Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Четверг 23 октября

10:42Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья 09:51В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты 09:02Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах 06:25Бизнесмен предупредил россиян о новой схеме мошенников с помощью окон 03:38Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить 00:14С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут измениться 21:02Синоптики рассказали, когда наступят холода в разных регионах страны 20:05Всегда делали это неправильно: доктор Мясников рассказал, как надо измерять давление 19:24Почему 23 октября – лучший день для откровенных разговоров и принятия решений 18:46Стало известно, как разные типы сна влияют на наше здоровье 17:42"Рубли и золото": замминистра финансов дал россиянам четкий совет по хранению денег 16:32Осень на губах: выбираем идеальное средство для холодных месяцев 15:38Место проживания напрямую влияет на развитие диабета у детей – опубликованы результаты исследования 13:24Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год 13:12Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка 12:34Лолита Милявская подробно рассказала об опыте столкновения с мошенниками 11:17Народный выбор: какое детское питание россияне считают лучшим 10:30Российские волонтеры спасли застрявшую на столбе рысь 08:45Финансовые специалисты подсчитали расходы россиян на кофе – исследование 06:49Омар Хайям назвал две привычки, которые делают человека счастливым – проверьте их наличие у себя 03:28Кардиолог рассказал о первом сигнале нарушений в работе сердечно-сосудистой системы 00:53Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами 21:17Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии 19:06"Появляется больше предметов": Общественная палата объяснила, почему в России хотят ввести 12-летнее школьное образование 18:52"Сложный и чувствительный мозг": ученые объяснили, почему умные люди чаще злятся и раздражаются 17:46Три напитка, которые работают лучше дорогих добавок: что нужно пить каждый день для здоровья суставов и хрящей 16:30"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем 15:32День "Ознобиц": что нужно успеть сделать 21 октября, чтобы впустить в дом тепло и удачу, а не стужу? 12:50Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт 12:04Юра Борисов появился на публике на фоне слухов о разводе 10:32Больная раком Маргарита Симоньян вышла на связь и сообщила о начале химиотерапии 10:19В Петербурге неравнодушные прохожие спасли зацепившуюся за провод ворону 09:43В России за год выросли объемы продаж автомобилей с пробегом 08:26Эксперты назвали новые способы получить скидку на жилье от застройщика 06:38Никите Михалкову – 80: вспоминаем лучшие режиссерские работы оскароносного мастера 03:16Сколько воды нужно пить в день – ученые дали точный ответ 00:49Эксперт назвал объекты для уплаты налога на недвижимость до 1 декабря 21:01Природные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток 20:41"Мучает каждого второго после 40": доктор Мясников назвал главные причины ночных судорог и рассказал, что делать 19:38То самое чувство, когда вам 50: Пушкин описал его 200 лет назад в одном стихотворении 18:43Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин 17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья

Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья
113

Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов провел новое исследование на рынке недвижимости.

Выяснилось, что россияне готовы платить за аренду жилья в среднем 27,2 тысячи рублей в месяц. Это значение на 1,3 тысячи рублей выше, чем год назад, когда арендаторы ориентировались на сумму в 25,9 тысячи рублей. Данные исследования были предоставлены РИА Новости и касаются текущих тенденций на рынке аренды жилья в России.

Анализ показал, что в третьем квартале 2025 года наблюдается снижение числа желающих арендовать жилье на длительный срок на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это снижение связано с изменениями в экономической ситуации в стране и изменением условий труда. Многие россияне теперь имеют возможность находить высокооплачиваемую работу в своих родных городах, что уменьшает необходимость переезда и, соответственно, снижает спрос на долгосрочную аренду жилья.

Наибольший рост интереса к аренде квартир был зафиксирован в таких городах, как Севастополь, Махачкала, Сургут и Симферополь. Также активность арендаторов наблюдается в Тюмени, Архангельске, Нижневартовске, Калуге и Барнауле. Эти города становятся все более привлекательными для тех, кто ищет жилье на длительный срок.

Цыганов отметил, что изменение спроса на аренду жилья также связано с экономическим развитием регионов. В условиях стабильного роста экономики и увеличения числа квалифицированных рабочих мест жители предпочитают оставаться на месте и не менять место жительства. Это явление приводит к снижению потоков экономической эмиграции и, как следствие, к уменьшению спроса на аренду жилья.

На сегодняшний день рынок аренды жилья в России демонстрирует разнообразие. Лидерами по объемам аренды остаются такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург, а также Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород. В этих городах сосредоточено наибольшее количество предложений для арендаторов. Интересно отметить, что жители Санкт-Петербурга часто переезжают из Москвы и других крупных городов, таких как Омск и Курск.

Исследование охватывает рынки аренды жилой недвижимости в городах с населением более 250 тысяч человек. Это позволяет получить более полное представление о текущих тенденциях на рынке аренды жилья в России и о предпочтениях самих арендаторов. Важно учитывать эти данные при формировании стратегии для дальнейшего развития рынка недвижимости и улучшения условий для арендаторов.

Шоу-бизнес в Telegram

23 октября 2025, 10:42
Фото: Freepik
РИА Новости✓ Надежный источник

По теме

Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами

Экономист рассказал о способе инвестировать в недвижимость, если нет денег

В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты

В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты
С 20 по 22 октября 2025 года в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга развернулась настоящая спасательная операция. Волонтеры организации "Кошкиспас" помогли кошке, застрявшей в вентиляционной шахте. Эта история началась, когда команда волонтеров отловила бездомную кошку с котятами на улице и решила предоставить им временный дом.

Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах

Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах
Работа мусорщика – это не только утомительная физическая нагрузка, но и постоянное взаимодействие с неожиданными находками. Один из таких работников, пользователь Reddit, поделился своими впечатлениями о самых странных и порой шокирующих предметах, которые он встречал на своем пути.

Бизнесмен предупредил россиян о новой схеме мошенников с помощью окон

Бизнесмен предупредил россиян о новой схеме мошенников с помощью окон
В России вновь активизировались мошенники, и на этот раз они предлагают гражданам бесплатную проверку пластиковых окон. Эксперт в области строительных материалов и генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ" Федор Васильев поделился этой информацией, предостерегая россиян от возможных ловушек. Схема мошенничества выглядит следующим образом: злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками известных компаний, и предлагают провести бесплатную проверку окон.

Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить

Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить
Выдающийся персидский философ и поэт Омар Хайям оставил нам множество мудрых мыслей, которые актуальны и в наши дни. Его рубаи, наполненные глубоким смыслом, касаются самых важных аспектов человеческой жизни, включая любовь и отношения. Одним из ключевых вопросов, который он поднимает, является природа изменений в чувствах, даже у самых преданных партнёров.

С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут измениться

С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут измениться
Согласно прогнозам экспертов, россиянам в ближайшие годы станет значительно сложнее приобрести жилье. Директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский заявил, что с 2026 года комиссии риелторов на рынке вторичного жилья могут вырасти в среднем в полтора раза.

Выбор читателей

21/10ВтрВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии 21/10Втр"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем 22/10СрдВсегда делали это неправильно: доктор Мясников рассказал, как надо измерять давление 22/10СрдКардиолог рассказал о первом сигнале нарушений в работе сердечно-сосудистой системы 21/10ВтрТри напитка, которые работают лучше дорогих добавок: что нужно пить каждый день для здоровья суставов и хрящей 21/10ВтрЮра Борисов появился на публике на фоне слухов о разводе