Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик

Среда 24 декабря

Среда 24 декабря

19:55Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик 18:27Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок 16:53Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий 16:41Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года 16:03История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы 14:08Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года 14:05"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи 13:18Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 13:00Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов 12:53Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное 12:22Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках 11:31От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года 11:24Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку 10:35Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни 10:13Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год 10:05Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно 09:37В квартирах москвичей стало теплее 09:27Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома 08:41Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах 06:30"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать 03:57Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 00:23День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым 21:11Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне 20:28Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы 19:36Тест: угадайте любимые советские фильмы по кадру с пожилыми актерами 18:46Подарки, которые не передаривают: 6 идей для сияющего Нового года 18:18Долина твердо решила оставаться на сцене после скандала с квартирой: Не сделала ничего плохого 16:57Москвичей предупредили о морозах почти до минус 20 градусов 15:47Костенко вышла на связь с очень тревожным известием: Упала, очнулась, Склиф 14:44Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире 14:01Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала 13:49Этот сыр считали врагом сосудов, а он оказался защитником мозга от слабоумия 13:30Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района? 12:50Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей 12:25Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы 12:24Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым 11:46Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 11:30Ель-путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей 10:54Народный рейтинг: читатели назвали лучшее банковское приложение в России 10:54Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу 10:23"Мокрый фасад": как в Лефортове обновили облик многоэтажек 09:23Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 08:41 Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю? 06:39Врач назвала 5 аптечных средств, которые спасут вас на праздниках 03:06Стало известно, когда россияне перейдут на 4-дневку 00:31День, когда можно "сглазить" самого себя: что наши предки никогда не делали 23 декабря, чтобы сохранить удачу 21:10Не стало актера из "Брата" и "Бандитского Петербурга" – невосполнимая потеря для российского кино 20:09Тест: угадайте новогодний советский фильм по второстепенному персонажу 18:56Пугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни 18:03Появившийся на публике с увечьем Киркоров был вынужден оправдываться: У меня все нормально
Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик

Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик
116

Холода в Москве начнут отступать уже вечером 24 декабря. Об этом сообщила главный специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, столбики термометров в этот день покажут около минус 5-7 градусов. Это, в свою очередь, создаст достаточно холодную атмосферу перед приходом более теплых дней.

Пятница обещает стать самой теплой в ближайшие дни. Ожидается, что температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Это на 1,5 градуса выше климатической нормы для этого времени года. Тем не менее, не стоит расслабляться: сильный ветер, скорость которого достигнет 12-17 метров в секунду, создаст ощущение значительного холода.

Однако уже в субботу температура вновь понизится до минус 2-4 градусов. В этот день также возможен снег, который создаст долгожданную новогоднюю атмосферу. Снегопад может оказаться довольно интенсивным, поэтому горожанам надо быть особенно внимательными на дорогах и тротуарах.

В воскресенье, 28 декабря, морозы вернутся с новой силой. Ночью ожидается температура от минус 5 до минус 10 градусов, а днем она будет варьироваться от минус 3 до минус 8 градусов. В понедельник погодные условия останутся практически без изменений: морозы продолжат давать о себе знать. По прогнозам синоптиков, со вторника дневные температуры вновь опустятся до минус 10 градусов.

Ранее метеорологи предупреждали о сильном снегопаде, который ожидается в ночь на 26 декабря. Он может вызвать затруднения в движении и привести к образованию снежного покрова на улицах города. Горожанам рекомендуется быть осторожными и учитывать погодные условия при планировании своих дел.

24 декабря 2025, 19:55

24 декабря 2025, 19:55
Фото: Владимир Охрименко / Mos.ru
Вечерняя Москва✓ Надежный источник

От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года

Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок

Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок
Современная российская эстрада не может обойтись без упоминания имени Димы Билана. Его дебютный альбом "Ночной хулиган" стал отправной точкой для блестящей карьеры артиста. Вспомним историю жизни и карьеры певца, который на протяжении многих лет остается в центре внимания.

История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы

История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы
Лариса Долина столкнулась, пожалуй, с главным испытанием в своей карьере. Скандал с квартирой серьезно ударил по ее репутации. Иосиф Пригожин выразил уверенность в том, что текущие трудности не приведут к окончательному краху карьеры Долиной.

"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи

"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи
Недавно Аглаю Тарасову осудили на условный срок. В своем первом за долгое время посте осужденная на условный срок актриса Аглая Тарасова действительно просит о помощи.

Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой

Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой
Надежда Кадышева – без преувеличения, королева нынешнего корпоративного сезона. С гонораром, взлетевшим до 50 миллионов рублей, она является самым желанным артистом на любом празднике. В мире российского шоу-бизнеса прозвучал тревожный прогноз, который рискует омрачить триумф Надежды Кадышевой.

Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное

Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное
Один из самых эпатажных шоуменов российской сцены недавно поделился историей, которая выходит далеко за рамки обычных сценических баек. Певец и шоумен Прохор Шаляпин, известный своей любовью к ярким образам и громким заявлениям, в недавнем выпуске шоу "Вопрос ребром" сделал признание, от которого у многих похолодело внутри.

23/12ВтрРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 23/12ВтрЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 23/12ВтрДолину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире 24/12СрдДоктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 22/12ПндНе стало актера из "Брата" и "Бандитского Петербурга" – невосполнимая потеря для российского кино 23/12ВтрБарановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне