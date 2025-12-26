Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известиемЖивущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Лента новостей

Пятница 26 декабря

13:18Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России 13:06Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы 12:38На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО 12:05Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию 11:39Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы 11:21Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала 10:31Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда 09:26Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе 09:23Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря 08:42"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН 06:23Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами 03:59Секрет письма про сюрприз: почему его нельзя открывать ни в коем случае 00:48Одно неосторожное слово 26 декабря – и ведьма прилипнет к вам навечно 21:36Муцениеце ради Дранги отдала свою дочь на воспитание другой женщине через 3 недели после родов 20:49Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться 19:38Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест 17:52Живущий в США внук Пугачевой прервал молчание на фоне проблем с деньгами: Жизнь коротка 17:07Стало известно о проблемах со здоровьем у Веры Алентовой перед смертью 15:47Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы 14:50Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 14:37Россияне столкнулись с неожиданным последствием гриппа: коварный симптом может появиться даже после выздоровления 14:33Праздник в каждом центре: "Мои документы" подготовили новогоднюю программу для москвичей 13:59На юго-востоке Москвы завершили капремонт 24 жилых домов 13:17"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна 12:12Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 12:04Ховрино и Химки становятся ближе: Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 12:01ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский фильм "Вокзал для двоих"? 11:33Новая система освещения сделала юго-запад Москвы комфортнее и безопаснее 11:20Проиграла суд, но уходить не собирается: Ларису Долину могут выселить из квартиры силой 10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца 10:38Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия 10:21Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие 09:51"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей 09:31"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка 09:05Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 08:07Главный парадокс 25 декабря: почему сегодня трудолюбие ведет к нищете, а лень – к богатству 06:24Врачи назвали неочевидную причину головных болей в праздники 21:47Тест: угадайте знаковые советские фильмы по кадру с "Запорожцем" 19:55Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик 18:27Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок 16:53Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий 16:41Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года 16:03История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы 14:08Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года 14:05"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи 13:18Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 13:00Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов 12:53Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное 12:22Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках 11:31От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию

Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию
576

Похоже, череда неприятностей в жизни Ларисы Долиной не собирается заканчиваться.

К недавним судебным тяжбам добавилась новая, и на этот раз очень дорогостоящая проблема: премиальный автомобиль певицы, элитный минивэн Toyota Alphard, угодил в серьезную аварию в Москве.

По данным Telegram-канала SHOT, дорожно-транспортное происшествие случилось около двух месяцев назад в столичном районе Строгино. Черная Toyota, принадлежащая артистке, столкнулась с автомобилем Volkswagen. К счастью, в аварии никто не пострадал, однако минивэн получил значительные повреждения: были разбиты водительская дверь, стекла, фары и зеркала.

Самое неприятное в этой истории — стоимость ремонта. По предварительным оценкам, восстановление элитного автомобиля 2024 года выпуска может обойтись примерно в 1 миллион рублей. Основная часть этой суммы — стоимость деталей, которые сейчас крайне сложно достать и привезти в Россию. Этот дорогостоящий ремонт стал настоящим ударом по "бедной" Долиной, как иронично отмечают в сети.

Пикантности ситуации добавляет один примечательный факт. Свой роскошный автомобиль Лариса Долина приобрела в прошлом году, заплатив за него около 16 миллионов рублей. И именно в тот период певица активно жаловалась в интервью на финансовые трудности и на то, что у нее "нет денег".

Шоу-бизнес в Telegram

26 декабря 2025, 12:05
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram @shot_shot✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда

Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России

Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России
Знаменитый телеведущий нашел способ обойти неофициальный запрет и снова обратиться к своей аудитории. После почти трех лет фактического отсутствия на российском телевидении Иван Ургант возвращается.

Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда

Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда
Громкая история с квартирой народной артистки получила свою тихую и окончательную развязку. В судебной тяжбе за квартиру в Хамовниках поставлена точка.

Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе

Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе
Этот хрустящий и любимый многими продукт может оказаться гораздо коварнее, чем вы думали. Соленый огурец — неотъемлемая часть русской кухни, идеальная закуска и пикантное дополнение ко многим блюдам.

"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН

"Ушли из зала": Мизулина устроила SHAMAN'у разнос за кулисами КВН
Казалось, на съемках финала Высшей лиги КВН все шло идеально, пока звездные супруги не скрылись за кулисами. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и его жена, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, стали одними из самых заметных членов жюри на съемках финала КВН.

Секрет письма про сюрприз: почему его нельзя открывать ни в коем случае

Секрет письма про сюрприз: почему его нельзя открывать ни в коем случае
Вы проверяете почту, а там – письмо с темой "Ваш новогодний сюрприз ждет вас!". Рука сама тянется кликнуть, ведь в преддверии праздников может случиться любое чудо. Новый год — время, когда мы все становимся немного доверчивее и ждем приятных неожиданностей.

Выбор читателей

25/12ЧтвПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери 25/12ЧтвЗазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 25/12ЧтвСердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга 25/12ЧтвДолина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы 24/12Срд"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи 25/12ЧтвРоссиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться