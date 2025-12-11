Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

С приближением новогодних праздников российская эстрада начинает оживать. Одной из главных новостей стало возвращение Аллы Пугачевой на творческое поприще.

Артистка, которая на данный момент проживает на Кипре, анонсировала выход новой песни. Это событие стало настоящим сюрпризом для многих, ведь именно такого возвращения все и ждали.

19 декабря состоится премьера нового трека Примадонны под названием "Давай будем жить". В социальных сетях появилось короткое превью, которое мгновенно вызвало бурную реакцию среди фанатов.

Несмотря на то, что ролик был опубликован не в официальном аккаунте Пугачевой, а на ее фанстранице, это не уменьшило интерес к предстоящему релизу. "Новая песня Аллы Пугачевой! Друзья, долгожданная премьера новой песни "Давай просто жить". 19 декабря на всех цифровых площадках!", — гласит подпись к видео.

Судя по музыкальному фрагменту, новая композиция обещает быть драйвовой и эмоциональной. Тематика песни, как и в случае с предыдущими работами Пугачевой, затрагивает важные аспекты жизни — преодоление трудностей и радость от того, что у нас есть. Эта позитивная нота выглядит особенно актуально в преддверии Нового года, когда многие ищут вдохновения и мотивации для новых начинаний.

Напомним, что в эмиграции Пугачева уже выпустила несколько композиций, которые стали откровением для ее поклонников. Первые два — "Я плачу" и "Жизнь слишком хороша" — увидели свет в апреле прошлого года. Через месяц вышла песня "Ложный стыд", на которую был смонтирован клип из архивных материалов артистки. А весной 2025 года она представила композиции "Мама" и "Поцелуй войны", затрагивающие серьезные темы. Теперь же Пугачева решила немного разнообразить свой репертуар, выпустив зажигательный сингл.