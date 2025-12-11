Останетесь у разбитого корыта: два главных запрета 11 декабря, которые нельзя нарушать

11 декабря наши предки не просто смотрели на погоду, а прислушивались к птицам. Одна маленькая птичка, по поверьям, могла предсказать будущее, и чтобы оно было счастливым, нужно было соблюдать два строгих правила.



Птичка-вещунья: кто такая сойка и почему ее день так важен?

В народном календаре этот день называют Сойкин день. Сойка — яркая, красивая птица с хохолком на голове — считалась настоящей вещуньей. Наши предки верили, что если 11 декабря она прилетит к окну и начнет кричать, это к большой удаче. А если пойти за ней, то птица обязательно приведет к твоему счастью.

Именно потому, что день считался "пророческим", существовали особые запреты. Их нарушение могло "сбить" программу на будущее и навлечь беды.



Главный запрет: почему нельзя было жаловаться и давать в долг?

Два этих правила были самыми строгими и важными. Наши предки верили, что 11 декабря открывается "окно" в будущее, и все сказанное и сделанное имеет двойную силу.

Нельзя жаловаться на судьбу. Считалось, что любые жалобы, нытье и сетования на жизнь в этот день будут "услышаны" и запрограммируют человека на неудачи на весь следующий год. Вместо того чтобы жаловаться, нужно было, наоборот, благодарить за то, что имеешь, даже если этого немного.

Что еще старались не делать 11 декабря?

Кроме главных, существовали и другие, менее строгие, но все же важные запреты, которые помогали сохранить благополучие в доме.

Ругаться и сквернословить. Негатив в такой энергетически сильный день мог привлечь в дом ссоры и скандалы надолго.

Ходить в грязной или старой одежде. День нужно было встречать опрятным, чтобы привлечь в жизнь светлые и чистые события.

А как привлечь удачу в Сойкин день?

Чтобы заручиться поддержкой судьбы, наши предки не только соблюдали запреты, но и проводили простые ритуалы. Самый известный из них — гадание на деньгах.

Нужно было взять горсть монет разного достоинства и высыпать их в ближайший сугроб. После этого монеты доставали по одной. Какая попадется первой?

Самая крупная — к большой финансовой удаче в следующем году.

Самая мелкая — увы, крупных доходов ждать не стоит.

Монета среднего достоинства — год будет стабильным, без взлетов и падений.

Верить в приметы или нет — личное дело каждого. Но согласитесь, совет не жаловаться на жизнь и не разбрасываться своим благополучием звучит очень мудро и актуально даже сегодня.