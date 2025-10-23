Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья

Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов провел новое исследование на рынке недвижимости.

Выяснилось, что россияне готовы платить за аренду жилья в среднем 27,2 тысячи рублей в месяц. Это значение на 1,3 тысячи рублей выше, чем год назад, когда арендаторы ориентировались на сумму в 25,9 тысячи рублей. Данные исследования были предоставлены РИА Новости и касаются текущих тенденций на рынке аренды жилья в России.

Анализ показал, что в третьем квартале 2025 года наблюдается снижение числа желающих арендовать жилье на длительный срок на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это снижение связано с изменениями в экономической ситуации в стране и изменением условий труда. Многие россияне теперь имеют возможность находить высокооплачиваемую работу в своих родных городах, что уменьшает необходимость переезда и, соответственно, снижает спрос на долгосрочную аренду жилья.

Наибольший рост интереса к аренде квартир был зафиксирован в таких городах, как Севастополь, Махачкала, Сургут и Симферополь. Также активность арендаторов наблюдается в Тюмени, Архангельске, Нижневартовске, Калуге и Барнауле. Эти города становятся все более привлекательными для тех, кто ищет жилье на длительный срок.

Цыганов отметил, что изменение спроса на аренду жилья также связано с экономическим развитием регионов. В условиях стабильного роста экономики и увеличения числа квалифицированных рабочих мест жители предпочитают оставаться на месте и не менять место жительства. Это явление приводит к снижению потоков экономической эмиграции и, как следствие, к уменьшению спроса на аренду жилья.

На сегодняшний день рынок аренды жилья в России демонстрирует разнообразие. Лидерами по объемам аренды остаются такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург, а также Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород. В этих городах сосредоточено наибольшее количество предложений для арендаторов. Интересно отметить, что жители Санкт-Петербурга часто переезжают из Москвы и других крупных городов, таких как Омск и Курск.

Исследование охватывает рынки аренды жилой недвижимости в городах с населением более 250 тысяч человек. Это позволяет получить более полное представление о текущих тенденциях на рынке аренды жилья в России и о предпочтениях самих арендаторов. Важно учитывать эти данные при формировании стратегии для дальнейшего развития рынка недвижимости и улучшения условий для арендаторов.