шахты с крыши и обнаружила забутовку на уровне седьмого этажа. Кроме того, был найден узкий зазор между каналами шириной 20–25 сантиметров. Жильцы третьего этажа согласились на создание еще одного отверстия после согласования всех деталей. Ночью 22 октября волонтеры наконец смогли достать кошку из ловушки.

Спасательная операция длилась почти два дня, и каждый час был на счету. Благодаря настойчивости и профессионализму волонтеров кошка была успешно извлечена и возвращена к своим котятам. Эта история подчеркивает важность работы волонтеров и их преданность делу спасения животных.

Подобные случаи не редкость, и они напоминают нам о том, как важно заботиться о бездомных животных и предоставлять им необходимую помощь. Как сообщал ранее портал Санкт-Петербург.ру, волонтеры также спасали других животных, включая енотовидную собаку с тяжелой раной в Гатчинском районе Ленинградской области. Это свидетельствует о том, что работа волонтеров требует не только смелости и терпения, но и готовности прийти на помощь в любой ситуации.