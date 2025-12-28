Врач напомнил россиянам об одном новогоднем запрете – это поможет сохранить здоровье

В преддверии новогодних праздников многие россияне начинают активно украшать свои дома и елки.

Однако врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале сделал важное предупреждение, касающееся использования мигающих гирлянд. По его словам, такие украшения могут представлять серьезную опасность для людей, страдающих эпилепсией.

Мерцание огней имеет свойство провоцировать приступ, который сопровождается сильными судорогами и другими неприятными симптомами. Гандельман подчеркнул, что безопасность должна быть в приоритете, особенно в период праздников, когда люди собираются в кругу семьи и друзей.

"Поэтому мы запрещаем вешать на елки мигающие огни", — заявил врач.

В ответ на предупреждение Гандельмана телеведущая Елена Малышева отметила, что отказываться от гирлянд вовсе не стоит. Она предложила альтернативное решение: использовать гирлянды с режимом постоянного света, которые не мигают.

Кроме того, Малышева поделилась и другими полезными советами. Например, она рассказала о простом способе проверки подлинности красной икры. По ее рекомендациям, достаточно положить икру в горячую воду и посмотреть, изменит ли она цвет.