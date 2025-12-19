"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу

Жильцы элитного дома встали живым щитом вокруг звезды, и их аргументы звучат пугающе: от мольбы о жалости до обещаний физической расправы.



Дом в Ксеньинском переулке, где находится та самая квартира, ставшая яблоком раздора, превратился в неприступную крепость. И дело не только в высоком заборе, камерах и охране. Главная линия обороны — это соседи, которые готовы защищать Ларису Долину кулаками.

Корреспонденты "Аргументов и фактов", попытавшиеся выяснить, съехала ли певица после решения суда, столкнулись с неприкрытой агрессией. Одна из соседок артистки не стала стесняться в выражениях, перейдя к прямым угрозам.

"Почему вы ее травите, как звери? Оставьте человека в покое. Ей уже очень много лет. Вы сейчас нарветесь! Кто-то из наших просто набьет вам лицо. Оставьте ее в покое", — заявила женщина, отказавшись отвечать на вопросы по существу.

Жильцы этого клубного дома, где всего 19 квартир, живут как одна большая семья, и чужакам здесь не рады. Вход только по пропускам, периметр под контролем. Но главный вопрос — находится ли Долина внутри периметра — остается открытым, так как показания "свидетелей" расходятся.

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко утверждает, что Долина еще не переехала и продолжает занимать жилье. Эту версию подтвердил и один из молодых соседей.

"Видел ее сегодня", — бросил парень журналистам, прежде чем скрыться за спасительным забором.

В то же время другие жильцы уверяют, что певица больше не живет в этом доме. Ясно одно: соседи Долиной настроены решительно, и любой, кто попытается приблизиться к "осажденной" артистке, рискует нарваться на серьезные неприятности.