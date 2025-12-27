Долину выселили из квартиры Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Суббота 27 декабря

Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году

Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году
116

С приближением Нового года многие начинают задумываться о том, как привести себя в порядок и выглядеть наилучшим образом на праздниках. Эксперты по косметологии выделили ряд процедур, которые могут помочь в преображении.

Издание New York Post опубликовало рекомендации медсестры Анни Ким, которая поделилась своими советами по выбору лучших методов для обновления внешности к новогодним торжествам.

Одной из наиболее обсуждаемых процедур стал ботокс. По словам Ким, его можно использовать для инъекций в мышцу верхней губы. Она отметила, что этот метод является отличной альтернативой традиционным филлерам. Ботокс не только немного увеличивает объем верхней губы, но и минимизирует риск появления синяков и отеков, которые часто сопровождают инъекции филлеров.

"Это безопасный и эффективный способ освежить внешний вид без лишних осложнений", — добавила медсестра.

Ким также подчеркнула важность планирования процедуры заранее. Она рекомендует делать инъекции ботокса за месяц до важного события. "Полное действие ботокса проявляется примерно через две недели, поэтому важно дать себе время для возможной коррекции", — пояснила она. Это позволит избежать стресса в последние дни перед праздниками и гарантировать, что результат будет именно таким, каким вы его ожидаете.

Помимо ботокса, в список лучших процедур вошли филлеры для области под глазами и губами. Эти методы помогают скрыть признаки усталости и придают лицу свежий вид. Тем не менее, Ким акцентировала внимание на том, что важно обращаться к опытным специалистам для выполнения таких манипуляций.

Еще одной популярной процедурой, которую стоит рассмотреть перед праздниками, является микродермабразия. Этот метод позволяет эффективно обновить кожу, удаляя верхний слой ороговевших клеток. Процедура требует минимального времени на восстановление и идеально подходит тем, кто хочет быстро подготовиться к торжествам.

Химический пилинг также оказался в числе рекомендуемых процедур. Основательница клиники JTAV Clinical Skincare Джои Таверниз советует проводить легкий или средний пилинг за три-четыре недели до новогодних праздников. Это время необходимо для восстановления кожи и достижения здорового сияния без остаточного шелушения.

Подготовка к Новому году может включать в себя различные косметические процедуры, которые помогут вам выглядеть наилучшим образом. Ботокс, филлеры, микродермабразия и химический пилинг — все эти методы способны значительно улучшить внешний вид и подарить уверенность в себе. Не забывайте консультироваться с квалифицированными специалистами и планировать процедуры заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов в самый ответственный момент.

В завершение стоит отметить, что уход за собой — это не только процедуры, но и правильный образ жизни. Здоровое питание, достаточный сон и забота о коже помогут вам выглядеть великолепно не только в праздничные дни, но и в повседневной жизни. Подготовьтесь к встрече нового года с уверенностью и радостью!

Шоу-бизнес в Telegram

27 декабря 2025, 16:38
Фото: Freepik
New York Post✓ Надежный источник

