Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Артистка, которая на данный момент проживает на Кипре, анонсировала выход новой песни. Это событие стало настоящим сюрпризом для многих, ведь именно такого возвращения все и ждали.
19 декабря состоится премьера нового трека Примадонны под названием "Давай будем жить". В социальных сетях появилось короткое превью, которое мгновенно вызвало бурную реакцию среди фанатов.
Несмотря на то, что ролик был опубликован не в официальном аккаунте Пугачевой, а на ее фанстранице, это не уменьшило интерес к предстоящему релизу. "Новая песня Аллы Пугачевой! Друзья, долгожданная премьера новой песни "Давай просто жить". 19 декабря на всех цифровых площадках!", — гласит подпись к видео.
Судя по музыкальному фрагменту, новая композиция обещает быть драйвовой и эмоциональной. Тематика песни, как и в случае с предыдущими работами Пугачевой, затрагивает важные аспекты жизни — преодоление трудностей и радость от того, что у нас есть. Эта позитивная нота выглядит особенно актуально в преддверии Нового года, когда многие ищут вдохновения и мотивации для новых начинаний.
Напомним, что в эмиграции Пугачева уже выпустила несколько композиций, которые стали откровением для ее поклонников. Первые два — "Я плачу" и "Жизнь слишком хороша" — увидели свет в апреле прошлого года. Через месяц вышла песня "Ложный стыд", на которую был смонтирован клип из архивных материалов артистки. А весной 2025 года она представила композиции "Мама" и "Поцелуй войны", затрагивающие серьезные темы. Теперь же Пугачева решила немного разнообразить свой репертуар, выпустив зажигательный сингл.