Среда 10 декабря

Останетесь у разбитого корыта: два главных запрета 11 декабря, которые нельзя нарушать

Останетесь у разбитого корыта: два главных запрета 11 декабря, которые нельзя нарушать
180

11 декабря наши предки не просто смотрели на погоду, а прислушивались к птицам. Одна маленькая птичка, по поверьям, могла предсказать будущее, и чтобы оно было счастливым, нужно было соблюдать два строгих правила.

Птичка-вещунья: кто такая сойка и почему ее день так важен?

В народном календаре этот день называют Сойкин день. Сойка — яркая, красивая птица с хохолком на голове — считалась настоящей вещуньей. Наши предки верили, что если 11 декабря она прилетит к окну и начнет кричать, это к большой удаче. А если пойти за ней, то птица обязательно приведет к твоему счастью.

Именно потому, что день считался "пророческим", существовали особые запреты. Их нарушение могло "сбить" программу на будущее и навлечь беды.

Главный запрет: почему нельзя было жаловаться и давать в долг?

Два этих правила были самыми строгими и важными. Наши предки верили, что 11 декабря открывается "окно" в будущее, и все сказанное и сделанное имеет двойную силу.

  • Нельзя жаловаться на судьбу. Считалось, что любые жалобы, нытье и сетования на жизнь в этот день будут "услышаны" и запрограммируют человека на неудачи на весь следующий год. Вместо того чтобы жаловаться, нужно было, наоборот, благодарить за то, что имеешь, даже если этого немного.
  • Нельзя давать в долг. Ни деньги, ни вещи, ни даже продукты. По поверьям, вместе с одолженным человек отдавал свою удачу и счастье, рискуя остаться "у разбитого корыта". Брать в долг тоже не советовали, чтобы не забрать чужие проблемы.

Что еще старались не делать 11 декабря?

Кроме главных, существовали и другие, менее строгие, но все же важные запреты, которые помогали сохранить благополучие в доме.

  • Ругаться и сквернословить. Негатив в такой энергетически сильный день мог привлечь в дом ссоры и скандалы надолго.
  • Подметать пол. Верили, что вместе с сором можно "вымести" из дома всю удачу.
  • Ходить в грязной или старой одежде. День нужно было встречать опрятным, чтобы привлечь в жизнь светлые и чистые события.

А как привлечь удачу в Сойкин день?

Чтобы заручиться поддержкой судьбы, наши предки не только соблюдали запреты, но и проводили простые ритуалы. Самый известный из них — гадание на деньгах.

Нужно было взять горсть монет разного достоинства и высыпать их в ближайший сугроб. После этого монеты доставали по одной. Какая попадется первой?

  • Самая крупная — к большой финансовой удаче в следующем году.
  • Самая мелкая — увы, крупных доходов ждать не стоит.
  • Монета среднего достоинства — год будет стабильным, без взлетов и падений.

Верить в приметы или нет — личное дело каждого. Но согласитесь, совет не жаловаться на жизнь и не разбрасываться своим благополучием звучит очень мудро и актуально даже сегодня.

11 декабря 2025, 00:37
Фото сгенерировано нейросетью
