В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты

Четверг 23 октября

11:27Фигуристка Евгения Медведева сообщила о готовящейся серьезной операции на обе ноги 10:42Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья 09:51В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты 09:02Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах 06:25Бизнесмен предупредил россиян о новой схеме мошенников с помощью окон 03:38Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить 00:14С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут измениться 21:02Синоптики рассказали, когда наступят холода в разных регионах страны 20:05Всегда делали это неправильно: доктор Мясников рассказал, как надо измерять давление 19:24Почему 23 октября – лучший день для откровенных разговоров и принятия решений 18:46Стало известно, как разные типы сна влияют на наше здоровье 17:42"Рубли и золото": замминистра финансов дал россиянам четкий совет по хранению денег 16:32Осень на губах: выбираем идеальное средство для холодных месяцев 15:38Место проживания напрямую влияет на развитие диабета у детей – опубликованы результаты исследования 13:24Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год 13:12Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка 12:34Лолита Милявская подробно рассказала об опыте столкновения с мошенниками 11:17Народный выбор: какое детское питание россияне считают лучшим 10:30Российские волонтеры спасли застрявшую на столбе рысь 08:45Финансовые специалисты подсчитали расходы россиян на кофе – исследование 06:49Омар Хайям назвал две привычки, которые делают человека счастливым – проверьте их наличие у себя 03:28Кардиолог рассказал о первом сигнале нарушений в работе сердечно-сосудистой системы 00:53Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами 21:17Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии 19:06"Появляется больше предметов": Общественная палата объяснила, почему в России хотят ввести 12-летнее школьное образование 18:52"Сложный и чувствительный мозг": ученые объяснили, почему умные люди чаще злятся и раздражаются 17:46Три напитка, которые работают лучше дорогих добавок: что нужно пить каждый день для здоровья суставов и хрящей 16:30"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем 15:32День "Ознобиц": что нужно успеть сделать 21 октября, чтобы впустить в дом тепло и удачу, а не стужу? 12:50Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт 12:04Юра Борисов появился на публике на фоне слухов о разводе 10:32Больная раком Маргарита Симоньян вышла на связь и сообщила о начале химиотерапии 10:19В Петербурге неравнодушные прохожие спасли зацепившуюся за провод ворону 09:43В России за год выросли объемы продаж автомобилей с пробегом 08:26Эксперты назвали новые способы получить скидку на жилье от застройщика 06:38Никите Михалкову – 80: вспоминаем лучшие режиссерские работы оскароносного мастера 03:16Сколько воды нужно пить в день – ученые дали точный ответ 00:49Эксперт назвал объекты для уплаты налога на недвижимость до 1 декабря 21:01Природные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток 20:41"Мучает каждого второго после 40": доктор Мясников назвал главные причины ночных судорог и рассказал, что делать 19:38То самое чувство, когда вам 50: Пушкин описал его 200 лет назад в одном стихотворении 18:43Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин 17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений
В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты

В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты
158

С 20 по 22 октября 2025 года в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга развернулась настоящая спасательная операция. Волонтеры организации "Кошкиспас" помогли кошке, застрявшей в вентиляционной шахте.

Эта история началась, когда команда волонтеров отловила бездомную кошку с котятами на улице и решила предоставить им временный дом. После стерилизации животные были размещены в квартире на шестом этаже улицы Бурцева. Однако, как только кошка оказалась в новом месте, она испугалась и забралась в вентиляцию, где застряла вниз головой.

К моменту прибытия спасателей, кошка успела сползти на целых восемь метров вниз по узкому каналу. Волонтеры немедленно начали действовать, но не смогли достать животное напрямую. Хозяйка квартиры отсутствовала, а попытки связаться с владельцами жилья не увенчались успехом. К счастью, сосед со второго этажа согласился на проведение работ, но только к ночи. В течение нескольких часов волонтеры пытались подталкивать кошку вниз, однако она перестала реагировать на их действия. Чтобы не оставлять животное в темноте, они оставили вентиляцию освещенной и решили продолжить спасательную операцию на утро.

На следующее утро команда обследовала вентиляционные шахты с крыши и обнаружила забутовку на уровне седьмого этажа. Кроме того, был найден узкий зазор между каналами шириной 20–25 сантиметров. Жильцы третьего этажа согласились на создание еще одного отверстия после согласования всех деталей. Ночью 22 октября волонтеры наконец смогли достать кошку из ловушки.

Спасательная операция длилась почти два дня, и каждый час был на счету. Благодаря настойчивости и профессионализму волонтеров кошка была успешно извлечена и возвращена к своим котятам. Эта история подчеркивает важность работы волонтеров и их преданность делу спасения животных.

Подобные случаи не редкость, и они напоминают нам о том, как важно заботиться о бездомных животных и предоставлять им необходимую помощь. Как сообщал ранее портал Санкт-Петербург.ру, волонтеры также спасали других животных, включая енотовидную собаку с тяжелой раной в Гатчинском районе Ленинградской области. Это свидетельствует о том, что работа волонтеров требует не только смелости и терпения, но и готовности прийти на помощь в любой ситуации.

23 октября 2025, 09:51
Фото: Freepik
SPB.ru✓ Надежный источник

Фигуристка Евгения Медведева сообщила о готовящейся серьезной операции на обе ноги

Фигуристка Евгения Медведева сообщила о готовящейся серьезной операции на обе ноги
Фигуристка Евгения Медведева, известная своими выдающимися достижениями на льду, готовится к серьезной операции на обе ноги. Спортсменка поделилась с поклонниками, что долгое время страдает от неприятного диагноза, который стал следствием её интенсивной спортивной карьеры.

Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья

Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья
Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов провел новое исследование на рынке недвижимости. Выяснилось, что россияне готовы платить за аренду жилья в среднем 27,2 тысячи рублей в месяц.

Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах

Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах
Работа мусорщика – это не только утомительная физическая нагрузка, но и постоянное взаимодействие с неожиданными находками. Один из таких работников, пользователь Reddit, поделился своими впечатлениями о самых странных и порой шокирующих предметах, которые он встречал на своем пути.

Бизнесмен предупредил россиян о новой схеме мошенников с помощью окон

Бизнесмен предупредил россиян о новой схеме мошенников с помощью окон
В России вновь активизировались мошенники, и на этот раз они предлагают гражданам бесплатную проверку пластиковых окон. Эксперт в области строительных материалов и генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ" Федор Васильев поделился этой информацией, предостерегая россиян от возможных ловушек. Схема мошенничества выглядит следующим образом: злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками известных компаний, и предлагают провести бесплатную проверку окон.

Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить

Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить
Выдающийся персидский философ и поэт Омар Хайям оставил нам множество мудрых мыслей, которые актуальны и в наши дни. Его рубаи, наполненные глубоким смыслом, касаются самых важных аспектов человеческой жизни, включая любовь и отношения. Одним из ключевых вопросов, который он поднимает, является природа изменений в чувствах, даже у самых преданных партнёров.

